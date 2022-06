Stations-e, l’opérateur de mobilité durable renforce sa présence dans le Pas-de-Calais!

Stations-e, est une société déjà présente en France fondée par Alain Rolland en 2018 et des dirigeants venant de grands groupes ainsi que de startups. Elle déploie au coeur des villes et des entreprises des stations de recharge multi-services, connectées prenant en charge la fourniture, le déploiement, l’exploitation et l’entretien de celles-ci.

Quel est la mission de Stations-e?

L’entreprise souhaite développer l’économie locale grâce à ses stations et développer l’utilisation des véhicules propres.

L’opérateur de stations multi-services annonce donc le renforcement de son réseau d’installations de stations dans la région des Hauts de France.

Une présence particulière dans les Hauts-de-France

Pour répondre aux besoins de la Région dans les prochaines années, Stations-e ambitionne d’investir dans

un réseau de 1 000 stations d’ici 2025, avec un programme de 100 stations dès cette année. Les

Collectivités sont d’ailleurs invitées à manifester rapidement leur intérêt.

Avec une promesse à la clé, un investissement privé indépendant des budgets et dépenses des collectivités ou des entreprises privés. Le modèle économique Stations-e sera également générateur d’emplois, une station installée équivaut à un emploi permanent, grâce à plusieurs piliers de croissance dont le transport électrique, les technologies de l’information et de la télécommunication ou encore les services de proximité.

A l’échelle nationale, Stations-e vise un déploiement effectif de 550 sites cette année (et plus de 1000 sites

négociés). Il s’agit d’une première accélération notable de ses investissements, l’objectif affiché étant de

créer un réseau de 10 000 sites d’ici 2027.