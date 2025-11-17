Tesla, mise à jour, superchargeurs et Elon Musk sont les actualités du jour

Tesla continue de surprendre par ses annonces et projets, de la mobilité électrique à l’intelligence artificielle, en passant par la connectivité et l’expansion internationale. Tesla Mag propose une série d’articles détaillés pour rester informé sur toutes les nouveautés. Voici un aperçu des sujets clés de ce lundi 17 Novembre et les liens pour les explorer.

1. Superchargeurs et bornes de recharge : mieux comprendre l’infrastructure Tesla

Tesla prévoit une révision des noms des Superchargeurs , pour améliorer l’expérience des conducteurs et simplifier la navigation.

👉 Les noms des Superchargeurs Tesla : une révision attendue

👉 Tesla, Renault, Volkswagen : quelle borne choisir pour votre véhicule électrique ?

2. Expansion internationale et recrutement

Tesla intensifie ses activités au Maroc avec de nouveaux recrutements stratégiques.

👉 Tesla au Maroc : nouveaux recrutements stratégiques

👉 Lancement imminent des robotaxis Tesla au Japon : nouveaux recrutements

3. Intelligence artificielle et innovation technique

Tesla pourrait bénéficier du CHIPS Act pour sa méga-usine de puces, un pas stratégique pour sa production et autonomie.

👉 La méga-usine de puces de Tesla pourrait bénéficier du CHIPS Act

👉 Elon Musk souhaite autoriser l’envoi de SMS en mode Autopilot

