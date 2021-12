Spiritueux : notre sélection à l’approche des fêtes

Vous l’attendiez avec impatience, la voici : notre sélection de spiritueux pour les fêtes !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Le coffret Secha de la Silva : de l’exotisme en bouteille

Cet hiver, SECHA DE LA SILVA dévoile un coffret exceptionnel en hommage à son terroir guatémaltèque si particulier. Habillée d’un étui élégant rappelant la jungle luxuriante, la bouteille SECHA DE LA SILVA s’accompagne d’un verre de dégustation.

Une idée cadeau qui plaira aux amateurs de spiritueux bruns !

Pour les fêtes de fin d’année, SECHA DE LA SILVA met à l’honneur la richesse de sa jungle abondante. Et cela, à travers l’union de trois ingrédients emblématiques du pays : la canne à sucre, le cacao et le café. Tous sont soigneusement représentés sur l’étui et la bouteille.

SECHA DE LA SILVA est distillé à partir des cannes à sucre les plus fines et savoureuses du pays. Il est vieilli plusieurs années en fûts de chêne toastés. Puis SECHA DE LA SILVA est ensuite affiné six mois supplémentaires en fûts de chêne neufs. Plus tard, les fèves de cacao et les grains de café sélectionnés viendront compléter sa palette aromatique. Un go-to !

Rozelieures : le lancement de sa collection de whiskies parcellaires

Aboutissement de 20 ans de travail, les whiskies parcellaires de Rozelieures voient le jour. C’est un témoignage de la maîtrise de toutes les étapes de la production en propriété. Cette maîtrise, et particulièrement le maltage, permet à la distillerie lorraine d’assurer une traçabilité totale.

Il en est ainsi de ses whiskys, de la terre jusqu’au verre.

Céréales, maltage, brassage, distillation et vieillissement, tout est fait maison dans un rare et unique modèle d’intégration verticale. On apprécie d’être rassuré sur la provenance, gage de qualité : un vrai plus !

La distillerie de Rozelieures est, à ce jour, la première au monde à proposer des whiskies parcellaires « single estate » (en plus d’être l’une des seules distilleries au monde à maîtriser l’ensemble du processus de production).

Chaque année, la distillerie embouteillera 2 à 3 whiskies parcellaires. D’ici 7 ans, les 18 parcelles de l’exploitation feront partie de la collection. Celle-ci est divisée en 4 grands terroirs : argilo-calcaire, limoneux, volcanique, argileux.

Le Deveron 10 ans : un single malt des Highlands parfait pour s’initier à l’art du whisky !

10 ans d’âge, 40%, 33,50 €, ce Single Malt Whisky nous vient tout droit d’Écosse. C’est l’un des pays emblématiques, producteur de ce délicieux breuvage par essence. Ce single malt léger est élaboré au sein de la distillerie Macduff ; celle-ci se situe à l’est des Highlands, à la limite du Speyside.

De couleur or, le nez simple est marqué par la douceur du malt. La bouche légère mais ample confirme le nez. La finale plus sèche est de longueur moyenne. C’est un très bon produit, avec un excellent rapport qualité/prix, on peut vous l’attester.

Un whisky très bon et fruité qu’on vous recommande chaudement !

Dom Pacello Royal Orange : pour les amoureux des belles saveurs

Présente dans les plus beaux palaces, bars et restaurants du monde entier, La Distillerie Massenez est reconnue pour la qualité de ses Eaux-de-Vie, Crèmes & Liqueurs de fruits depuis 1870.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Distillerie Massenez présente ses créations. Celles-ci raviront les papilles des amoureux de spiritueux et des gourmets curieux !

Au programme : de la gourmandise, des surprises, de belles couleurs chaleureuses, des alliances de saveurs. Autant de cadeaux parfaits à glisser sous le sapin ou à déguster dès maintenant pour les gourmands impatients !

Ce Dom Pacello Royal Orange en est l’exemple parfait : voici cette année un nouveau format pour cette belle carafe, idéal pour une découverte.

Inspirée des origines de la première Orangerie en France, créée par le célèbre Maître Jardiniste napolitain, Dom Pacello Royal Orange est une Liqueur d’Orange. Elle est obtenue par macération et distillation d’écorces d’oranges amères et douces et de zestes d’orange frais. Et, bien sûr, le tout assemblé avec une sélection rigoureuse de Cognacs de la Maison Camus. Un régal !

Le rhum vénézuélien Santa Teresa 1796 : un rhum premium distillé selon la méthode Solera qui surprendra les amateurs de whisky !

Santa Teresa 1796 est un assemblage de rhums du Venezuela qui ont vieilli en système solera. On comprend très rapidement pourquoi il a été élu meilleur rhum du monde à plusieurs reprises. Ainsi, Ultimate Spirits Challenge 2013 Médaille d’Argent, San Francisco World Spirits Competition 2011 !

Style : Gourmand et complexe.

Nez : d’une rare complexité, il va aussi bien de la poire à la banane, du maïs au toffee ou de la vanille au tabac.

Bouche : très douce et riche, elle marie élégamment jus de canne, miel, noix de coco, chêne, chocolat, fumée, café, banane séchée….

Finale : très longue et sèche, plutôt fumée et finement boisée, sur le tabac, sur les fruits exotiques et les fruits secs..

En résumé, ce rhum Santa Teresa couleur vieil or à reflets ambrés est complexe, marqué par les notes de banane, de toffee, de tabac, de miel et de noix.

Un classique pour 66,90€ et une valeur sûre pour les amateurs de rhums, tout simplement.