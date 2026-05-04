LA DERNIÈRE TESLA MODEL X VIENT DE QUITTER LA CHAÎNE — ET LES OUVRIERS LUI ONT DIT AU REVOIR

Elle a révolutionné le SUV électrique. Elle a prouvé que l’autonomie pouvait dépasser les 500 km. Elle a rendu les portes papillon mainstream. Et maintenant, c’est fini.

La photo ci-dessus n’est pas une mise en scène. C’est la dernière carrosserie de Tesla Model X à avoir quitté la chaîne d’assemblage de Gigafactory Fremont, en Californie — couverte de signatures, de surnoms et de messages griffonnés au marqueur par les ouvriers qui l’ont construite pendant des années. Un geste spontané, brut, sincère. La tradition veut qu’on signe la dernière unité produite. Ici, ils ont signé une époque entière.

2015–2026 : onze ans de règne sans partage

La Tesla Model X à portes arrière « faucon » est commercialisée depuis 2015, trois ans après la berline Model S qui a ouvert la voie. Ensemble, ces deux modèles ont littéralement inventé le marché du véhicule électrique premium. Le Model S a été le véhicule électrique rechargeable le plus vendu au monde en 2015 et en 2016, avec plus de 50 000 unités écoulées en 2015 seulement.

Le Model X, lui, a incarné quelque chose d’encore plus fort : la démonstration que l’électrique pouvait être spectaculaire. Des portes en ailes de faucon qui s’ouvrent toutes seules, un intérieur pouvant accueillir sept passagers, une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes pour les versions Plaid. En 2015, personne d’autre ne faisait ça. Personne.

Pourquoi Tesla tire le rideau

La décision n’est pas tombée du ciel. Elon Musk l’a annoncée lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2025, en janvier, qualifiant cet arrêt de « décharge honorable » pour les deux modèles.

Les chiffres racontent l’histoire mieux que n’importe quel discours. En 2025, la production cumulée des Model S et Model X est restée inférieure à 55 000 unités, contre plus de 1,6 million de Model 3 et Model Y. Sur une chaîne capable de produire 100 000 véhicules par an, vendre 30 000 unités, c’est une ligne de production à moitié vide — et un coût industriel difficile à justifier.

Face à une concurrence devenue plus dense et technologiquement agressive, Tesla a choisi de ne pas investir davantage dans le renouvellement de ces plateformes désormais anciennes. Mercedes EQS, Porsche Taycan, Lucid Air, BMW iX : le segment premium électrique s’est peuplé en quelques années, et le Model X n’avait plus reçu de refonte structurelle depuis des années.

Fremont se reconvertit en usine à robots

Ce qui rend cet arrêt particulièrement symbolique, c’est la nature de ce qui va remplacer ces voitures sur la ligne. L’usine de Fremont sera désormais consacrée au projet de robot humanoïde Optimus, qu’Elon Musk souhaite commercialiser d’ici fin 2027.

Tesla ne fabrique plus seulement des voitures. Elle se repositionne comme une entreprise d’IA et de robotique. Le vice-président Lars Moravy a confirmé que Tesla s’oriente vers une vision de « transport en tant que service » plutôt que vers la vente de véhicules. Les Cybercab, les robotaxis, l’autonomie complète : voilà la nouvelle feuille de route.

C’est un pari vertigineux. Et les Model S et X en paient le prix.

Ce qu’il reste à acheter (pour quelques semaines)

Tesla dispose actuellement d’environ 295 Model S neuves et 301 Model X neuves en stock mondial — la quasi-totalité aux États-Unis. Le configurateur a disparu du site. Il ne reste que des véhicules pré-configurés en inventaire.

En Europe, le prix d’entrée dépassait les 114 000 € pour le Model X. Aucune unité neuve n’est disponible en France ou au Canada. Si vous vouliez en acheter un neuf, c’est trop tard.

En revanche, l’arrêt de la production pourrait renforcer l’attrait de ces modèles sur le marché de l’occasion. Leur statut de modèles historiques pourrait soutenir leur valeur à moyen terme — les premières versions « collector » sont déjà identifiées par les spécialistes du marché.

Ce que cette photo dit mieux que tout

Regardez à nouveau cette carrosserie argentée recouverte de marqueurs. Des noms, des abréviations d’équipes, des petits cœurs. Des gens qui ont passé des années à assembler ce SUV à des milliers d’exemplaires, qui savaient que c’était la dernière, et qui ont voulu laisser une trace.

Il n’y a pas de caméra de presse officielle. Pas de discours de PDG. Pas de communiqué soigneusement rédigé. Juste des ouvriers qui signent la fin de quelque chose qu’ils ont construit de leurs mains.

L’automobile a toujours eu cette capacité à cristalliser une époque. La Model X restera comme la voiture qui a prouvé, au milieu des années 2010, que l’électrique pouvait être premium, rapide, spectaculaire — et surtout, désirable.

Maintenant, la même usine va construire des robots. Le futur est arrivé. Et il a signé sur la carrosserie.