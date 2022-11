Qu’est-ce que le freinage fantôme sur les voitures électriques ?

Tesla fait toujours la une des journaux, mais malheureusement, pas toujours pour les raisons que l’on pourrait considérer comme positives. Le freinage fantôme est le nom donné à ce problème, et il cause beaucoup d’anxiété aux propriétaires de Tesla.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a obtenu un nombre suffisant de plaintes concernant les freins fantômes en 2022 pour justifier l’ouverture d’une enquête officielle. Une fois que les documents initiaux ont été soumis pour lancer un recours collectif, que se passe-t-il ensuite ? Est-il possible de déposer une demande d’indemnisation si votre Tesla présente un freinage fantôme ?

Qu’est-ce que c’est ?

Le freinage fantôme est dû à un problème du système avancé d’aide à la conduite (ADAS) de Tesla, appelé Autopilot. L’Autopilot permet à la voiture de surveiller les angles morts et fournit une assistance au maintien dans la voie, un régulateur de vitesse adaptatif et des capacités de freinage d’urgence. Le freinage fantôme est une décélération rapide et inattendue qui se produit lorsque l’Autopilot utilise les freins sans raison apparente. Cette décélération est causée par une défaillance de cette dernière fonctionnalité.

En comprenant le fonctionnement du système de freinage d’urgence automatisé, nous sommes en mesure de comprendre pourquoi cela peut se produire. Ce type de dispositif de sécurité émet souvent un avertissement au conducteur avant d’appliquer les freins au cas où le conducteur ne réagirait pas. Certains modèles Tesla connaissent un problème de freinage inattendu, parfois à grande vitesse, comme si quelque chose avait été repéré sur la route devant eux.

Comment fonctionne le freinage fantôme commun ?

Cependant, étant donné que tout le monde n’a pas soumis un rapport officiel, la valeur réelle est très certainement plus élevée. Il est impossible d’obtenir un chiffre précis, mais la NHSTA estime que le nombre de véhicules Tesla susceptibles d’être affectés se situe aux alentours de 416 000.

Quels modèles sont concernés ?

Dans le cadre de cette enquête, la Tesla Model 3, ainsi que la Tesla Model Y, font l’objet d’une enquête.

Malgré le fait qu’il ne semble pas y avoir de consensus sur le sujet, un certain nombre de propriétaires de véhicules Tesla Model 3 se sont rendus sur le site Web Reddit afin de débattre des solutions potentielles au problème des freins fantômes. Les propriétaires de Tesla sont extrêmement passionnés par leurs véhicules, et par conséquent, ils s’efforcent de minimiser le temps passé confiné dans leurs garages. La majorité des individus seraient probablement d’accord pour dire qu’avoir la responsabilité de « garder » la voiture peut être extrêmement angoissant.

Si vous possédez l’un de ces véhicules et que vous avez des problèmes de freins fantômes, vous devez vous assurer de contacter le concessionnaire dès que possible après l’apparition du problème. Vous devriez également envisager de signaler le problème à la NHSTA afin qu’elle puisse avoir une meilleure idée de l’ampleur du problème. En conséquence, vous pouvez être la cible d’une action en justice.

Pourquoi poursuivent-ils ?

Si vous avez déjà dû freiner immédiatement parce que la personne qui vous précède s’est arrêtée de manière inattendue, vous avez sans doute déjà une idée de la tension que cela peut provoquer. En plus de la montée d’adrénaline déstabilisante, cela crée une situation potentiellement dangereuse car plusieurs conducteurs doivent souvent réagir en quelques millisecondes pour éviter d’entrer en collision les uns avec les autres.

Cela rend la situation potentiellement dangereuse. Si l’on considère que Tesla a récemment augmenté le prix de son logiciel de conduite autonome complète de trois mille dollars, il s’agit également d’une insulte à la situation financière de chacun. Le fait que des propriétaires de véhicules Tesla intentent des procès pour des freins fantômes ne devrait pas surprendre grand monde.

Il y a quelques semaines, le cabinet d’avocats Bursor & Fisher a affirmé que Tesla avait intentionnellement fourni des automobiles dangereuses et a demandé des dommages et intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au nom du plaignant, Jose Alvarez Toledo, propriétaire d’une Tesla Model 3 de San Francisco.

Les allégations ont été faites au nom du plaignant par le cabinet Bursor & Fisher (rapporté en premier lieu par Reuters). Les avocats ont demandé à un tribunal fédéral de Californie du Nord d’engager une action collective contre Tesla au nom de leur client. La plainte sera déposée au nom du client. Tesla est accusé d’avoir commis une erreur dans le cadre de cette action en justice.

Combien de personnes poursuivent-elles ? Pouvez-vous vous joindre au recours collectif contre Tesla ?

Le freinage fantôme fait l’objet d’une procédure judiciaire connue sous le nom de recours collectif, qui est portée devant les tribunaux par des personnes qui se désignent elles-mêmes comme un « groupe ». Le système judiciaire peut être soulagé d’une partie de la pression qui serait autrement exercée sur lui par un nombre excessif de poursuites individuelles sur le même sujet grâce au recours collectif. Si la permission est accordée, il pourrait y avoir de la place dans la classe pour les propriétaires de Tesla possédant d’autres véhicules.