Sainte-Anne : une centrale à 120 millions d’euros qui devrait alerter banquiers et élus bien au-delà de la Guyane

Un pool bancaire composé de Bpifrance, BRED Banque Populaire, Caisse d’Épargne CEPAC et Crédit Agricole Transitions & Énergies vient de boucler le financement de long terme de la centrale hybride de Sainte-Anne, développée par Voltalia à Mana, près de Saint-Laurent-du-Maroni. Plus de 120 millions d’euros pour 43 MW de photovoltaïque, 135 MWh de batteries et 7 MW de groupes électrogènes de secours au biocarburant HVO. Une infrastructure présentée comme stratégique pour sécuriser l’alimentation électrique de l’ouest guyanais.

Sur le papier, tout va bien : un montage bancaire solide, un développeur expérimenté présent en Guyane depuis 2005, une campagne de financement participatif bouclée avec succès en avril 2026, et une équipe juridique aguerrie pour structurer l’ensemble. Le genre de dossier qu’on aime relayer tel quel. Sauf qu’à y regarder de plus près, ce financement pose une question que ni les banques ni les élus locaux et nationaux ne devraient balayer d’un revers de main : pourquoi faut-il autant de temps, autant d’acteurs, et une architecture juridique aussi lourde, pour sécuriser l’alimentation électrique d’un territoire français ?

Un calendrier qui interroge face à l’urgence

Les travaux préparatoires du site ont démarré en juillet 2025. La mise en service est annoncée pour 2028. Sur le papier, un délai de développement banal pour ce type d’infrastructure. Sauf que la Guyane n’est pas un territoire ordinaire sur le plan énergétique : c’est une zone non interconnectée (ZNI), sans filet de secours possible avec le réseau métropolitain ou un pays voisin en cas de défaillance, et c’est surtout le territoire français à la croissance démographique la plus rapide, avec une pression continue sur les infrastructures — écoles, eau, et donc électricité.

L’État et la Collectivité territoriale de Guyane le savent depuis longtemps : la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie du territoire alerte depuis des années sur le risque de déséquilibre entre l’offre et la demande, avec un critère de défaillance fixé à seulement trois heures de coupure tolérée par an. Le remplacement de la centrale vieillissante de Dégrad-des-Cannes figure dans les priorités depuis la première PPE de 2017. Huit ans plus tard, la sécurisation du réseau guyanais dépend encore d’un empilement de projets : la centrale biomasse du Larivot, sans cesse repoussée, la centrale de Sainte-Anne qui vient tout juste de trouver son financement, et un réseau de transport qui, aujourd’hui encore, ne dessert même pas l’intégralité du littoral. Trois ans supplémentaires pour Sainte-Anne, c’est trois ans de plus où la marge de sécurité du réseau reste tendue.

La question aux élus, nationaux comme locaux : combien de PPE et de rapports parlementaires faudra-t-il encore avant que le financement d’une infrastructure de sécurisation électrique cesse de dépendre d’un alignement de planètes bancaires qui prend près d’une décennie à se former ?

Ce que la mécanique juridique du dossier révèle

C’est là un point qu’on ne souligne jamais assez dans ce genre d’opération : derrière le communiqué sobre du pool bancaire se cache un travail de structuration considérable. Pour boucler ce financement, quatre prêteurs, quatre arrangeurs, un développeur et une multitude de garanties croisées (production intermittente, stockage, backup thermique, financement participatif imbriqué) ont dû être mis en cohérence dans une documentation unique, négociée sur mesure. C’est le cabinet De Gaulle Fleurance — avec Sylvie Perrin (associée), Claire Haas (senior counsel), Noé Fontalba (senior manager), Béatrice Boisnier et Hugo Nougarolis (avocats) — qui a piloté cette structuration côté banques.

Ce niveau de mobilisation juridique n’est pas anecdotique : il illustre à quel point chaque financement de ZNI reste, à ce jour, un cas d’école reconstruit de zéro, plutôt qu’un modèle standardisé et réplicable. Une centrale hybride qui associe solaire, stockage lithium-ion et groupes de secours au biocarburant n’a pas d’équivalent-type dans la documentation bancaire française ; il faut, à chaque fois, réinventer les mécanismes de garantie, arbitrer les priorités de remboursement entre quatre établissements aux logiques différentes (financement public via Bpifrance, banques coopératives, financement vert dédié), et sécuriser juridiquement l’articulation avec la collecte participative. Sylvie Perrin résume l’enjeu en évoquant des « solutions énergétiques innovantes conciliant sécurité d’approvisionnement, performance économique et transition énergétique » — une manière de dire, en creux, que l’innovation n’est pas que technique : elle est aussi contractuelle, parce que rien n’existait encore pour ce type de montage.

