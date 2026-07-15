Prix négatifs de l’électricité : pourquoi le stockage devient la clé de voûte du solaire français

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Le 1er mai 2026, le prix de l’électricité sur le marché spot français a chuté à -498 €/MWh. Loin d’être un accident isolé, cet épisode illustre une tendance de fond : plus le solaire se développe, plus les épisodes de surproduction se multiplient. Face à ce paradoxe, une filière du stockage se structure rapidement en France, avec des résultats économiques déjà mesurables. Tour d’horizon d’un enjeu qui va redéfinir la rentabilité du photovoltaïque hexagonal d’ici 2030.

Le paradoxe du solaire français

Le photovoltaïque français vit un moment paradoxal. D’un côté, la filière n’a jamais autant produit : la puissance installée a franchi les 30 GW fin 2025, dépassant pour la première fois la capacité de l’hydraulique. De l’autre, cette réussite technique devient un problème économique. Lorsque le soleil brille fort au même moment sur tout le territoire — et souvent sur toute l’Europe simultanément — l’offre d’électricité dépasse largement la demande. Résultat : les prix s’effondrent, parfois jusqu’à devenir négatifs.

Le record du 1er mai 2026 n’est pas anecdotique. Il s’explique par une conjonction de facteurs : une forte production solaire en milieu de journée, des températures douces limitant la demande, et une modulation plus faible qu’à l’accoutumée du parc nucléaire. Ce jour-là, le prix journalier minimum moyen s’est établi à -18 €/MWh sur l’ensemble du mois, avec des pointes bien plus profondes lors des épisodes extrêmes.

Cette dynamique n’est plus un phénomène marginal. Dès février 2026, la France enregistrait ses premiers prix négatifs de l’année, une volatilité intrajournalière en forte hausse, et l’entrée en vigueur du marché à intervalle de 15 minutes venait complexifier encore la lecture des prix. Les acteurs du secteur s’accordent désormais sur un constat : 2026 devrait battre des records en fréquence et en intensité de ces épisodes de surproduction.

Ce que révèlent les chiffres du marché français

L’observatoire des prix publié par Storio Energy, société française spécialisée dans le stockage pour sites industriels fortement consommateurs, permet de mesurer précisément l’ampleur du phénomène. En mai 2026, l’écart entre l’heure la plus chère et l’heure la moins chère de la journée — ce que les professionnels appellent le « spread » — a atteint 141 €/MWh, un niveau sans précédent pour un mois de mai. À titre de comparaison, même au plus fort de la crise énergétique de 2022, cet indicateur n’avait jamais dépassé 100 €/MWh.

Ce spread est précisément ce qui rend le stockage par batteries économiquement pertinent. Toujours selon Storio Energy, une batterie de 1 MW / 2 MWh s’est chargée en moyenne à -8 €/MWh en mai 2026, pour se décharger ensuite à 111 €/MWh — environ 1,2 cycle complet par jour. Sur cette seule dynamique d’arbitrage, les revenus cumulés d’un tel actif affichent une progression de 34 % par rapport à 2025, et de 161 % par rapport à 2024.

Autrement dit : plus les prix négatifs se multiplient, plus la valeur économique du stockage augmente. Ce n’est pas un hasard si le secteur attire aujourd’hui des investissements massifs.

Une filière française qui passe à l’échelle industrielle

Le marché français du stockage par batteries (BESS) est entré dans une phase de déploiement accéléré. Selon RTE, la file d’attente de projets de stockage en attente de raccordement au réseau de transport dépasse désormais 14 GW — un volume presque dix fois supérieur à la capacité actuellement raccordée. Ce goulot d’étranglement traduit à la fois l’appétit des investisseurs et les limites actuelles des infrastructures réseau, que 200 milliards d’euros d’investissements prévus d’ici 2040 doivent progressivement résorber.

Plusieurs projets illustrent concrètement cette montée en puissance :

Le projet de la Marne , avec 240 MW de puissance et 480 MWh de capacité, constitue à ce jour le plus gros chantier de stockage en cours de construction en France. D’autres régions suivent la même dynamique, notamment l’Occitanie, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, portées par la densité de leurs parcs solaires et éoliens existants.

