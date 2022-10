Pourquoi Tesla ne fait pas de publicité comme les autres constructeurs auto?

C’est une question que de nombreux lecteurs se posent. C’est également une question qui peut affoler les autres constructeurs. En effet, General Motors a dépensé 2,7 millions de dollar aux États-Unis en 2021 pour ses campagnes de communication, et pourtant il y a nettement plus de véhicules GM en circulation aux USA. La question de la publicité est donc encore plus légitime pour Tesla, qui est encore considéré comme un nouvel entrant sur le marché. Décryptage.

De notre point de vue, le constructeur bénéficie complètement de sa position sur un marché auto qui était dans une situation de contrôle total de son évolution. Pendant des années, les constructeurs avançaient groupés sur le marché pour proposer de l’innovation à un rythme qui permettait de toujours garder le contrôle sur le marché.

Un produit complètement disruptif

Maintenant que vous savez cela, il faut insister sur le fait que la magie d’Elon Musk ou du constructeur est un mythe. A l’origine, il y a un produit qui casse complètement le marché. Et généralement dans la vie, c’est souvent les mouvements les plus audacieux qui réussissent le mieux. Nous n’allons pas revenir ici sur les éléments du Tesla Roadster première génération ou de la Tesla Model S première génération qui ont radicalement changé notre vision de l’automobile. Nous citerons uniquement l’écran de 17 pouces dans la Tesla Model S.

Le consommateur a clairement posé la question? Pourquoi dans mon Audi A1, je n’ai pas d’écran 17 pouces. Mais le plus percutant pour moi est encore la présence de lecteurs CD dans quasiment tous les véhicules vendus en 2013. Vous pouvez vérifier, l’Ipod fonctionnait très bien à l’époque.

Donc la première publicité de Tesla, c’était la Tesla Model S. C’est important car trop de journalistes mettent en avant des éléments du présent pour expliquer le succès initial. C’était tout bonnement impossible de prédire le succès de Tesla ou l’émergence de communautés d’influenceurs comme il peut y en avoir aujourd’hui autour de la marque.

Pourquoi Tesla n’a pas eu besoin de publicité au lancement ?

Là aussi, nous allons vous faire une révélation. En 2013, la capacité de production de Tesla était extrêmement faible. Peut-être 1500 voitures à l’année et dans le monde. Le produit était vendu 80 000 € environ et il fallait attendre 6 mois à un an pour le recevoir pas pour des questions de semi-conducteur mais pour des questions de production.

Le produit faisait donc le job dans les rues. Et Tesla n’avait absolument pas besoin de créer de la frustration chez les consommateurs. A l’époque la moindre publicité aurait pu créer énormément de problèmes de réputation mais également financier.

Tous les experts en marketing vous le diront. Si vous avez besoin de publicité pour lancer votre société. Vous pouvez rentrer chez vous et les premiers investisseurs ont évidemment acheté surtout la Tesla Model S.

La recommandation au cœur du modèle Tesla

J’ai précisé le prix de la Tesla Model S, car il a sont importance de mon point de vue. En effet, ce véhicule électrique était accessible surtout aux professions libérales et entrepreneurs du monde entier. Des personnes qui ont beaucoup de relation et ont surtout rencontré le succès grâce à ces relations.

Alors les premiers acheteurs ont toujours expliqué à leur entourage et aux curieux, les avantages de rouler en électrique. L’impact a été considérable. Le programme de référant que Tesla a ensuite lancé puis arrêté plutôt récemment a amplifié ce phénomène mais n’a absolument pas déclenché le phénomène.

Vous pouvez bien entendu voir la recommandation comme de la publicité mais cela reste gratuit pour le constructeur.

Tesla : le constructeur qui n’a pas besoin de publicité

Il y a trois raisons principales de faire de la publicité :

La reconnaissance de la marque. Faire en sorte que le public connaisse votre marque. La reconnaissance du produit, lorsque de nouveaux produits ou des produits améliorés sont lancés, afin d’inciter le public à se préparer à les acheter. Le buzz pour maîtriser sa communication.

La reconnaissance de la marque.

Tesla la possède sans publicité payante. Entre un PDG charismatique et très en vue et la publicité virale par l’intermédiaire des fans, la marque Tesla est bien connue pour les VE et lentement en tant qu’entreprise majeure impliquée dans l’énergie solaire et le stockage d’énergie. Elon Musk étant fortement associé à Tesla, même les articles ne portant pas sur Tesla y font souvent référence.

La reconnaissance des produits.

À l’exception du lancement d’un nouveau produit, qui a lieu tous les deux ou trois ans, Tesla ne procède pas à un rafraîchissement de l’année modèle. Les améliorations et les nouvelles fonctionnalités sont simplement ajoutées, généralement par le biais de mises à jour OTA, et le produit s’améliore tout simplement. Les propriétaires acceptent simplement que leur véhicule s’améliore au fil du temps, avec peu ou pas d’inconvénients pour eux. Donc, si une entreprise n’a pas vraiment de « nouveau » produit à vendre, comment annoncer qu’il est nouveau ou meilleur ?

D’autant plus que des changements et des mises à jour peuvent survenir chaque semaine – toute caractéristique que vous pourriez annoncer pourrait être différente au moment où vous avez tourné une publicité, l’avez montée et l’avez diffusée au public. Les lancements de nouveaux produits sont traités lors des réunions annuelles et ne font pas l’objet de campagnes publicitaires spécifiques.

Le buzz pour maîtriser sa communication.

D’autres entreprises doivent continuellement diffuser des informations positives sur leurs produits pour couvrir les aspects négatifs. Comme Tesla ne fait pas cela, il semble que Tesla ait beaucoup d’éléments négatifs à son encontre – défauts de peinture, trous dans les panneaux, porte-clés qui ne fonctionnent pas, réparations coûteuses, etc.

Par exemple, GM a rappelé toutes les Chevy Bolt en raison de problèmes de batterie. Et pourtant, grâce à leur département marketing, les gros titres que vous voyez sont des ventes record de Chevy Bolt.