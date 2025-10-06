Quelle est l’assurance la moins chère pour voiture électrique ?

Que vous soyez un nouveau conducteur de véhicule électrique ou que vous envisagiez de franchir le pas, la question de l’assurance mérite toute votre attention. Il ne suffit pas de choisir l’offre la moins chère : il est crucial de trouver une couverture adaptée aux particularités techniques de votre véhicule tout en maîtrisant votre budget. Dans cet article, nous détaillons les points essentiels à considérer, les spécificités de l’assurance pour voiture électrique et les astuces pour réduire votre prime.

Pourquoi l’assurance pour voiture électrique est-elle spécifique ?

Tous les véhicules à moteur, qu’ils soient thermiques, électriques ou hybrides, doivent être assurés. L’assurance minimale obligatoire est la Responsabilité Civile, qui couvre les dommages matériels, corporels ou immatériels causés à un tiers.

Cependant, cette formule de base ne protège pas votre véhicule en cas d’accident, de vol ou de panne. Pour un véhicule électrique, il est particulièrement recommandé de choisir une assurance avec des garanties étendues :

Vol et incendie : protection contre le risque de disparition ou destruction de votre véhicule.

: protection contre le risque de disparition ou destruction de votre véhicule. Bris de glace et dommages divers : pour sécuriser les vitres et composants fragiles.

: pour sécuriser les vitres et composants fragiles. Assistance batterie : une couverture indispensable pour faire face aux pannes électriques, avec éventuellement un service de dépannage 0 km.

Les voitures électriques ont des spécificités techniques, notamment au niveau de la batterie, qui représentent un tiers du coût du véhicule. Vérifier la couverture de ces éléments est donc essentiel.

Les garanties essentielles pour une voiture électrique

Bien qu’il n’existe pas de formules exclusivement dédiées aux VE, certaines options apportent une protection spécifique et adaptée :

Assistance 0 km : prise en charge immédiate même à proximité de votre domicile. Garantie panne mécanique : couvre les pannes mécaniques, électroniques et électriques, avec remorquage jusqu’à une borne de recharge. Garantie dommages électriques : protège votre voiture lors de la recharge ou d’un dysfonctionnement électrique. Assurance batterie : indispensable si la batterie est incluse dans l’achat du véhicule, pour se protéger contre les sinistres ou défaillances. Options supplémentaires : véhicule de remplacement, conducteur supplémentaire, bonus « petit rouleur » ou réduction via boîtier connecté.

Les assureurs réputés pour leur tarif compétitif

En 2025, plusieurs compagnies sont réputées pour proposer des offres abordables et adaptées aux véhicules électriques :

Direct Assurance : tarifs attractifs à partir de 19,42 €/mois pour une formule au tiers. Idéal pour les jeunes conducteurs ou ceux qui recherchent un tarif compétitif.

: tarifs attractifs à partir de 19,42 €/mois pour une formule au tiers. Idéal pour les jeunes conducteurs ou ceux qui recherchent un tarif compétitif. Lovys : assurance 100 % en ligne, à partir de 20,31 €/mois, avec des options spécialement adaptées aux VE.

: assurance 100 % en ligne, à partir de 20,31 €/mois, avec des options spécialement adaptées aux VE. Allianz : eAllianz Auto propose des formules spécifiques pour VE, avec deux mois de cotisation offerts.

: eAllianz Auto propose des formules spécifiques pour VE, avec deux mois de cotisation offerts. Active Assurances : formule Active + Assistance à 198 €/an, avec assistance panne sans franchise kilométrique et couverture des dommages corporels.

: formule Active + Assistance à 198 €/an, avec assistance panne sans franchise kilométrique et couverture des dommages corporels. Assurland et Jechange.fr : comparateurs fiables pour identifier les meilleures offres en fonction de votre profil et de votre véhicule.

Ces compagnies permettent de bénéficier d’une assurance adaptée au VE tout en maîtrisant votre budget.

Quel est le coût d’une assurance pour voiture électrique ?

Le tarif varie selon le modèle et le profil du conducteur, mais il est souvent plus avantageux que pour un véhicule thermique :

Type de formule Voiture électrique Véhicule thermique Assurance au tiers 400 € / an 530 € / an Assurance tous risques 670 € / an 820 € / an

Bon à savoir : les voitures électriques bénéficient d’une exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), permettant une réduction d’environ 25 % sur la prime.

Si vous possédez une borne de recharge à domicile, elle peut être incluse dans votre assurance habitation ou nécessiter une option supplémentaire.

La couverture de la batterie : un point crucial

La batterie est l’élément le plus coûteux d’un véhicule électrique. Si elle est incluse dans l’achat du véhicule, il est impératif de souscrire une garantie spécifique pour être indemnisé en cas de :

défaillance technique,

accident,

vol.

Certaines assurances proposent également des réparations écologiques, avec des pièces recyclées ou des procédés respectueux de l’environnement, combinant sécurité et durabilité.

Pour bénéficier d’une assurance adaptée et économique, voici nos conseils :

Comparer plusieurs devis : utilisez les comparateurs comme Jechange.fr ou Assurland pour trouver l’offre la plus adaptée. Adapter les garanties à vos besoins : inutile de payer pour des options inutiles si vous roulez peu ou sur de courtes distances. Privilégier les formules au kilomètre : particulièrement avantageuses pour les citadins. Vérifier les services d’assistance : la couverture dépannage et remorquage pour batterie est cruciale pour la sérénité au quotidien. Profiter des offres spécifiques VE : Direct Assurance, Lovys, Allianz ou Active Assurances proposent des réductions et options adaptées.

Conclusion

Assurer une voiture électrique ne signifie pas forcément payer plus cher qu’un modèle thermique. Les formules au tiers ou tous risques peuvent être moins coûteuses tout en offrant des garanties adaptées aux spécificités du véhicule. La clé est de comparer les offres, de vérifier la couverture de la batterie et des pannes électriques, et de choisir des options qui correspondent à votre usage réel.

Ainsi, vous pourrez rouler sereinement avec votre voiture électrique, en profitant des avantages financiers et écologiques tout en maîtrisant votre budget assurance.