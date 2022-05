Quels sont les opérateurs du rechargement en France?

Vous y découvrirez la vision de ces opérateurs du rechargement, mais aussi leur modèle économique. Enfin, le nombre de stations possédé par chaque société sera listé afin de constater la couverture permise en termes de recharge. C’est parti !

Stations-E

Leur vision

Stations-e répond aux enjeux de la transition écologique et numérique avec le déploiement de bornes de recharge électrique qui favorisent l’adoption des véhicules électriques, tout en améliorant l’accès au très haut débit mobile en Europe et propose des services de proximité pour accélérer le développement des économies locales.

Quel modèle économique ?

Stations-e est le 1er réseau national de stations électriques multi-services connectées ouvertes à l’Itinérance avec un programme de fidélisation. Il déploie un mobilier urbain innovant avec un design valorisant les espaces publics et privés, un faible encombrement (<5m²) et une installation en 1 journée.

L’investissement , l’installation, l’exploitation et la maintenance sont sans frais avec une qualité de services garantie sur le long terme.

Nombre de stations Stations-E

160 stations multi-services installées ou en cours d’installation

550 stations sur l’année 2022

100 à 150 stations par régions chaque année

+2000 stations par an en France

Et un développement européen à venir !

Electra

Leur vision

L’objectif d’Electra : désangoisser la recharge pour lever les craintes des usagers et basculer plus vite vers des villes qui respirent, sans CO₂ et sans bruit. Leur mantra : Pour que la recharge soit un moment facile et agréable !

Quel modèle économique ?

Electra porte l’intégralité des investissements liés au déploiement et au matériel. Les stations sont exploitées en propre par la société et elle peut même louer vos places de parking pour vous.

En pratique, Electra permet à ses utilisateurs de bénéficier d’une expérience fluide, grâce à son application mobile : l’automobiliste est orienté vers le hub de recharge le plus proche, et peut réserver sa borne pour recharger son véhicule. Le paiement s’effectue directement via l’application, un pass de recharge ou une carte bancaire, à un tarif de 0,44 € TTC par kWh consommé.

Nombre de stations Electra

Depuis 2021, l’entreprise s’attèle à déployer 1 000 bornes de recharge rapide en France grâce à une levée de fonds de 15 millions d’euros.

Le mois dernier, Electra élargit son réseau de bornes de recharge, en signant un partenariat avec Louvre Hotels Group, avec à la clé 20 hubs de recharge d’ici la fin de l’année, soit plus de 80 points de recharge ultra-rapide.

Powerdot

Leur vision

Comme Stations-E, Powerdot répond de façon concrète aux enjeux de la transition écologique avec le déploiement de bornes de recharge électrique. Les rendre moins chères et accessibles, c’est son projet !

Leur modèle économique

Vous voulez de la recharge rapide sur votre parking ? Ils prennent en charge toute l’installation et l’exploitation de bornes de recharge sur vos parkings. De plus, leur réseau est pan-européen : Portugal, Espagne, France, Belgique, Luxembourg et Pologne.

Nombre de stations Powerdot

Actuellement, Powerdot compte 4 180 points de charge.

Total Energies

Leur vision

Développez votre mobilité électrique avec leurs solutions clés en main ! Leur offre s’adresse à l’ensemble des acteurs engagés en faveur de la mobilité électrique, comme eux.

Quel modèle économique ?

Installation et supervision de bornes, services de recharge complètes et personnalisées, optimisation de votre installation : ils vous accompagnent de A à Z dans le développement de votre mobilité électrique.

Une solution de recharge simple et efficace pour vos collaborateurs ? Avec leur offre de mobilité électrique, ils auront accès à un large réseau de bornes publiques, en entreprise et même à leur domicile. Et ce, grâce à la richesse du réseau de la marque.

