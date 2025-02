Dans un effort concerté pour répondre aux besoins des bénéficiaires et promouvoir l’adoption des véhicules électriques, le programme Advenir a récemment ajusté ses modalités de primes. Ces ajustements, entrés en vigueur au début de l’année, ont pour but d’accompagner efficacement les différents acteurs, des bailleurs sociaux aux professionnels de l’automobile.

Ouverture des Primes aux Bailleurs et Infrastructures Collectives

L’une des principales évolutions concerne l’élargissement de la prime « Infrastructure collective ». Désormais, les parkings résidentiels appartenant aux bailleurs sociaux et en monopropriété peuvent bénéficier d’un taux d’aide de 50%. Le plafond de cette aide est ajusté en fonction de la taille du parking, offrant ainsi une flexibilité précieuse pour des projets de grande envergure.

Revalorisations et Extension des Surprimes

Les surprimes pour les parkings extérieurs ont également été revisitées. Avec un plafond désormais fixé à 5 000 € HT, cette surprime s’étend à tous les équipements de cheminement de câbles qui respectent les normes en vigueur. De plus, cette revalorisation bénéfique s’applique aussi à la prime pour le Point de charge partagé, notamment pour les travaux de voirie en extérieur.

Soutien Accru pour les Flottes de Poids Lourds et Autocars

Les opérateurs de flottes d’autocars sont désormais inclus dans la prime dédiée aux infrastructures pour les flottes de poids lourds. Cette décision vise à stimuler l’installation de points de recharge adaptés aux besoins des transports en commun, essentiels à la mobilité durable.

Primes et Encouragements pour les Professionnels de l’Automobile

Le programme Advenir a aussi introduit des modifications pour mieux épauler les professionnels de l’automobile. Les organisations de formation dans ce secteur peuvent dorénavant bénéficier de la prime dédiée aux flottes et salariés, si elles accueillent du public avec des véhicules pédagogiques électriques ou hybrides. En outre, une enveloppe de 5 millions d’euros revalorise la prime pour les entreprises de location de courte durée, variée en fonction de la puissance de recharge, avec des plafonds oscillant entre 1 200 € HT et 5 300 € HT par point de recharge.

Adaptations Réglementaires : l’Impact de l’AFIR et du Décret IRVE

Suite à l’entrée en application du règlement européen AFIR et à la fin d’une disposition du décret IRVE, les obligations relatives aux prises de type 2 et type E ont été levées pour les stations ouvertes au public depuis le 1er janvier 2025. Ce changement est destiné à simplifier le cadre réglementaire et encourager la standardisation des infrastructures de recharge à travers le territoire français.

Un Engagement Continu pour la Mobilité Durable

Ces évolutions démontrent l’engagement constant du programme Advenir à soutenir le développement des infrastructures de recharge et à inciter à l’adoption massive des véhicules électriques en France. Pour quiconque souhaite en savoir plus, les articles publiés relatifs à ces modifications sont une ressource précieuse.