Guide 2026 : L’installation d’une Borne de Recharge en Entreprise, un investissement stratégique (Aides et Obligations LOM)

L’électrification du parc automobile est une tendance de fond inéluctable. Pour les entreprises, l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE) n’est plus une simple option, mais un investissement stratégique qui répond à des obligations légales, aux attentes des collaborateurs et clients, tout en renforçant l’image de marque. En 2026, avec l’accélération de la transition énergétique, anticiper cette mutation est crucial.

1. Pourquoi investir dans l’IRVE en 2026 ? Les enjeux stratégiques

Installer des bornes de recharge sur son parking d’entreprise va au-delà de la simple conformité réglementaire. C’est un levier de performance et d’attractivité :

Attractivité et Rétention des Talents : Les collaborateurs possédant ou souhaitant acquérir un VE considèrent la disponibilité des points de charge comme un critère de choix important pour leur employeur.

2. ⚖️ Les Obligations Légales de la Loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités)

La Loi LOM de 2019 a renforcé les obligations de pré-équipement et d’équipement en bornes de recharge pour les bâtiments tertiaires et industriels.

A. Les Bâtiments Neufs et Rénovés (Permis de construire déposé après mars 2021)

Ces bâtiments doivent respecter des quotas précis de places de parking équipées ou pré-équipées :

Type de bâtiment Nombre de places de parking Quota Minimum d’IRVE Bureaux / Tertiaire Plus de 10 places 20% des places doivent être équipées (ou pré-équipées). Commerce / Cinéma / ERP Plus de 10 places 5% des places doivent être équipées ou pré-équipées (avec au moins 1 place dédiée aux PMR).

Pré-équipement : Il s’agit de la mise en place des conduits et fourreaux pour le passage des câbles, permettant l’installation ultérieure des bornes sans gros travaux.

B. Les Bâtiments Existants (Tertiaire et Industriel)

Le décret LOM de 2022 a fixé des seuils d’obligation d’équipement pour le parc existant, applicables à terme :

Bâtiments tertiaires (bureaux, administrations, etc.) avec plus de 20 places de parking : L’obligation monte progressivement à un minimum de 10% des places équipées en bornes de recharge. La date d’échéance initialement fixée est à surveiller, mais l’anticipation est recommandée.

3. 💰 Les Aides Financières Disponibles en 2026

Face au coût d’installation, plusieurs dispositifs d’aide ont été maintenus et adaptés pour encourager l’équipement des entreprises :

A. Le Programme ADVENIR

Le programme ADVENIR est la principale aide pour les entreprises. Il finance une partie des coûts de fourniture et d’installation des bornes, mais ses taux d’aide varient selon le bénéficiaire et l’usage.

Pour les flottes et parkings privés d’entreprise (dédiés aux salariés et/ou flotte) : L’aide couvre un pourcentage du coût HT, plafonné selon la puissance de la borne. Le taux est généralement inférieur pour l’usage privé par rapport à l’usage public.

L’aide couvre un pourcentage du coût HT, plafonné selon la puissance de la borne. Le taux est généralement inférieur pour l’usage privé par rapport à l’usage public. Pour les parkings ouverts au public : Le taux de subvention est plus important, encourageant l’ouverture de points de charge au plus grand nombre.

⚠️ Note : Les conditions et taux d’aides ADVENIR sont révisés périodiquement. Il est impératif de consulter la dernière convention pour connaître les taux exacts applicables en 2026 avant de valider tout devis.

B. Les Aides Locales et Régionales

De nombreuses Régions, Départements et Métropoles proposent des subventions complémentaires pour l’installation d’IRVE, parfois cumulables avec ADVENIR. Il est essentiel de se renseigner auprès de la collectivité territoriale concernée.

C. Les Amortissements et Déductions Fiscales

L’investissement dans l’IRVE peut donner lieu à des mécanismes fiscaux avantageux, notamment :

Amortissement Accéléré : Sous certaines conditions, l’entreprise peut bénéficier d’un amortissement sur une courte durée de l’équipement.

Sous certaines conditions, l’entreprise peut bénéficier d’un amortissement sur une courte durée de l’équipement. Déduction sur le bénéfice imposable : Les coûts liés à l’installation peuvent être déduits.

4. ⚙️ Les Étapes Clés de votre Projet d’Installation

Pour garantir le succès de votre investissement, suivez une méthodologie rigoureuse :

Audit et Dimensionnement : Analyser vos besoins : Combien de collaborateurs, de véhicules de flotte, de visiteurs avez-vous à charger ? À quelle fréquence ?

Combien de collaborateurs, de véhicules de flotte, de visiteurs avez-vous à charger ? À quelle fréquence ? Vérifier la capacité électrique : Votre raccordement actuel (TGBT) est-il suffisant ? Un renforcement du raccordement ou la mise en place d’une gestion dynamique de l’énergie (Load Management System – LMS) peut être nécessaire. Choix du Matériel et de la Puissance : Bornes AC (courant alternatif) 7 à 22 kW : Idéales pour la recharge de nuit ou de journée (plusieurs heures).

Idéales pour la recharge de nuit ou de journée (plusieurs heures). Bornes DC (courant continu) 50 kW et plus : Pour une recharge ultra-rapide, souvent réservée aux parkings ouverts au public ou aux axes principaux. Gestion Intelligente (Supervision) : Optez pour des bornes communicantes (via le protocole OCPP) qui permettent : la facturation, l’accès contrôlé (badge RFID), la supervision en temps réel et, surtout, la Gestion Dynamique de la Charge (LMS) pour éviter de faire disjoncter votre installation. Installation par un Professionnel IRVE (Certifié) : L’installation doit être réalisée impérativement par un électricien qualifié IRVE (Certification délivrée par l’AFNOR ou Qualifelec), condition sine qua non pour bénéficier des aides publiques et garantir la sécurité.

Conclusion : Anticiper pour maîtriser les coûts

En 2026, l’installation d’une borne de recharge est un acte fort de la politique de mobilité de l’entreprise. C’est en anticipant les obligations de la Loi LOM et en mobilisant les aides ADVENIR et locales que les entreprises pourront transformer cette contrainte réglementaire en un avantage compétitif et durable.