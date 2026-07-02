Recharge rapide : Powerdot rachète Instavolt Espagne et Portugal, et lance la consolidation du marché européen

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Le marché de la recharge rapide en Europe vient de connaître son premier grand mouvement de concentration. Powerdot, l’opérateur français devenu en quelques années le leader hexagonal des bornes rapides installées sur les parkings des centres commerciaux et de la grande distribution, annonce le rachat des activités espagnoles et portugaises d’Instavolt, deuxième opérateur de recharge rapide au Royaume-Uni derrière Tesla. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Une opération stratégique plutôt qu’un simple coup de croissance

Sur le papier, l’acquisition peut sembler modeste : elle porte sur 200 points de charge, dont seulement 41 sont aujourd’hui opérationnels, les 159 autres étant encore en phase de déploiement. Mais son importance ne se mesure pas au nombre de bornes. Selon La Tribune, qui a interrogé Matthieu Discamps, directeur général France de Powerdot, cette transaction constitue la toute première opération de consolidation sur le marché européen de la recharge rapide.

Un marché encore extrêmement fragmenté

Le dirigeant a livré à La Tribune un chiffre qui donne la mesure du chemin qui reste à parcourir : on compte aujourd’hui environ 160 acteurs disposant de plus de 100 points de charge à travers l’Europe, sur un marché appelé selon lui à se resserrer à terme autour d’une douzaine d’opérateurs seulement. Autrement dit, la vague de rachats et de rapprochements ne fait que commencer, et Powerdot entend bien être à la manœuvre plutôt que la subir.

Le précédent français

Ce scénario de concentration, la France l’a déjà vécu. Fin 2020, le marché tricolore de la recharge rapide tenait en trois noms : Ionity, Tesla et TotalEnergies, qui se partageaient à eux seuls 90 % des parts de marché, tous segments confondus. Six ans plus tard, le paysage s’est à la fois densifié et clarifié : une centaine d’acteurs sont désormais présents sur le territoire, mais cinq d’entre eux concentrent l’essentiel de l’activité — Powerdot, Electra, Ionity, Tesla et TotalEnergies.

Ce que cela dit de la trajectoire du marché européen

L’exemple français fait figure de laboratoire pour le reste du continent. Après une phase d’expansion tous azimuts portée par de multiples opérateurs locaux, le secteur entre logiquement dans une phase de rationalisation : les acteurs les mieux capitalisés et les mieux implantés rachètent des positions ciblées plutôt que de construire from scratch, pendant que les opérateurs plus fragiles ou moins stratégiques cèdent des actifs géographiques qu’ils ne parviennent plus à rentabiliser seuls.

Pour Powerdot, déjà présent en Belgique, en Espagne, au Luxembourg, en Pologne et au Portugal avec 12 500 points de charge répartis sur 2 000 stations — dont 7 500 points sur 1 150 stations rien qu’en France —, l’opération renforce mécaniquement sa présence dans la péninsule ibérique et confirme une ambition assumée : devenir un acteur paneuropéen de référence dans la recharge rapide, sur le modèle de la consolidation déjà à l’œuvre chez lui.

Reste à savoir qui, parmi les 160 opérateurs actuels, sera encore présent lorsque le marché aura atteint sa maturité. Si l’hypothèse d’une douzaine de grands acteurs à terme se confirme, la bataille pour figurer parmi les rescapés ne fait que commencer — et Powerdot vient d’en tirer le premier coup de feu.