C’est précisément ce qui devrait interpeller les pouvoirs publics : si l’expertise capable de structurer ce genre d’opération existe bel et bien — et le dossier Sainte-Anne le prouve — pourquoi l’État et la Collectivité territoriale de Guyane n’imposent-ils pas, pour les prochains projets de sécurisation identifiés dans la PPE, un cadre contractuel-type inspiré de ce qui vient d’être négocié ici ? Capitaliser sur ce travail juridique pour accélérer le prochain dossier serait plus utile que de repartir de zéro dans trois ans pour la centrale suivante.

Pourquoi une infrastructure « stratégique » a-t-elle eu besoin d’une cagnotte citoyenne ?

C’est le second point qui devrait le plus interpeller les banques elles-mêmes. Le communiqué le précise sans détour : le projet « a également bénéficié d’une campagne nationale de financement participatif clôturée avec succès en avril 2026 ». Autrement dit, une centrale qualifiée d’infrastructure stratégique pour la sécurité d’approvisionnement d’un territoire français a eu besoin, en complément d’un pool réunissant Bpifrance, BRED, Caisse d’Épargne CEPAC et Crédit Agricole, de l’épargne de particuliers pour boucler son plan de financement — une brique supplémentaire que les équipes juridiques ont dû, elles aussi, intégrer dans le montage global.

Ce n’est pas illégitime en soi — le financement participatif crée de l’adhésion locale, et c’est un point positif pour l’acceptabilité du projet. Mais soyons clairs sur ce que ce montage révèle : sur le continent, aucune centrale destinée à sécuriser un réseau électrique régional ne repose sur une collecte citoyenne pour compléter un tour de table bancaire de 120 millions d’euros. En Guyane, si. La question mérite d’être posée frontalement aux quatre établissements du pool : le risque perçu sur les ZNI est-il si élevé qu’il faille socialiser une part du financement d’infrastructures pourtant qualifiées de prioritaires par l’État lui-même ?

L’angle mort du HVO : une dépendance qui change de nature, pas de logique

Autre point qui mérite d’être creusé plutôt qu’enjolivé : les 7 MW de secours de la centrale fonctionneront au HVO (huile végétale hydrotraitée), un biocarburant présenté comme durable. Le syndicat des énergies renouvelables lui-même, sur le projet voisin du Larivot, a pointé un problème structurel qui s’applique tout autant ici : il n’existe aujourd’hui aucune filière de production de biocarburant en Guyane. Le HVO, comme le biodiesel de colza du Larivot, devra être importé.

Autrement dit, la Guyane troque une dépendance aux hydrocarbures fossiles importés contre une dépendance à un biocarburant importé, aux prix tout aussi soumis aux marchés internationaux. C’est un vrai progrès sur le plan carbone. Ce n’est pas, à proprement parler, de l’autonomie énergétique — l’objectif pourtant affiché par la loi de transition énergétique pour 2030. Aux élus qui pilotent la PPE guyanaise avec l’État : le mix retenu limite-t-il vraiment l’utilisation de bioliquides importés à leur strict minimum, comme le réclament les acteurs des renouvelables locaux, ou reproduit-il simplement le schéma diesel avec une étiquette plus verte ?

Ce que ce dossier devrait changer, au-delà de la Guyane

Rien dans cet article ne remet en cause la qualité technique du projet Voltalia, ni la rigueur du travail juridique mené par De Gaulle Fleurance pour sécuriser un montage à quatre prêteurs et quatre arrangeurs — c’est précisément parce que ce travail existe et fonctionne qu’il devrait servir de socle, plutôt que d’exception. Mais un financement réussi ne doit pas faire oublier la question de fond : la France compte plusieurs ZNI — Guyane, Corse, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte — confrontées aux mêmes tensions entre croissance de la demande, vieillissement des infrastructures et lenteur des financements. Si chaque centrale de sécurisation nécessite près d’une décennie entre l’identification du besoin dans une PPE et la mise en service effective, avec à chaque fois une documentation juridique reconstruite de zéro et, en bout de course, une collecte citoyenne pour boucler le tour de table, la mécanique de financement de la transition énergétique ultramarine mérite d’être interrogée à la racine — par les banques qui la structurent, par les juristes qui la sécurisent, et par les élus qui la planifient.

La prochaine PPE guyanaise, actuellement en discussion, sera un bon test : ira-t-elle plus vite que la précédente pour transformer un besoin identifié en infrastructure financée et construite ? Et le pool bancaire — et son conseil juridique — qui viennent de démontrer leur capacité à monter ce type d’opération sur Sainte-Anne accepteront-ils de mettre ce savoir-faire au service d’un cadre standardisé, pour que le prochain projet ne prenne pas, lui aussi, huit ans à sortir de terre ?