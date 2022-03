Elon Musk s’en prend à Lucid et explique pourquoi il ne fait pas pression pour un véhicule électrique à plus longue autonomie

Ce qui s’est passé : Lucid Motors a récemment publié ses résultats du quatrième trimestre, montrant des livraisons inférieures au consensus, et a également abaissé ses prévisions de production pour 2022, citant des contraintes d’approvisionnement. Ses véhicules ont notamment été remarqués pour une plus longue autonomie que Tesla…

Une plus longue autonomie ? Des résultats qui ont fait réagir sur la Twittosphère

L’un des followers d’Elon Musk sur Twitter s’est exprimé sur les résultats de Lucid Motors. Taguant Musk, il a déclaré que Lucid Motors a peut-être été le premier à livrer un VE avec une autonomie de 500 miles, mais Tesla sera le premier à produire en masse un VE avec une autonomie de 500 miles+.

Musk explique pourquoi il n’est pas en faveur d’un VE à plus longue autonomie

En réponse au tweet, Musk a déclaré que Tesla avait les moyens de produire une Model S de 600 miles un an plus tôt, mais que le véhicule aurait eu des inconvénients importants.

« Nous aurions pu produire une Model S de 600 miles il y a 12 mois, mais cela aurait rendu le produit pire, à mon avis, car 99,9 % du temps, vous auriez transporté une masse de batterie inutile, ce qui rend l’accélération, la tenue de route et l’efficacité moins bonnes. Même notre voiture à l’autonomie de 400+ miles est plus que ce que presque tout le monde utilisera. »

Un raisonnement qui s’entend et se comprend parfaitement

Pourquoi c’est important : Le raisonnement de Musk n’est pas sans logique. Dans la quête du meilleur produit sur un paramètre, il est malvenu de faire des compromis sur d’autres aspects. Une plus longue autonomie pourrait se payer cher.

D’après la position de Musk, il semble que, sur ces points, Tesla reste concentré. Aux dernières nouvelles, les actions Tesla reculaient de 1,49 % à 851,48 $ et Lucid était en baisse de 3,20 % à 24,19 $.

Une concurrence de plus en plus féroce pour la marque

On ne peut nier le fait que l’arène des VE est de plus en plus encombrée. Une multitude de jeunes entreprises dynamiques ont rejoint la mêlée, livrant une rude concurrence au leader du marché, Tesla. La question d’une plus longue autonomie est sans cesse sur le tapis.

Les constructeurs automobiles traditionnels se sont également engagés sur la voie d’une transition plus rapide vers les VE. Pour Tesla, l’innovation, l’exécution et la qualité sont essentielles pour éviter l’érosion des parts de marché et rester compétitif.

En un tweet, Elon Musk déclare la guerre entre Tesla et Lucid Motors

Lucid Motors est un concurrent sérieux pour Elon Musk. Ce dernier semble l’avoir bien compris et relève le défi, à sa manière tonitruante. Sur Twitter, il a ainsi annoncé, en un tweet qui vaut mille analyses et campagnes marketing longues, incertaines et coûteuses, «jeter le gant» à son nouveau rival. Qui revendique une plus longue autonomie, rappelons-le. De quoi faire sortir les griffes au fantasque milliardaire.

Cette guerre se déclare sur un terrain très concret, celui du prix. Le 14 octobre, Lucid annonçait une nouvelle variante de sa Air pour laquelle la clientèle américaine devra débourser 69.900 dollars [59.500 euros], une tarification la plaçant en concurrence frontale avec la Model S de Tesla, qui offre des performances à peu près similaires. Alors que la Model S avait, de manière plus discrète, vu son étiquette déjà abaissée de 3.000 dollars quelques jours plus tôt, son prix a désormais été fixé par Elon Musk à 69.420 dollars.

Il n’y a que peu de hasard dans ce duel puéril aux chères conséquences. Elon Musk connaît bien Lucid Motors : son patron Peter Rawlinson fut l’homme à la tête du design de la Model S. Une trahison que l’ego démesuré du patron de Tesla semble avoir du mal à digérer…