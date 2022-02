Rechargement: Comprendre l’enjeux du Load-Balancing

Définition du load balancing

En informatique, la répartition de charge (en anglais : load balancing) désigne le processus de répartition d’un ensemble de tâches sur un ensemble de ressources. Dans le but d’en rendre le traitement global plus efficace. Les techniques de répartition de charge permettent à la fois d’optimiser le temps de réponse pour chaque tâche. Mais aussi d’éviter de surcharger de manière inégale les nœuds de calcul.

Le load balancing est issu de la recherche dans le domaine des ordinateurs parallèles. Deux principales approches coexistent : les algorithmes statiques, qui ne tiennent pas compte de l’état des différentes machines. Et les algorithmes dynamiques, qui sont en général plus généraux et performants. Ils nécessitent des échanges d’information entre les différentes unités de calculs, au risque d’une perte d’efficacité.

Ces techniques sont par exemple très utilisées dans le domaine des services. En effet, un site à forte audience doit pouvoir gérer des centaines de milliers de requêtes par seconde.

Quel rapport avec les voitures électriques ?

Les gens s’interrogent souvent sur l’impact de la recharge des VE sur le réseau électrique.

Pourquoi ne parle-t-on pas de l’utilisation des VE pour le délestage/équilibrage (load balancing). Cela aiderait à stabiliser le réseau pendant les périodes de pointe ? Mon VE reste souvent complètement chargé pendant la journée (puisque je le charge la nuit).

Beaucoup d’entre eux n’ont pas la capacité de relier leur véhicule au réseau électrique.

De plus, équilibrer la charge de cette manière signifie que votre batterie s’use et se détériore (vous devriez donc être payé plus cher pour cela). A moins que vous ne soyez une personne très gentille qui ne se soucie pas de l’argent et qui veut simplement aider la société.

Deuxièmement, vous devez disposer de dispositifs pour le renvoyer.

Ce n’est pas difficile, mais cela peut représenter un danger pour les monteurs de lignes. Cela signifie que ces dispositifs doivent être très bien gérés. C’est pour cette même raison qu’il faut être prudent avec les générateurs.