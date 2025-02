Dans un effort sans précédent, treize acteurs majeurs de l’industrie de la recharge électrique en France ont uni leurs forces pour créer Charge France. Cette initiative marque un tournant décisif dans l’accélération du déploiement des infrastructures de recharge en France, visant à faire du pays un modèle à suivre en Europe face à la montée en puissance des véhicules électriques.

Un Engagement Collectif de 4 Milliards d’Euros

Avec un investissement total de 4 milliards d’euros programmé d’ici 2028, Charge France se positionne comme le fer de lance de la transition énergétique dans le secteur automobile français. Les 13 entreprises constituant cette association ont déjà investi plus d’un milliard d’euros dans l’infrastructure de recharge publique, affirmant leur volonté d’injecter 3 milliards d’euros supplémentaires dans les trois prochaines années.

Structuration et Gouvernance

La composition du conseil d’administration de Charge France démontre l’importance stratégique accordée à cette organisation. Aurélien de Meaux, CEO d’Electra, a été nommé Président, tandis que Didier Liautaud (ENGIE Vianeo France) et Brieuc de Tonquédec (IONITY) agissent en tant que Vice-Présidents. Pierre Courgeon (Fastned France) occupe le poste de Secrétaire Général, et Adrien Simonnet (Allego France) celui de Trésorier.

Réponses aux Défis de la Transition Énergétique

Charge France a pour objectif de structurer l’écosystème des opérateurs de recharges ultra-rapides, crucial pour accompagner l’électrification des véhicules en France. La France est déjà un leader en Europe, avec le taux de croissance des infrastructures de recharge le plus élevé en 2024, atteignant 115%. Charge France vise à quadrupler le réseau ultra-rapide avec plus de 10 000 bornes supérieures à 100 kW d’ici 2028.

L’Appel aux Pouvoirs Publics

Pour atteindre ses objectifs ambitieux, Charge France souligne l’importance cruciale d’un engagement solide de la part des pouvoirs publics. L’association appelle à la stabilité réglementaire, essentielle pour le maintien de la norme CAFE et pour soutenir la fin de la vente des véhicules thermiques neufs d’ici 2035. Un choc de demande est nécessaire via une réglementation sur le verdissement des flottes d’entreprises, similaire aux mesures fiscales en Belgique.

Témoignages des Leaders du Secteur

Aurélien de Meaux souligne que « l’électrification des transports est une priorité pour la France » et que Charge France jouera un rôle crucial en représentant les besoins des opérateurs de recharge auprès du gouvernement. Didier Liautaud et Brieuc de Tonquédec, tous deux Vice-Présidents de Charge France, confirment l’urgence d’une action collective pour accélérer l’adoption des véhicules électriques et promouvoir une électromobilité durable en France.

Pierre Courgeon et Adrien Simonnet ajoutent que Charge France permettra de parler d’une seule voix pour promouvoir l’expertise française en matière de recharge, tout en luttant contre les idées reçues sur les véhicules électriques et la recharge publique.

Avec cet investissement massif et une approche unifiée, Charge France espère transformer radicalement le paysage des infrastructures de recharge en France, positionnant le pays en tant que leader mondial dans la course à l’électrification.