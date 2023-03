QU’EST-CE QUE LE STOCKAGE SUR BATTERIE ET COMMENT PEUT-IL AIDER MON ENTREPRISE ?

Les entreprises font face à un défi de taille : les coûts de l’électricité ont augmenté de 32 % au cours de la dernière année. Avec la tendance à l’électrification des transports et du chauffage, la demande sur le réseau électrique devrait encore s’accroître. De plus, pour les utilisateurs d’énergie commerciale, le coût de l’électricité est plus élevé entre 16h et 19h durant les mois d’hiver (période dite du Triade et de la bande rouge) en raison d’une demande accrue sur le réseau national. Cela incite les entreprises à gérer efficacement leur consommation d’électricité.

Avantages de l’installation d’un système de stockage par batteries

Bien que les énergies renouvelables sur site constituent une solution prometteuse, la nature intermittente des sources d’énergie renouvelable peut poser des défis aux entreprises. Un système de stockage par batteries permet aux entreprises de stocker l’électricité excédentaire et de la restituer lorsqu’elle est le plus nécessaire, offrant ainsi plusieurs avantages :

Économies de coûts : En chargeant la batterie lorsque l’électricité est peu coûteuse (par exemple la nuit ou lorsque l’énergie excédentaire est générée par des énergies renouvelables sur site) et en l’utilisant lorsque l’électricité est chère (pendant la journée et les périodes de pointe), les entreprises peuvent déplacer leur charge électrique et économiser sur leurs factures d’électricité.

Optimisation de la production sur site : En combinant le stockage par batteries avec la production d’énergie sur site, comme les panneaux solaires, les entreprises peuvent créer une sortie plus contrôlée et un profil de production plus régulier en stockant l’énergie renouvelable excédentaire dans la batterie plutôt que de l’exporter vers le réseau à des tarifs plus bas.

Assurer la continuité des activités : Les batteries offrent une solution de secours en cas de coupures de courant ou de mauvaises connexions au réseau, garantissant aux entreprises la résilience et la tranquillité d’esprit que leurs opérations peuvent se poursuivre sans interruption.

Accès à de nouveaux flux de revenus : Un système de stockage par batteries peut également générer de nouveaux revenus en vendant de l’électricité au réseau national pendant les périodes de forte demande ou en participant à des programmes tels que la réponse rapide aux fréquences.

Intégration avec une centrale électrique virtuelle : La centrale électrique virtuelle de Solar Direct peut travailler intelligemment avec des systèmes de stockage par batteries pour minimiser les coûts et optimiser les revenus, aidant ainsi les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs actifs.

Promotion de la durabilité : En chargeant les batteries avec de l’électricité 100 % renouvelable et sans carbone provenant de sources telles que l’éolien, l’hydroélectricité et le solaire, les entreprises peuvent contribuer à construire un avenir à faible émission de carbone et lutter contre le changement climatique.

Chez Solar Direct, nous proposons une gamme de solutions de stockage adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise. Nous restons neutres sur le plan technologique et fournissons des conseils sur la meilleure technologie de batterie pour votre activité. Notre équipe dédiée d’ingénieurs évalue en permanence le marché pour les nouvelles avancées, garantissant que vous recevez les meilleurs conseils et solutions. Avec la demande croissante pour les véhicules électriques et les progrès récents dans la technologie de fabrication de batteries, il est temps d’envisager d’investir dans un système de stockage par batteries pour pérenniser votre entreprise et économiser sur les coûts de l’électricité.

Pourquoi choisir Solar Direct ?

Solutions sur mesure : Chez Solar Direct, nous comprenons que chaque entreprise a des besoins uniques. C’est pourquoi nous offrons des solutions de stockage sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de votre activité. Expertise en SEO : En tant qu’experts SEO, nous vous aidons à optimiser le contenu de votre site Web afin d’améliorer votre visibilité en ligne et d’attirer plus de clients potentiels. Accompagnement personnalisé : Notre équipe d’experts vous accompagne tout au long du processus, de l’analyse de vos besoins à l’installation et la maintenance de votre système de stockage d’énergie. Partenariats avec des fabricants de premier plan : Nous travaillons en étroite collaboration avec les principaux fabricants de batteries pour vous proposer des solutions de pointe et fiables. Financement flexible : Nous offrons des options de financement flexibles pour vous aider à investir dans un système de stockage d’énergie sans grever votre budget.

En conclusion, l’installation d’un système de stockage par batteries peut offrir de nombreux avantages aux entreprises, notamment des économies de coûts, une optimisation de la production d’énergie sur site, une meilleure continuité des activités, l’accès à de nouveaux flux de revenus et la promotion de la durabilité. Chez Solar Direct, nous sommes là pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces avantages en vous fournissant des solutions de stockage d’énergie adaptées à vos besoins spécifiques et un accompagnement personnalisé tout au long du processus.