Premières images du Tesla Cybercab sur autoroute : le Robotaxi aperçu sur l’I-290S vers Giga New York

Le futur de la mobilité autonome vient de franchir une étape symbolique. Alors que le Tesla Cybercab (le robotaxi tant attendu d’Elon Musk) était jusqu’ici principalement aperçu sur des pistes d’essai privées ou lors d’événements fermés, une vidéo captée récemment sur l’autoroute I-290S à Buffalo confirme que Tesla accélère ses tests en conditions réelles, à proximité immédiate de son usine Giga New York.

Un prototype en route vers la Gigafactory de Buffalo

La séquence, qui cumule déjà des milliers de vues sur les réseaux sociaux, montre le véhicule biplace au design minimaliste circulant à vitesse réelle sur l’autoroute. Ce choix de localisation n’est pas anodin : Buffalo abrite la Gigafactory New York, un centre névralgique pour le développement de l’intelligence artificielle liée au Full Self-Driving (FSD) et la production des infrastructures de recharge.

Tesla is now testing the Cybercab in Buffalo, New York, where it’s likely conducting winter some testing. pic.twitter.com/8uqelMl4kW — Not a Tesla App (@NotATeslaApp) January 10, 2026

L’unité aperçue semble être un prototype de validation avancé, reconnaissable à :

Ses lignes aérodynamiques sans rétroviseurs.

Ses jantes pleines futuristes.

Son absence totale de vitres arrière, optimisant l’intimité et l’espace intérieur.

Des tests hivernaux cruciaux pour Tesla Vision

Contrairement aux essais réalisés sous le soleil de Californie, la présence du Cybercab à Buffalo suggère que Tesla entame des validations climatiques rigoureuses. Pour un véhicule dépourvu de volant et de pédales qui repose exclusivement sur des caméras (Tesla Vision), la gestion de la neige, du givre et de la faible luminosité du Nord-Est américain est un défi technique majeur.

Les ingénieurs de Tesla surveilleraient particulièrement :

La visibilité des capteurs face aux projections de sel et de boue. L’adhérence du châssis sur des chaussées potentiellement glissantes à haute vitesse. La gestion thermique des batteries dans un environnement froid.

Ce que nous savons sur le Cybercab

Présenté lors de l’événement « We, Robot », le Cybercab vise à transformer le transport privé en un service public ultra-accessible.

Caractéristique Spécification attendue Capacité 2 passagers + bagages Interface Écran central géant, pas de commandes manuelles Recharge Induction sans fil (pas de prise NACS) Coût estimé Moins de 30 000 $ à l’achat Production Prévue pour l’horizon 2026-2027

Vers une homologation imminente ?

L’apparition du Cybercab sur une autoroute publique comme l’I-290S indique que Tesla a probablement obtenu des autorisations spécifiques pour tester ses véhicules sans conducteur humain à bord, ou qu’un opérateur supervise les systèmes de sécurité à distance. C’est un signal fort envoyé aux investisseurs : le projet n’est plus un simple concept de salon, mais une réalité routière.

En s’insérant dans le flux de trafic d’une autoroute majeure, Tesla cherche à accumuler les données critiques pour prouver aux régulateurs que son système est capable de gérer les situations les plus imprévisibles du quotidien.