Tesla, mise à jour, superchargeurs et Elon Musk sont les actualités du jour

Tesla continue de surprendre par ses annonces et projets, de la mobilité électrique à l’intelligence artificielle, en passant par la connectivité et l’expansion internationale. Tesla Mag propose une série d’articles détaillés pour rester informé sur toutes les nouveautés. Voici un aperçu des sujets clés de ce lundi 17 Novembre et les liens pour les explorer.
1. Superchargeurs et bornes de recharge : mieux comprendre l’infrastructure Tesla
- Tesla prévoit une révision des noms des Superchargeurs, pour améliorer l’expérience des conducteurs et simplifier la navigation.
👉 Les noms des Superchargeurs Tesla : une révision attendue
- Comparatif pour choisir la borne adaptée à votre véhicule électrique, Tesla, Renault, Volkswagen et autres.
👉 Tesla, Renault, Volkswagen : quelle borne choisir pour votre véhicule électrique ?
2. Expansion internationale et recrutement
- Tesla intensifie ses activités au Maroc avec de nouveaux recrutements stratégiques.
👉 Tesla au Maroc : nouveaux recrutements stratégiques
- Le lancement imminent des robotaxis Tesla au Japon s’accompagne de recrutements locaux pour soutenir le déploiement.
👉 Lancement imminent des robotaxis Tesla au Japon : nouveaux recrutements
3. Intelligence artificielle et innovation technique
- Tesla pourrait bénéficier du CHIPS Act pour sa méga-usine de puces, un pas stratégique pour sa production et autonomie.
👉 La méga-usine de puces de Tesla pourrait bénéficier du CHIPS Act
- Elon Musk souhaite autoriser l’envoi de SMS en mode Autopilot, une innovation qui modifie l’expérience utilisateur en conduite autonome.
👉 Elon Musk souhaite autoriser l’envoi de SMS en mode Autopilot
4. Connectivité et Starlink
- Emirates et plusieurs autres compagnies aériennes intègrent Starlink, révolutionnant la connectivité en vol.
👉 Emirates intègre Starlink : une révolution pour la connectivité en vol
👉 Quelles compagnies aériennes intègrent Starlink ?
- HughesNet prévoit de recommander ses clients à Starlink après la vente de spectre radio à SpaceX.
👉 HughesNet prévoit de recommander ses clients à Starlink
- Une alliance inattendue entre Google et SpaceX dans la conquête spatiale et l’IA est en cours, ouvrant de nouvelles perspectives pour la tech et l’espace.
👉 Google et SpaceX : une alliance inattendue dans la conquête spatiale de l’IA
5. Véhicules Tesla : modèles, accessoires et tests
- La Tesla Model 3 Quicksilver marque une nouvelle ère pour la gamme avec design et technologies améliorés.
👉 La Tesla Model 3 Quicksilver : une nouvelle ère pour Tesla
- La Model Y Performance a été exposée au Texas, révélant les innovations techniques et stylistiques.
👉 Model Y Performance de Tesla : une nouvelle ère d’innovation exposée au Texas
- Pour les amateurs de détails pratiques, Tesla Mag propose des guides sur les tapis intérieurs, avec comparatif et guide ultime pour la Model 3.
👉 Tesla Model 3 : le guide ultime des tapis d’intérieur
👉 Les meilleurs tapis pour Tesla : comparatif
- Une vidéo montre une Tesla en mode autonome dans les ruelles étroites de Rome, démontrant la précision du système FSD.
👉 Vidéo d’une Tesla en mode autonome dans les ruelles étroites de Rome
- Tesla propose également un comparatif pour choisir la meilleure borne de recharge selon le véhicule.
👉 Tesla, Renault, Volkswagen : quelle borne choisir ?
6. Expérience utilisateur et mises à jour
- Les mises à jour de Noël 2025 introduisent les nouveautés les plus attendues pour tous les véhicules Tesla.
👉 Mises à jour de Noël : les nouveautés les plus attendues en 2025
- Elon Musk réfléchit à refondre la monétisation de X pour rivaliser avec YouTube, un indicateur de l’influence croissante de ses plateformes sur la communication numérique.
👉 Elon Musk veut refondre la monétisation de X pour rivaliser avec YouTube
- Le Cybertruck a été exposé au Yas Mall d’Abu Dhabi, démontrant son design et ses capacités uniques.
👉 Le Tesla Cybertruck s’expose au Yas Mall d’Abu Dhabi
7. Mobilité électrique et concurrence
- Pourquoi XPeng est considéré comme le meilleur « Tesla killer » selon certains analystes.
👉 Pourquoi XPeng est le meilleur Tesla killer