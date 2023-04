Nous avons eu la chance d’être partenaire média du salon Drive to Zero, un salon engagé pour un futur décarbonné qui nous a permis de partir à la rencontre de sociétés et start-up engagées dans cette révolution.

Le salon Drive to zero a eu lieu du mercredi 5 avril au vendredi 7 avril au Grand Palais Éphémère.

Une première édition qui parvient à réunir les mondes

Pendant cet événement, les participants ont travaillé ensemble pour discuter et construire la transition vers la mobilité décarbonée. Des conférences, des tables rondes et des ateliers ont été organisés sur des thèmes tels que la recharge de demain, la mobilité électrique en zones rurales et l’acceptation sociale de la transition vers la mobilité zéro carbone.

Un Grand Prix de l’Innovation a également été organisé pour récompenser les solutions les plus innovantes dans cinq catégories. Les solutions primées étaient complémentaires et couvraient différents aspects de la mobilité décarbonée.

Le salon a été un succès et les organisateurs ont remercié tous les partenaires, exposants et intervenants pour leur contribution. La prochaine édition de Drive to Zero est prévue en 2024.

Retrouvez les temps forts du salon Drive to Zero en vidéo

La location courte durée chez des acteurs tels que Sixt ou Hertz peut aider à se convaincre de l’achat d’un véhicule électrique. En effet, cela permet de tester différents modèles électriques sans avoir à s’engager sur un achat coûteux et risqué.

De plus, cela permet de mieux comprendre les avantages et les limites de ces véhicules en termes d’autonomie, de temps de recharge et de performances.

Nous avons le plaisir de vous partager le point de vue d’un Manager de Sixt en France:

Les transports en commun passeront massivement à l’électrique pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les véhicules électriques sont moins polluants que les véhicules à combustion interne, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air en milieu urbain.

Ensuite, les coûts d’exploitation des véhicules électriques sont généralement plus faibles que ceux des véhicules à essence ou diesel, ce qui peut permettre de réaliser des économies importantes sur le long terme.

Enfin, les progrès technologiques en matière de batteries et de recharge rapide permettent aujourd’hui de proposer des véhicules électriques performants et fiables, adaptés aux contraintes spécifiques des transports en commun, comme les longues distances à parcourir et les exigences en termes de disponibilité.

Dans les prochaines années, la technologie des bornes de recharge devrait évoluer pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs de véhicules électriques. Tout d’abord, les bornes de recharge devraient proposer des capacités de recharge plus élevées, permettant de réduire le temps de charge et de faciliter les déplacements sur de longues distances.

Ensuite, les bornes de recharge devraient être plus intelligentes et connectées, permettant une gestion plus efficace de la recharge, la planification des itinéraires et la réservation des places de stationnement.

Enfin, les bornes de recharge devraient être compatibles avec une gamme plus large de véhicules électriques, en proposant notamment des connecteurs universels ou en développant des solutions spécifiques pour les flottes de véhicules professionnels.

Le stockage d’énergie permet d’atteindre la neutralité carbone en permettant une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique.

En effet, en stockant l’énergie produite lors des périodes de surproduction, il est possible de la réutiliser lors des périodes de demande élevée, réduisant ainsi la nécessité de produire de l’énergie à partir de sources fossiles.

Dans le futur, on peut s’attendre à une amélioration des technologies de stockage, notamment grâce au développement de batteries plus performantes et moins chères, ainsi qu’à une plus grande utilisation de l’hydrogène vert.

Galerie photo du salon Drive to Zero