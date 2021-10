USA : le FSD, nouvel allié du road-trip ?

- Publicité -

Des internautes ont partagé leur voyage à travers l’Amérique dans une Tesla violette “Inspiration 420” comme ils l’ont nommée… Ils sont arrivés en Floride après avoir roulé pendant plusieurs kilomètres pour tester le Full Self Driving (FSD) de leur véhicule électrique.

Nous ne disposons malheureusement pas de beaucoup d’informations comme, par exemple, les kilomètres parcourus, la moyenne en km/h, ce qui a été bien géré par le FSD et ce qui a été plus compliqué, …

Un challenge pour tester le système encore en bêta

De plus, on ne sait pas exactement quelle est l’autonomie de la voiture, combien de fois ont-il dû s’arrêter pour la recharger, et tout un tas d’autres informations très intéressantes !

En attendant, c’est un super challenge qui permet de rassurer les (futurs) propriétaires de Tesla inquiets quant à cet outil de Full Self-Driving. Maintenant, on sait que c’est possible et pas plus dangereux que ça. Au contraire, avec une voiture confortable, on peut faire des trajets plus longs et donc aller plus loin.

On pourrait imaginer le même genre de défis avec un Mach-E, comme le suggère un Twittos. Notons d’ailleurs que cette initiative a été largement soutenue, les participants se sont fait féliciter dans les commentaires.