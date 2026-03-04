En 2026, la borne de recharge en entreprise n’est plus un avantage accessoire — c’est une nécessité stratégique. Les voitures électriques représentent 27 % des immatriculations neuves en France, et les entreprises de plus de 100 véhicules sont soumises à une obligation légale de renouvellement à 18 % de véhicules à faibles émissions. Ce guide vous dit tout : coût réel, aides disponibles, obligations légales, et comment choisir la bonne solution.
L’obligation légale 2026
Depuis le 1er janvier 2026, les entreprises de plus de 100 véhicules dans leur flotte doivent renouveler 18 % de leurs nouvelles acquisitions avec des véhicules à faibles émissions. Parallèlement, tout parking d’entreprise de plus de 20 places fait l’objet d’obligations progressives de pré-câblage ou d’équipement en bornes.
Les types de bornes adaptées en entreprise
Borne AC 11 kW (triphasé) — La solution standard pour la majorité des entreprises. Recharge 80 km en 8 heures de stationnement. Coût matériel : 1 200–2 500 € par borne. Compatible avec toutes les voitures électriques dont Tesla.
Borne AC 22 kW — Pour les flottes avec rotation importante. Double la vitesse de recharge. Coût : 2 000–4 500 €. Nécessite une alimentation triphasée et un compteur adapté.
Borne DC rapide (50–150 kW) — Pour les flottes commerciales en rotation continue. Recharge 80 % en 30–60 minutes. Coût : 8 000–30 000 € selon la puissance. Recommandée pour les livreurs ou commerciaux terrain.
Coût total indicatif : 10 bornes 11 kW
|Poste
|Estimation
|Bornes (10 × 1 800 €)
|18 000 €
|Installation et câblage
|8 000 €
|Raccordement / tableau
|3 000 €
|Logiciel de gestion
|2 000 €
|Total brut
|31 000 €
|Après aides (crédit IS + TVA + CEE)
|~18 000–20 000 €
Les aides disponibles en 2026
TVA récupérable à 100 % sur les bornes et l’installation (contrairement aux véhicules de tourisme à 80 %). Sur 30 000 € HT, c’est 6 000 € récupérés.
Crédit d’impôt sur les sociétés : 15–25 % du montant des travaux selon la taille de l’entreprise.
CEE (Certificats d’Économie d’Énergie) : 500–3 000 € par borne versés par les fournisseurs d’énergie.
Amortissement accéléré : les équipements de recharge sont amortissables en 1 à 3 ans.
Subventions ADEME : pour les projets de plus de 10 bornes, des subventions régionales peuvent couvrir 20–50 % des travaux.
Pour les flottes Tesla spécifiquement
Les Tesla acceptent toutes les bornes type 2 standard. Vitesses de recharge sur borne 11 kW : Model Y Standard = 4h30 pour un plein complet. Model Y Grande Autonomie = 5h30. Parfait pour une journée de travail.
Tesla Wall Connector Gen 3 à 11 kW est recommandé pour les places nominatives : design discret, gestion via app Tesla, compatible toutes voitures à prise type 2.
FAQ rapide
Faut-il un installateur certifié ? Oui, IRVE obligatoire pour les bornes >3,7 kW — exigé pour les aides fiscales.
La recharge gratuite au bureau est-elle imposable pour l’employé ? Non. La recharge gratuite du véhicule personnel sur le parking d’entreprise est exonérée de charges sociales.
Délai moyen pour 10 bornes ? 2 à 5 jours de travaux, après 2 à 4 semaines d’audit et conception.