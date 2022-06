Quelle est la contribution d’Elon Musk à notre humanité?

De tous les entrepreneurs du monde, Elon Musk est certainement le plus célèbre et l’un des plus riches. Il a su se démarquer par ses idées innovantes comme insérer des implants dans le cerveau humain pour en décupler les capacités, mettre l’intelligence artificielle au service de l’humanité, coloniser l’espace et en particulier la planète Mars, créer des moyens de transport de plus en plus rapides ou encore promouvoir les énergies renouvelables pour donner du répit aux énergies fossiles.

On peut donc être reconnaissant pour tous ses apports !

Elon Musk, l’entrepreneur qui révolutionne le monde de la tech

Si les domaines dans lesquels il se positionne sont très variés, ils ont un point en commun : l’innovation.

Zip2

Cette entreprise connaît le succès en mettant au point un logiciel de publication en ligne dédié aux médias. En effet, au milieu des années 1990, les grands journaux étant en retard sur le développement de leurs sites internet, Zip2 leur permet de créer des annuaires et des petites annonces pour le secteur de l’automobile, de l’immobilier et du spectacle.

X.com / PayPal

Après avoir vendu Zip2 à Compaq, le fabricant d’ordinateurs et de composants informatiques, le jeune entrepreneur lance X.com, une société de services financiers qui fusionne ultérieurement avec Confinity, l’éditeur de PayPal. Il accède rapidement à la direction de PayPal et revendra plus tard l’entreprise à eBay.

SpaceX

C’est en 2002 qu’Elon Musk crée Space Exploration Technologies Corporation qui est plus connu sous le nom de SpaceX. Comme son nom l’indique, cette entreprise œuvre surtout dans l’exploration spatiale. Son objectif principal est de coloniser la planète Mars et de mettre en place des voyages touristiques pour y aller.

Tesla

Créée en 2004, Tesla Motors devient tout simplement Tesla en 2017. Il s’agit d’un constructeur automobile spécialisé dans les véhicules électriques. En 2008, année de sortie de la Tesla Roadster, Elon Musk devient le PDG de l’entreprise.

Hyperloop

En marge de SpaceX, le milliardaire américain dévoile en 2013 le projet Hyperloop. Il s’agit d’un mode de transport futuriste, une sorte de train supersonique magnétique propulsé dans un tube sous vide et pouvant atteindre une vitesse de 1200 km/h.

Powerwall

En 2015, le serial entrepreneur lance la Tesla Energy et son produit phare : le Powerwall. Dédiées à un usage domestique, ces batteries lithium-ion sont capables de stocker de l’énergie issue de panneaux solaires ou du réseau électrique. Elles peuvent emmagasiner entre 7 à 10 kWh.

Open AI

Toujours en 2015, Elon Musk fonde Open AI, une association de recherche en technologies d’intelligence artificielle. À ce jour, elle a déjà réussi à mettre en œuvre plusieurs robots et ordinateurs dotés de compétences variées.

Neuralink

Fondée en 2016, Neuralink est une startup qui ambitionne de créer une interface humain-machine, plus précisément cerveau-machine. En effet, elle travaille sur les possibilités d’optimiser l’humain en connectant le cerveau biologique à une machine.

The Boring Company

The Boring Company est une société de construction de tunnel que le milliardaire américain a fondée en 2016. En 2019, elle obtient son premier contrat auprès du conseil d’administration du LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority). Elle sera ainsi chargée de construire un système de transport souterrain qui facilitera les déplacements autour du centre d’exposition de Las Vegas.

Elon Musk, plus qu’un serial entrepreneur

Le but d’Elon Musk est de permettre à la l’espèce humaine de vivre le plus longtemps possible et de protéger la planète. C’est donc pour cela qu’il veut envoyer une colonisation humaine sur Mars (environ 1 million) et développer grâce à Tesla un système de voitures électriques. Son importance peut donc s’averer capitale, surtout en cas de guerre nucléaire.

À 45 ans, Elon Musk est aujourd’hui une personnalité reconnue et respectée dans le monde de l’entrepreneuriat. Il incarne à la perfection le rêve américain et est une véritable source d’inspiration pour les jeunes entrepreneurs.

Il a su prouver qu’avec de l’ambition, les bonnes idées et le travail nécessaire, il est possible de réussir. Et ce, malgré les difficultés financières et les personnes qui ne croient pas en vous.