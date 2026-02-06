Tesla déploie l’IA Grok en Europe : Ce qu’il faut savoir sur la mise à jour 2026.2.6

C’est une nouvelle ère pour l’infodivertissement chez Tesla. Après plusieurs mois d’exclusivité en Amérique du Nord, l’intelligence artificielle Grok, développée par xAI (la société d’IA d’Elon Musk), franchit enfin l’Atlantique. Avec la version logicielle 2026.2.6, les conducteurs européens voient leur véhicule se transformer en un véritable compagnon de route intelligent.

Une IA conversationnelle en temps réel

Contrairement aux commandes vocales classiques qui se limitent souvent à des actions préprogrammées (« Ouvre la boîte à gants », « Règle la clim »), Grok est un modèle de langage à grande échelle (LLM).

Réponses illimitées :

Vous pouvez lui poser presque n’importe quelle question, qu’il s’agisse de culture générale, de science ou d’actualités. Information en direct : Grâce à son intégration native avec la plateforme X (anciennement Twitter), Grok a accès aux informations en temps réel. Vous pouvez l’interroger sur le score d’un match de foot en cours ou sur les dernières tendances technologiques pendant que vous roulez.

Personnalité ajustable : Les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs tons, allant du mode « Assistant » classique au mode « Fun » (plus sarcastique et plein d'esprit), signature de Grok.

Votre nouveau guide de navigation personnel

L’un des ajouts les plus concrets de cette mise à jour est l’intégration de Grok dans le système de navigation de Tesla.

Planification naturelle :

Plus besoin de chercher manuellement. Vous pouvez dire : « Grok, trouve-moi un restaurant italien bien noté sur ma route qui dispose d’un parking gratuit, » et l’IA ajoutera automatiquement l’étape à votre trajet. Édition de destination : Grok peut modifier votre itinéraire à la volée en fonction de vos envies changeantes : « En fait, ajoute un arrêt pour un café à moins de 5 minutes d’ici. »

Pays concernés par le lancement initial

Le déploiement de la version 2026.2.6 commence par une sélection stratégique de pays européens. Voici les premières nations à recevoir la mise à jour :

Europe du Nord & Ouest Europe Centrale Europe du Sud Royaume-Uni Allemagne Italie Irlande Suisse Espagne France Autriche Portugal

Configuration requise et activation

Pour profiter de Grok, votre Tesla doit répondre à certains critères matériels et logiciels :

Processeur AMD Ryzen : La fonctionnalité nécessite la puissance de calcul des processeurs installés sur les modèles récents (généralement après fin 2021). Les véhicules équipés de processeurs Intel Atom ne sont pas compatibles avec cette version de Grok. Connectivité Premium : Le traitement de l’IA en temps réel nécessite une connexion internet constante via l’abonnement Premium de Tesla (ou une connexion Wi-Fi). Activation : Une fois la mise à jour installée, Grok peut être activé via le lanceur d’applications ou par une pression prolongée sur le bouton de commande vocale du volant.

Note : Grok est actuellement en version Bêta. Bien qu’il puisse gérer la navigation et répondre à des questions complexes, il ne contrôle pas encore les fonctions critiques de conduite ou les réglages matériels profonds du véhicule.