Nombre de stations Total Energies

Accès à des milliers de bornes de recharge publiques en France grâce à Total Energies, plus de 100 000 en Europe : un vaste réseau s’ouvre à vous et votre VE !

Fastned

Leur vision

La mission de Fastned est d’accélérer la transition vers la mobilité durable. Pour ce faire, quoi de mieux que de donner plus de liberté aux conducteurs de véhicules électriques grâce aux déploiement de points de charge fiables ?

Quel modèle économique ?

Leur but est de développer un réseau européen de 1000 stations de recharge rapide où tous les véhicules électriques peuvent recharger grâce à l’énergie éolienne et solaire.

Nombre de stations Fastned

199 stations sont présentes aux Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Suisse, Royaume-Uni et France.

Allego

Leur vision

Leur philosophie ? Toujours un chargeur à proximité ! Que vous alliez en ville ou à l’autre bout du pays, leurs stations de recharge vous permettront de continuer votre route. Allego vous permet de découvrir la liberté de la conduite électrique.

Quel modèle économique ?

L’opérateur propose des solutions de recharge intelligentes pour les voitures, motos, bus et camions électriques.

Leurs solutions de recharge de bout en bout permettent aux entreprises et aux villes de fournir plus facilement l’infrastructure dont les conducteurs ont besoin, tandis que l’évolutivité de leurs produits fait d’eux un des partenaires de l’avenir.

Nombre de stations Allego

Allego met en place un réseau de recharge international qui compte déjà plus de 28 000 points de recharge opérationnels en Europe.

Driveco

Leur vision

Driveco souhaite rendre la mobilité électrique, propre et accessible à tous. De ce désir est notamment née l’unique station de recharge 100% solaire au monde : le PARASOL.

Quel modèle économique ?

Driveco peut être votre interlocuteur unique pour la mise en place d’une infrastructure complète de recharge. En effet, ils proposent une offre clé-en-main. De plus, leurs solutions sont universelles, compatibles avec tout type et marque de véhicule rechargeable.

Nombre de stations Driveco

Le réseau Driveco a déployé des bornes réparties sur 242 zones de charge pour vous permettre de recharger votre voiture électrique.

Electric 55 charging

Leur vision

Chez Electric 55 Charging, ils se soucient de simplifier le quotidien des utilisateurs de véhicules électriques. Grâce à leur réseau interopérable, vous avez accès aux bornes de recharge avec plus d’une centaine de badges et applications sur smartphone.

Ainsi, recharger votre véhicule n’est plus une contrainte !

Quel modèle économique ?

Leur modèle économique est basé sur l’usage des bornes de recharge; il est donc la garantie de leur bon fonctionnement.

Nombre de stations Electric 55 charging

Le réseau Electric 55 Charging a déployé des bornes réparties sur 108 zones de charge pour vous permettre de recharger votre voiture électrique.

Tesla

Leur vision

Tesla affirme vouloir « accélérer la transition du monde vers une énergie plus durable ». Notamment via le déploiement du réseau des Superchargeurs… La construction et la possession de ces stations permet effectivement d’accélérer le taux d’adoption des voitures électriques.

Quel modèle économique ?

Le modèle économique de Tesla repose sur une approche à trois volets de la vente, de l’entretien et de la recharge de ses véhicules électriques.

De plus, Tesla a créé son propre réseau de stations Supercharger. Les conducteurs peuvent y recharger leurs véhicules Tesla gratuitement dans environ 30 minutes.

Nombre de stations Tesla

Avec plus de 30 000 Superchargeurs, Tesla possède et gère le plus grand réseau de recharge rapide au monde.

Avec 13 nouveaux sites ouverts en 2021, on peut avoir l’impression que Tesla a entamé sa transition. Mais au début du millésime, Tesla promettait 29 ouvertures avant l’année suivante, portant ainsi le total à 115 Superchargeurs sur le territoire national avant 2022. En février 2022, le compte n’y est malheureusement pas avec 102 sites « seulement ».