, avec 240 MW de puissance et 480 MWh de capacité, constitue à ce jour le plus gros chantier de stockage en cours de construction en France. D’autres régions suivent la même dynamique, notamment l’Occitanie, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, portées par la densité de leurs parcs solaires et éoliens existants. Engie et Neoen , deux énergéticiens français, ont chacun dépassé le seuil symbolique des 600 MW de capacité BESS raccordée sur le territoire nationale.

et , deux énergéticiens français, ont chacun dépassé le seuil symbolique des 600 MW de capacité BESS raccordée sur le territoire nationale. Enertrag a annoncé, à l’occasion du sommet Choose France 2026, un programme d’investissement d’1,1 milliard d’euros dédié au développement de nouvelles capacités renouvelables et de stockage en France d’ici 2030.

a annoncé, à l’occasion du sommet Choose France 2026, un programme d’investissement d’1,1 milliard d’euros dédié au développement de nouvelles capacités renouvelables et de stockage en France d’ici 2030. Elements, producteur indépendant d’électricité, a retenu la société française Eclipse pour assurer l’optimisation en temps réel d’un projet hybride associant production photovoltaïque et stockage par batterie — une illustration concrète de la manière dont les développeurs solaires intègrent désormais le pilotage intelligent dès la conception de leurs projets.

Sur le segment des services aux entreprises et de l’ingénierie, des acteurs comme Idex et VoltWatt accompagnent la structuration de cette filière. Idex évoque des coûts de 250 000 à 350 000 € par MWh installé pour des projets industriels complets intégrant conception, fourniture, mise en service et maintenance, avec un retour sur investissement moyen constaté entre 8 et 12 ans, optimisé par l’écrêtage de pointe et l’autoconsommation. VoltWatt, de son côté, situe le seuil de rentabilité d’un actif de stockage autonome (« standalone ») autour de 25-30 MW pour une durée de décharge de 2 heures — la configuration jugée la plus équilibrée en 2026, combinant services système et arbitrage de marché.

Ce que montre l’exemple australien

Si la France structure rapidement sa filière, l’Australie offre un cas d’école particulièrement instructif sur ce que peut produire un déploiement massif de stockage face à une pénétration solaire très élevée.

Le marché électrique australien (NEM) est l’un des plus volatils au monde : les prix y oscillent entre des niveaux très négatifs lors des pics de production solaire de milieu de journée et des plafonds pouvant dépasser 23 200 dollars australiens par MWh lors des pointes de demande. Cette volatilité extrême a justement permis au stockage de démontrer sa valeur à grande échelle.

Au premier trimestre 2026, les batteries à grande échelle du réseau australien ont plus que triplé leur capacité de transfert d’énergie entre la journée et le soir par rapport à la même période un an plus tôt, selon le régulateur national AEMO. Plus de 4,4 GW de nouvelles capacités de stockage ont été raccordées en un an, portant le total installé à plus de 8 000 MW. Cette montée en puissance a eu un impact direct et mesurable sur les prix : le prix spot moyen du marché a reculé de 12 % sur un an, retombant à 73 dollars australiens le MWh.

Le revenu généré par ces actifs donne une idée du potentiel économique du secteur : au premier trimestre 2026, les batteries connectées au réseau australien ont généré en moyenne 96,9 millions de dollars australiens de revenus, contre 44 millions un an plus tôt — soit plus du double. L’essentiel de ce revenu (97 %) provient désormais de l’arbitrage entre prix bas et prix hauts, contre 88 % un an auparavant, signe que le modèle économique se rééquilibre progressivement vers la seule valorisation de l’énergie plutôt que vers les seuls services système.

Conséquence directe pour la filière solaire locale : l’État de Nouvelle-Galles du Sud a dû revoir à la hausse de 40 % son objectif de stockage à horizon 2030, le faisant passer de 40 à 56 GWh, en invoquant explicitement la croissance plus rapide que prévu de la pénétration solaire comme facteur déclencheur.

