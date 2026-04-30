Tesla Cybercab : la production a démarré, mais la montée en cadence sera progressive

La révolution du robotaxi Tesla est officiellement lancée. Après des années d’annonces, de reports et de spéculations, la production du Cybercab a commencé à la Gigafactory Texas. Mais entre ambitions pharaoniques et réalités industrielles, le chemin reste long.

Ce que montre cette photo

La photo illustrant cet article est une image forte : on y voit un camion porte-voitures chargé de plusieurs Tesla Cybercab en coloris doré, stationnés devant ce qui semble être l’entrée de la Gigafactory Texas à Austin. Les trois drapeaux en arrière-plan — Tesla, Texas et États-Unis — confirment le lieu. Le véhicule tracteur est un Tesla Semi, la signature ultime de l’écosystème 100 % électrique de la marque.

Le Cybercab est immédiatement reconnaissable à sa silhouette radicale : carrosserie basse et enveloppante, ligne de toit plongeante, et surtout l’absence totale de pied milieu visible, signe d’une architecture repensée de zéro. Les portes papillon en élytre — une signature stylistique confirmée lors de la présentation officielle — ne sont pas visibles sous cet angle, mais la compacité du véhicule et ses proportions très particulières trahissent son identité. Ce porte-voitures chargé de Cybercab dorés, transportés par un Semi blanc, est un symbole : Tesla livre ses propres véhicules autonomes avec ses propres camions électriques. Le cercle est bouclé.

D’octobre 2024 à aujourd’hui : la genèse du Cybercab

C’est lors du show événementiel « Tesla We, Robot » d’octobre 2024 à Los Angeles qu’Elon Musk avait présenté le Cybercab en 50 exemplaires prototypes, annonçant une production en série pour 2026 et un prix cible inférieur à 30 000 dollars.

Le véhicule frappe par ses partis pris radicaux : pas de volant, pas de pédales, des portes qui s’ouvrent vers le haut comme des ailes de papillon — une conception entièrement pensée autour de la conduite autonome, sans compromis avec les usages traditionnels.

Le statut de production en avril 2026

La question n’est plus de savoir si le Cybercab sera produit, mais à quelle vitesse. Lors du call de résultats Q1 2026, Elon Musk a confirmé que la production du Cybercab est officiellement lancée à Giga Texas : « We have just started production of Cybercab », a-t-il déclaré, avant de tempérer immédiatement les attentes.

Le premier exemplaire sans volant était sorti de chaîne en février 2026, mais la production continue n’a réellement débuté qu’en avril. Musk a été clair sur la trajectoire à attendre : « Whenever you have a new product with a completely new supply chain, new everything, it’s always a stretched out S-curve. You should expect that initial production of Cybercab and Semi will be very slow, but then ramping up and going kind of exponential towards the end of the year. »

Des ambitions de production hors normes

Sur le long terme, les objectifs d’Elon Musk restent stratosphériques. Lors de l’Assemblée Générale 2025, il avait déclaré que la fabrication du Cybercab s’apparentait davantage à une ligne de production d’électronique grand public que d’automobile, avec un objectif de cycle inférieur à dix secondes par unité — soit potentiellement 5 millions de véhicules par an.

Dans l’immédiat, la ligne de production est conçue pour assembler des centaines d’unités par semaine, un rythme qui permettrait d’alimenter les premiers déploiements de la flotte robotaxi avant une montée en cadence progressive.

Musk a également précisé sa vision à long terme : « 90% of miles driven are with one or two people », ce qui justifie à ses yeux que la vaste majorité de la production Tesla soit à terme orientée vers le Cybercab.

Le défi réglementaire… contourné par le design

Un obstacle majeur attendait Tesla sur la route du déploiement à grande échelle : la limite de 2 500 véhicules autonomes par an imposée par la NHTSA aux constructeurs sollicitant des dérogations aux normes de sécurité fédérales.

Tesla a choisi de l’esquiver par l’ingénierie plutôt que la politique. Le VP de l’ingénierie véhicule Lars Moravy a confirmé que le Cybercab n’est pas soumis à ce plafond, car Tesla a conçu le véhicule pour être conforme à l’ensemble des normes FMVSS existantes sans dérogation — exactement comme n’importe quelle Toyota Camry ou Ford F-150. Des images drone de Giga Texas montrent déjà des Cybercab arborant les autocollants de conformité fédérale officiels. Conséquence directe : Tesla peut théoriquement scaler sa production sans contrainte réglementaire liée aux exemptions.

L’autonomie : le grand chantier non résolu

Si la production avance, le logiciel, lui, n’est pas encore au rendez-vous. Tesla n’a pas encore résolu la conduite autonome sans supervision. Musk a évoqué lors du call une disponibilité du FSD non supervisé pour les clients « probablement au Q4 » 2026, tout en reconnaissant que le logiciel présente encore des lacunes.

C’est le paradoxe du moment : des Cybercab sortent de chaîne, ils peuvent rouler, mais pas encore de façon totalement autonome à grande échelle. Le robotaxi est là physiquement — la photo en témoigne. Le reste est une question de mois.