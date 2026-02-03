Sécurité Auto : La Chine bannit les poignées de porte « cachées », un camouflet pour le design Tesla

C’est une petite révolution qui vient de tomber du côté de Pékin. Les régulateurs chinois ont officiellement tranché : les poignées de porte escamotables ou affleurantes, devenues le symbole du minimalisme high-tech des voitures électriques, seront désormais interdites sur les nouveaux modèles.

Cette décision fait de la Chine le premier pays au monde à légiférer de manière aussi stricte contre ce design popularisé par Tesla. Pour Elon Musk et ses concurrents, c’est un immense défi logistique et esthétique qui s’annonce sur le plus grand marché automobile mondial.

Pourquoi un tel bannissement ?

La sécurité est au cœur de cette nouvelle norme (standard national GB 48001-2026). Plusieurs accidents tragiques ont récemment défrayé la chronique en Chine, notamment impliquant des véhicules où les passagers sont restés piégés suite à une coupure totale de l’alimentation électrique après un choc.

Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) a identifié deux risques majeurs :

L’absence d’ouverture extérieure : En cas de batterie défaillante ou de déformation de la carrosserie, les poignées motorisées refusent parfois de sortir, empêchant les secours d’intervenir. L’opacité des commandes intérieures : Les boutons électroniques deviennent inutilisables sans courant, et les leviers mécaniques de secours sont souvent jugés « trop cachés » ou peu intuitifs.

Les nouvelles règles du jeu

La nouvelle réglementation impose des contraintes physiques précises que les designs actuels de Tesla (Model 3, Y, S, X) et de marques comme Xiaomi (SU7) ne respectent pas :

Visibilité et Accessibilité : Chaque porte doit disposer d’une poignée clairement visible de l’extérieur comme de l’intérieur.

: Chaque porte doit disposer d’une poignée de l’extérieur comme de l’intérieur. Déverrouillage mécanique obligatoire : Le mécanisme doit pouvoir être actionné sans aucune source d’énergie électrique, tant pour l’ouverture que pour le déverrouillage.

: Le mécanisme doit pouvoir être actionné sans aucune source d’énergie électrique, tant pour l’ouverture que pour le déverrouillage. Espace de préhension : La norme exige un espace minimal de manœuvre pour la main de 60 mm x 20 mm x 25 mm, ce qui exclut de fait les poignées totalement plates ou nécessitant une pression complexe.

Note importante : Le « déverrouillage d’urgence » situé sous un tapis ou derrière un cache plastique (comme sur les portes arrière du Model Y) ne sera plus considéré comme conforme car non « immédiatement identifiable ».

Le calendrier pour Tesla et les constructeurs

L’industrie dispose d’un sursis raisonnable, mais la montre tourne déjà :

Type de véhicule Date d’entrée en vigueur Nouveaux modèles (homologation après le 01/01/27) 1er janvier 2027 Modèles existants (déjà en vente) 1er janvier 2029

Cela signifie que Tesla ne changera pas ses chaînes de production de Shanghai en 2026. Cependant, les prochains « refresh » (comme le futur projet Juniper pour le Model Y ou les futures générations de Model 3) devront impérativement intégrer des poignées physiques traditionnelles ou semi-affleurantes avec levier mécanique apparent.

Un impact mondial ?

La Chine étant le premier marché pour les véhicules électriques, il est fort probable que les constructeurs mondiaux adoptent ces changements pour l’ensemble de leurs lignes de production afin de réduire les coûts. Après l’ère du « tout-tactile » et du « tout-électronique », nous assistons peut-être au retour en grâce de la bonne vieille poignée mécanique, au nom de la sécurité.