Le régulateur australien a par ailleurs attribué en juin 2026 quinze nouveaux contrats de stockage à grande échelle, entièrement remportés par la technologie lithium-ion malgré un appel d’offres technologiquement neutre ouvert aux stations de pompage-turbinage. Ces projets doivent débloquer près de 6 milliards de dollars australiens d’investissement privé et créer plus de 6 800 emplois sur leur durée d’exploitation.

L’Agence internationale de l’énergie confirme cette tendance à l’échelle mondiale : la Californie et le Texas, aux États-Unis, ont eux aussi enregistré un recul de la fréquence des prix négatifs en 2025, un phénomène directement lié à l’expansion rapide de leurs propres capacités de stockage par batteries.

Les enjeux réglementaires et techniques qui restent à résoudre

Le déploiement du stockage en France ne se fait pas sans obstacles. Plusieurs points de friction structurent le débat actuel de la filière :

Le raccordement reste le principal goulot d’étranglement. Un projet BESS de plus de 50 MW relève du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et l’instruction du dossier par Enedis ou RTE ajoute généralement 12 à 18 mois de délai. Sur les zones déjà saturées comme l’Île-de-France ou l’axe Lyon-Marseille, ce délai peut grimper à 30 mois, voire davantage, avec des reports de mise en service jusqu’en 2030 dans certains cas.

Le cadre de soutien public reste incomplet. Contrairement au photovoltaïque, il n’existe en 2026 aucune subvention nationale spécifiquement dédiée aux projets BESS pour les entreprises françaises. Les aides publiques restent concentrées sur la production solaire elle-même, le stockage n’étant éligible que lorsqu’il est directement couplé à une installation de production.

La question de l’hybridation devient centrale. Face à la pression sur les prix de capture solaire — prix négatifs, écrêtement, congestion réseau — coupler un actif photovoltaïque existant avec un système de stockage devient un levier majeur pour stabiliser et améliorer l’économie globale du projet. Cette approche est particulièrement pertinente pour les parcs solaires déjà en exploitation, qui disposent déjà du foncier et de l’accès réseau nécessaires, ainsi que pour les opérations de repowering.

Le mécanisme de capacité a été réformé en 2026 pour rémunérer les batteries sur leur disponibilité hivernale, offrant un revenu complémentaire aux propriétaires de grandes installations. Parallèlement, RTE adapte les règles de participation au marché d’équilibre pour permettre aux sites mixtes de production et de stockage d’accéder plus facilement aux mécanismes de flexibilité.

Vers un nouveau modèle économique pour le solaire français

Le message que porte cette évolution est clair : les prix négatifs ne signent pas l’échec du photovoltaïque, mais annoncent la fin de son modèle économique de la décennie précédente, fondé sur la seule vente de production brute au réseau. La nouvelle équation qui se dessine repose sur le pilotage actif de l’énergie produite — stocker plutôt que subir l’écrêtement, arbitrer plutôt que vendre au prix du marché instantané.

Cette transition profite directement à une chaîne de valeur française qui se structure rapidement : développeurs et énergéticiens (Engie, Neoen, Enertrag), producteurs indépendants (Elements), spécialistes de l’optimisation et du pilotage (Eclipse, Storio Energy), et intégrateurs techniques (Idex, VoltWatt). Avec plus de 7 GW de projets BESS actuellement dans les tuyaux selon RTE, la France pourrait voir le stockage devenir, dans les prochaines années, le premier moyen de stockage d’électricité du pays, devant les barrages hydrauliques.

Reste une question de calendrier : la filière solaire attend toujours la publication d’un calendrier clair d’appels d’offres dans le cadre de la PPE3, comme le réclame notamment le syndicat professionnel Enerplan. Sans cette visibilité réglementaire, les investissements dans le stockage — pourtant présentés comme la réponse structurelle aux prix négatifs — pourraient eux aussi pâtir de l’incertitude qui pèse actuellement sur l’ensemble du secteur des énergies renouvelables en France.