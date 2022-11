Avenger : premier pas de Jeep vers l’électrique

Jeep a fait son entrée sur le marché des véhicules électriques (VE) avec l’Avenger, son premier véhicule électrique à batterie (BEV), pour marquer son entrée dans la journée 4xe 2022. Malgré le fait que Jeep ait été un peu lent à se joindre à la fête, l’entreprise a maintenant dévoilé ses premières voitures électriques, comme la toute nouvelle Jeep Recon, un Wagoneer tout électrique, et la Jeep Avenger, dans le but d’atteindre l’objectif défini dans la stratégie Dare Forward 2030.

De fait, le succès de la Jeep Avenger déterminera largement l’avenir électrique de l’entreprise. L’Avenger a été conçue sur la base d’un véhicule électrique à batterie ; elle est dotée d’un puissant moteur et sa batterie lui confère une autonomie d’environ 400 km. Le style actuel de Jeep se retrouve dans l’Avenger, qui présente un design extérieur unique en son genre, à la fois épuré et attrayant. En outre, Jeep a mentionné que l’Avenger serait placée au milieu entre le Compass, plus petit, et le Renegade, légèrement plus grand.

L’Avenger : un coup d’essai

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’Avenger est le premier véhicule de Jeep à utiliser uniquement la propulsion électrique. Il constitue donc un élément essentiel de l’effort de Stellantis pour atteindre son objectif de 4xe.

Les spécifications de la batterie qui équipe la nouvelle Avenger nous amènent à penser que Jeep construira son nouveau véhicule phare sur la plateforme SLTA SMALL. Et ce, malgré le fait que la société n’a pas encore précisé quelle plateforme supporte la nouvelle Avenger.

Jeep n’a rendu publique aucune information concernant le groupe motopropulseur de l’Avenger. En revanche, on peut sérieusement envisager que cette nouvelle Jeep sera entraînée par deux moteurs électriques, d’une puissance totale de 201 chevaux chacun. Il a été révélé que Jeep proposera l’Avenger à la fois en configuration traction avant et traction intégrale. Cela signifie donc que la puissance totale du moteur de l’Avenger sera de 201 ou 400 chevaux, selon la motorisation.

La Jeep Avenger SUV sera le premier véhicule électrique à batterie (BEV) de la société. Et à ce titre, elle sera alimentée par une batterie de 50 kWh, qui devrait lui donner une autonomie d’environ 400 km, avec une charge complète.

Il est probable que Jeep inclura un chargeur conventionnel de 18 kWh avec l’Avenger. En outre, la batterie pourrait être équipée d’un chargeur rapide de 100 kWh, ce qui réduirait le temps nécessaire à la charge complète de la batterie à 30 ou 40 minutes.

Chrysler Airflow Concept Étant donné que l’architecture sur laquelle repose la Jeep Avenger est identique à celle de la Chrysler Airflow, nous prévoyons que les versions haut de gamme de l’Avenger seront équipées des capacités SLTA Auto Drive Level 3.

L’Avenger arbore un style extérieur unique

La Jeep Avenger se distingue des autres SUV compacts remarquables de la gamme de la société par un design entièrement nouveau. Si vous êtes familier avec d’autres produits fabriqués par Jeep, comme le Cherokee, vous reconnaîtrez certaines caractéristiques de design dans le fascia avant de l’Avenger.

Cependant, au fil du temps, les véhicules individuels et l’industrie automobile se sont transformés. Jeep a conféré à l’Avenger le look caractéristique de la marque.

Mais la société a également apporté plusieurs modifications au langage de conception général du véhicule.

Par exemple, le design de la calandre à sept fentes fait son entrée dans le carénage, de même que le phare principal des deux côtés. Cela se produit des deux côtés du véhicule. Une calandre ciselée à cinq fentes se trouve sous les phares, et les nouveaux éléments comprennent deux feux de circulation diurne avant qui sont élégants et situés au-dessus des phares.

L’Avenger dispose également d’un pare-chocs de conception nouvelle qui vise à améliorer la circulation de l’air à travers le moteur électrique. Cette caractéristique est incluse dans l’équipement de série de l’Avenger.

Ainsi, une quantité importante d’air est capable de circuler dans le système de freinage, grâce aux entrefers du pare-chocs avant, qui ont été développés dans un souci d’aérodynamisme.