RUMEUR : Homologation imminente pour la France, l’Italie et les Pays-Bas ?

Le monde de l’automobile et des nouvelles technologies est en ébullition. Depuis quelques jours, une rumeur persistante agite les forums spécialisés et les groupes de passionnés : l’homologation tant attendue pour les Pays-Bas (NL), la France (FR) et l’Italie (IT) serait sur le point d’être officialisée.

Entre fuites internes et calendrier administratif, voici le décryptage d’une situation où le « vrai » se mélange au « probable ».

Les coulisses : Un secret de Polichinelle ?

Selon des sources proches du dossier (les fameux « bruits de couloir » qui, avouons-le, ont souvent un temps d’avance), les voyants seraient déjà au vert. Le cœur de l’intrigue se joue en deux temps :

L’échéance du 20 février : C’est la date qui circule sous le manteau. Il se murmure qu’en interne, les dossiers techniques auraient déjà reçu le tampon de validation. Le travail de fond serait terminé, laissant place aux préparatifs logistiques. Le verrou du 26 février : C’est la date officielle liée au RDW (l’autorité de transport néerlandaise, souvent pivot pour les homologations européennes). Pour beaucoup, le 26 n’est qu’une formalité administrative, la partie émergée de l’iceberg.

Pourquoi une telle attente ?

L’enjeu est de taille. Une homologation groupée sur ces trois marchés clés (FR, IT, NL) n’est pas qu’une simple ligne sur un document Cerfa. C’est le déclencheur d’un déploiement massif. Pour les constructeurs (ou le prestataire concerné), cela signifie le début des livraisons en série et, surtout, la fin d’une attente frustrante pour des milliers de clients.

Le saviez-vous ? En Europe, l’homologation par une autorité nationale (comme le RDW aux Pays-Bas) sert souvent de passerelle pour l’ensemble de l’Union grâce au principe de reconnaissance mutuelle.

Trois écoles, trois ambiances

Cette annonce, bien qu’officieuse, fracture la communauté en trois camps distincts :

Les Optimistes : Ils voient dans la précision des dates (le 20 vs le 26) la preuve que le processus est en phase finale. Pour eux, le déploiement est déjà une réalité comptable.

Ils voient dans la précision des dates (le 20 vs le 26) la preuve que le processus est en phase finale. Pour eux, le déploiement est déjà une réalité comptable. Les Sceptiques : Chat échaudé craint l’eau froide. Habitués aux reports successifs et aux effets d’annonce destinés à soutenir la « hype », ils attendent le document PDF officiel avant de sabrer le champagne.

Chat échaudé craint l’eau froide. Habitués aux reports successifs et aux effets d’annonce destinés à soutenir la « hype », ils attendent le document PDF officiel avant de sabrer le champagne. Les Impatients : Ils pointent du doigt la « rétention administrative ». Si le dossier est bouclé le 20, pourquoi attendre le 26 ? Une frustration qui souligne l’écart entre le temps industriel et le temps bureaucratique.

Verdict : Faut-il y croire ?

À l’heure actuelle, nous sommes dans la « zone grise ». Il n’y a pas de fumée sans feu, et la concordance des dates provenant de différentes sources donne du crédit à l’information. Cependant, tant que le site du RDW n’a pas mis à jour ses registres, la prudence reste de mise.

L’homologation est un processus complexe où un simple détail technique de dernière minute peut décaler une annonce de plusieurs semaines. Mais une chose est sûre : la pression monte et le dénouement n’a jamais été aussi proche.

Et vous, dans quel camp vous situez-vous ?