Tesla signe les documents pour ouvrir une nouvelle usine en Chine dédiée à la fabrication des Megapacks

Cette annonce s’intègre parfaitement dans le Tesla Master Plan part 3 d’Elon Musk. Le Master Plan part 3 vise à révolutionner l’industrie de l’énergie en proposant des solutions de stockage d’énergie abordables et durables. Les Megapacks de Tesla, produits dans la nouvelle méga-usine de Shanghai, jouent un rôle essentiel dans cette vision en fournissant une capacité de stockage d’énergie à grande échelle, qui peut être utilisée pour soutenir les réseaux électriques et faciliter la transition vers des sources d’énergie renouvelables.

Il y a quelques heures, Tesla a confirmé ses plans pour la construction d’une nouvelle méga-usine à Shanghai qui devrait produire 10 000 unités Megapack par an, selon des rapports de la presse chinoise Xinhua. Cette initiative devrait renforcer encore plus le stockage d’énergie et les initiatives vertes à travers le monde. La cérémonie de la pose de la première pierre de la nouvelle usine est prévue pour le troisième trimestre de cette année, avec une production prévue pour le deuxième trimestre de 2024. L’annonce a été faite lors d’un événement de signature tenu à Shanghai pour le projet.

« Nous entamons un nouveau voyage vers le Tesla Master Plan 3. Rencontre avec Megafactory à Shanghai, Chine »

10 000 unités de Megapack par an

Une fois opérationnelle, l’usine fabriquera initialement 10 000 unités Tesla Megapack par an, ce qui équivaut à environ 40 GWh de stockage d’énergie. Ces produits seront disponibles à la vente à l’échelle mondiale, et l’usine sera située dans la zone de libre-échange pilote de la Chine (Shanghai) de Lin-gang. La création de la nouvelle usine devrait générer un cluster industriel évalué à plus de 100 milliards de yuans (14,6 milliards de dollars), selon Lu Yu, un responsable de l’administration de la zone spéciale de Lin-gang.

Zhuang Mudi, secrétaire général adjoint du gouvernement municipal de Shanghai, a souligné que le projet contribuerait de manière significative à la croissance du secteur du stockage d’énergie et soutiendrait la transition de Shanghai vers des solutions vertes et à faible émission de carbone. La première incursion de Tesla sur le marché chinois a commencé en janvier 2019 avec la construction de sa Gigafactory de Shanghai.

Tesla renforce ses investissements en Chine

Depuis 2019, Tesla a progressivement augmenté son investissement dans la zone de Lingang, en élargissant la capacité de production de l’usine de Shanghai et en construisant des installations supplémentaires, telles qu’une usine de fabrication de superchargeurs. Le favorable environnement commercial de Shanghai et de la zone spéciale de Lingang a permis à la Gigafactory de Shanghai de Tesla d’atteindre un taux de localisation de la chaîne industrielle de plus de 95 %, comme l’a noté le vice-président de Tesla, Tao Lin, qui a également assisté à la cérémonie. Tom Zhu, le nouveau vice-président principal de l’automobile de Tesla, était également présent lors de la cérémonie de signature.

L’avis de Tesla Mag sur cette annonce

Je trouve que les réactions Twitter à l’annonce de la nouvelle méga-usine de Tesla à Shanghai sont encourageantes et positives. Les félicitations et les encouragements pour Tesla montrent que les gens ont confiance en l’entreprise et en sa capacité à poursuivre sa vision d’un avenir énergétique durable. Les commentaires sur la relation entre Tesla et la Chine soulignent également l’importance de cette collaboration pour l’entreprise et pour le marché de l’énergie en général.

Bien que certains se posent des questions sur l’impact de cette annonce sur l’Europe, cela montre également que Tesla est une entreprise mondiale qui continue d’innover et de développer ses activités dans de nouveaux marchés et de nouvelles régions. Dans l’ensemble, je pense que cette annonce est un pas important dans la réalisation de la vision de Tesla pour un avenir énergétique plus propre et plus durable, et je suis optimiste quant à l’impact positif que cela aura sur l’entreprise et le monde dans son ensemble.