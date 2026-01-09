RENAULT 5 E-TECH : LE DOSSIER COMPLET

La Renault 5 E-Tech n’est pas simplement une nouvelle voiture électrique sur le marché ; c’est un symbole. Elle représente la capacité de l’industrie automobile française à se réinventer en puisant dans son héritage pour propulser son avenir. Ce dossier explore en profondeur les facettes de cette icône moderne.

LES VERSIONS ET MOTORISATIONS : UNE ARCHITECTURE MODULAIRE

Renault a fait le choix stratégique de proposer une gamme qui s’adapte aux usages réels des conducteurs urbains et périurbains. La voiture repose sur la plateforme AmpR Small (anciennement CMF-B EV), qui permet d’abaisser le centre de gravité et d’optimiser l’espace intérieur.

A. La version « Autonomie Urbaine » (Batterie 40 kWh)

Cette batterie utilise une chimie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) pour une densité énergétique optimisée.

Moteur 95 ch (70 kW) : Cette version est pensée pour le prix d’appel. Avec un couple de 215 Nm, elle est vive en ville mais s’essouffle sur les voies rapides. À noter : elle ne dispose pas de la charge rapide (DC), limitant son usage aux rejets domestiques ou bornes publiques AC.

Moteur 120 ch (90 kW) : C'est le cœur de gamme urbain. Avec 225 Nm de couple, elle offre des reprises plus sécurisantes. Elle introduit la charge rapide 80 kW, permettant de passer de 15 % à 80 % de batterie en environ 30 minutes.

B. La version « Autonomie Confort » (Batterie 52 kWh)

C’est la version qui transforme la R5 en voiture principale pour un jeune foyer ou un couple.

Moteur 150 ch (110 kW) : Dérivé du moteur de la Megane E-Tech, ce bloc synchrone à rotor bobiné (sans terres rares) développe 245 Nm. Le 0 à 100 km/h est abattu en moins de 8 secondes.

Polyvalence : L'autonomie WLTP de 410 km permet d'envisager des trajets interurbains. Sa charge rapide de 100 kW est plus performante, et elle est équipée en série du chargeur bidirectionnel 11 kW.

LES FINITIONS : L’ART DE LA PERSONNALISATION

Renault joue la carte de l’émotion avec des finitions qui rappellent l’esprit « pop » des années 70 tout en intégrant des matériaux durables.

Evolution : L’entrée de gamme ne rime pas avec dépouillement. On y trouve déjà la pompe à chaleur (essentielle pour l’hiver), le tableau de bord numérique et le système OpenR Link. Elle chausse des jantes de 18 pouces avec enjoliveurs stylisés.

Techno : La finition la plus équilibrée. Elle se distingue par ses jantes alliage, sa signature lumineuse spécifique et surtout sa sellerie en jeans recyclé de haute qualité. C'est ici qu'apparaît l'indicateur de charge sur le capot (le fameux « 5 » qui s'illumine).

Iconic Cinq : Le luxe à la française. On y retrouve une peinture bi-ton, un parking mains libres et des sièges au design « H » rappelant la R5 Turbo. L'habitacle se pare de couleurs vives (jaune ou vert) qui dynamisent l'expérience.

Roland-Garros : Une édition spéciale qui mise sur l'élégance sportive. Détails « terre battue », sellerie spécifique et badges exclusifs en font la version la plus collectionnable.

3. QUALITÉS ET DÉFAUTS : L’ANALYSE CRITIQUE

Les Qualités (Points Forts)

Le Comportement Routier : L’adoption d’un train arrière multibras est une anomalie positive sur ce segment. Cela offre une tenue de route rigoureuse et un confort de filtration bien supérieur à celui d’une Citroën ë-C3 ou d’une Fiat 500e. L’Interface Google (OpenR Link) : L’écosystème Google Automotive est sans doute le meilleur du marché actuel. La navigation avec planification de recharge est fluide et précise. L’Énergie Bidirectionnelle (V2G/V2L) : La R5 peut redonner de l’électricité à votre maison ou à un appareil électrique (vélo, barbecue). C’est une avancée majeure pour l’intégration de la voiture dans l’habitat. Rayon de Braquage : Avec 10,3 mètres, elle se faufile partout, rendant les manœuvres urbaines extrêmement simples.

Les Défauts (Points Faibles)

Espace Arrière : C’est le point noir. L’empattement court sacrifie les passagers arrière. Deux adultes seront à l’étroit pour un long voyage. Seuil de Chargement : Le coffre de 326 litres est correct, mais le seuil est très haut, ce qui rend le chargement d’objets lourds difficile. Ergonomie des Comodos : Le cumul du sélecteur de vitesse, du comodo d’essuie-glace et de la commande audio sur le côté droit du volant peut prêter à confusion au début. Pas de « One Pedal » : Malgré un freinage régénératif efficace, Renault n’a pas inclus de mode permettant d’aller jusqu’à l’arrêt complet sans toucher la pédale de frein.

L’AVIS DE TESLA MAG : LE REGARD DES EXPERTS

Tesla Mag, référence pour les passionnés d’électromobilité, a salué l’arrivée de la R5 comme un « tournant pour Renault ».

Leurs points clés :

Une efficience remarquable : Les tests ont montré que Renault a optimisé la consommation en ville, se rapprochant des standards de Tesla en termes de kWh/100km.

Le design « Coup de cœur » : Contrairement au design minimaliste et parfois froid de Tesla, la R5 apporte une dimension émotionnelle et « humaine » qui manquait au marché.

Logiciel : Tesla Mag reconnaît que Renault est le seul constructeur européen à proposer un système d'infodivertissement dont la fluidité rivalise avec l'écran d'une Model 3.

Bémol sur le réseau : Le média souligne que si la voiture est excellente, elle ne bénéficie pas (encore) de l'intégration parfaite des Superchargeurs Tesla, ce qui rend les longs trajets moins sereins qu'en Tesla.

COMPARAISON AVEC LA CONCURRENCE

Le segment des citadines électriques est devenu le plus disputé d’Europe.

Renault 5 vs Peugeot e-208

La e-208 est plus longue et offre un confort plus souple, mais sa technologie embarquée vieillit mal face à l’OpenR Link de Renault. La R5 est plus agile et moins chère à équipement équivalent.

Renault 5 vs Citroën ë-C3

La ë-C3 joue la carte du « low-cost » intelligent. Elle est beaucoup moins raffinée, sa technologie est basique et son design plus cubique. La R5 s’adresse à ceux qui veulent un bel objet, la ë-C3 à ceux qui veulent un budget maîtrisé.

Renault 5 vs Fiat 500e

La Fiat est la reine du style chic, mais elle est moins polyvalente. Son autonomie est plus faible et son prix reste très élevé par rapport à ses prestations routières. La R5 offre plus d’espace et une meilleure autonomie pour un prix proche.

Renault 5 vs MG4

La MG4 (segment supérieur) offre plus d’espace pour un prix similaire, mais elle perd sur la valeur de revente, le réseau de garages et l’agrément logiciel. La R5 gagne sur l’image et l’ergonomie.

CONCLUSION

La Renault 5 E-Tech est une réussite car elle ne se contente pas d’être « électrique ». Elle est avant tout une bonne voiture, équilibrée, amusante à conduire et technologiquement en avance sur son temps. Elle marque le début d’une nouvelle ère où l’électrique ne se choisit plus par contrainte écologique, mais par pur désir automobile.