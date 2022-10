Installation de panneaux solaires à domicile : quelle rentabilité ?

Côté pile, en termes de rentabilité, l’installation de panneaux solaires offre aux propriétaires de nombreux avantages, notamment une réduction des coûts mensuels d’énergie, une diminution de l’empreinte carbone annuelle et, éventuellement, une augmentation de la valeur des propriétés. Coté face, en revanche, ces avantages s’accompagnent généralement d’importantes dépenses d’installation et de maintenance, et le degré d’amélioration peut varier considérablement d’une propriété à l’autre. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? On fait le point dans cet article

Situation géographique

La valeur d’un système d’énergie solaire est fortement influencée par des facteurs tels que la position de votre maison par rapport au soleil. Les panneaux solaires offrent le meilleur retour sur investissement aux propriétaires qui résident dans des régions où l’ensoleillement est important tout au long de l’année.

Même si des régions comme Provence-Alpes-Côte d’Azur ou la Corse sont d’excellents endroits pour installer un système solaire, l’installation de panneaux solaires sur votre maison peut ne pas être financièrement intéressante si elle est souvent ombragée par des arbres ou d’autres structures.

En outre, les toits orientés vers le sud, le sud-ouest ou l’ouest (dans l’hémisphère nord) reçoivent davantage de rayonnement direct du soleil, ce qui signifie que les panneaux solaires installés sur ces toits produiront davantage d’énergie solaire.

La toiture de votre maison

Les dimensions, la forme et la pente d’un toit sont d’autres caractéristiques essentielles à prendre en compte. Selon Garrett Nilsen, directeur adjoint du Bureau des technologies de l’énergie solaire du ministère de l’énergie des États-Unis, la structure des toits est l’un des principaux obstacles à l’installation de panneaux solaires.

L’installation est rendue plus difficile par les toits pentus, qui peuvent également augmenter les coûts de main-d’œuvre ou nécessiter l’achat de matériel de montage supplémentaire. Les toits idéaux présentent une surface importante et un nombre limité d’obstacles, tels que des lucarnes et des cheminées.

Il est possible d’installer des panneaux solaires sur des toits plus petits, mais, pour maintenir la rentabilité de votre installation, il convient de choisir des panneaux solaires ayant un rendement plus élevé, comme les panneaux monocristallins, qui produisent plus d’énergie tout en prenant moins de place.

Rentabilité de l’installation de panneaux solaires : les incitations fiscales

Des crédits d’impôt et des remises sont disponibles pour les installations d’énergie solaire. À titre d’exemple, il est possible de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu si votre installation remplit les trois conditions suivantes :

sa puissance est inférieure à 3 kWc

elle est raccordée au réseau public en deux points au plus

elle n’est pas affectée à l’exercice d’une activité professionnelle.

(Source : www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-installation-photovoltaiques)

Cette vidéo peut également répondre à certaines de vos questions sur le sujet :

Consommation d’énergie

Avant de vous lancer dans l’installation de panneaux solaires, vous devez d’abord calculer la quantité d’énergie dont vous avez besoin sur une base mensuelle. L’Energy Information Administration des États-Unis estime que le ménage américain type consomme environ 893 kilowattheures (kWh) d’électricité chaque mois.

Les panneaux solaires installés sur une maison peuvent générer entre 350 et 850 kWh d’électricité par mois. Par conséquent, vous avez la possibilité de réduire vos coûts mensuels d’électricité jusqu’à 95 %.

Si vous prévoyez que vos coûts mensuels d’électricité vont continuer à augmenter, passer à l’énergie solaire peut s’avérer un investissement judicieux. En revanche, si les activités quotidiennes de votre maison ne nécessitent pas une grande consommation d’énergie, vous ne ferez peut-être pas assez d’économies pour justifier le coût de l’installation.

Mais il faut cependant noter que vous pouvez revendre l’excédent de production à l’opérateur d’énergie (généralement EDF) afin d’accroitre la rentabilité de votre installation de panneaux solaires.

Combien coûtent les panneaux solaires ?

Les panneaux solaires peuvent être achetés auprès de divers détaillants à des prix très variés. Cependant, le coût de l’installation d’un système solaire est bien plus élevé que le coût des panneaux solaires eux-mêmes. Les autres dépenses liées à l’installation d’un système de panneaux solaires comprennent l’entretien courant et l’achat d’équipements supplémentaires tels que des onduleurs et des batteries solaires.

Le coût total de l’installation de panneaux solaires varie d’une propriété à l’autre. Selon l’Association des industries de l’énergie solaire, au cours de la dernière décennie, le prix moyen d’un système de panneaux solaires résidentiel a diminué en moyenne de plus de 60 % par an. Cela représente une baisse significative.

A titre indicatif, selon les données d’Hello Watt, en 2022, le coût moyen d’une installation, posée en surimposition varie de :

8000 € pour 3 kWc,

14 000 € pour 6 kWc,

19 000 € pour 9 kWc.

(Important : le kWc est l’unité utilisée pour le solaire photovoltaïque. Un Wc (Watt-crête) mesure l’énergie récupérée, avec un ensoleillement standard de 1.000 W/m2 à 25°C.)

F.A.Q. Tesla Mag sur les panneaux solaires

Est-il rentable d’installer des panneaux solaires ?

Il est possible que le système soit rentabilisé au bout d'un certain temps, mais cela peut varier en fonction de votre lieu de résidence. Cela est dû au fait que le montant que vous dépensez pour acheter de l'électricité à votre compagnie d'électricité diminuera. S'il existe un système de comptage net, vous pourrez peut-être réduire encore davantage vos tarifs mensuels.

Est-il rentable de produire sa propre électricité ?

Non seulement la production de votre propre électricité peut vous faire économiser de l’argent, mais elle peut aussi aider votre entreprise à mieux paraître aux yeux des clients potentiels. Être connu comme une entreprise qui investit et produit de l’énergie renouvelable a des répercussions positives sur les efforts de marketing d’une entreprise.

Quels sont les inconvénients des panneaux solaires ?