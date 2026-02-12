Spy Shots : 10 prototypes du Cybercab aperçus à Boston, Tesla accélère la validation de son Robotaxi

Alors que Tesla s’apprête à lancer la production de masse de son très attendu Cybercab en avril 2026, des prototypes ont été aperçus en plein test dans les rues enneigées du Massachusetts. Ces images « 4K » qui circulent sur les réseaux sociaux offrent un regard inédit sur les capacités de navigation du robotaxi dans des conditions hivernales exigeantes.

Voici un tour d’horizon complet sur ces observations et ce qu’elles révèlent sur l’avenir de la mobilité autonome.

More of the Cybercab at the service center https://t.co/Ugmc290a3e pic.twitter.com/r2dbNAqkLO — Roncito🔋 (@ropo724) February 11, 2026

📍 Lieux des tests : De Boston à la Côte Nord

Le Massachusetts est devenu un terrain d’expérimentation crucial pour Tesla. Contrairement aux routes ensoleillées du Texas ou de la Californie, le climat de la Nouvelle-Angleterre offre des défis de taille : neige, verglas, sel de déneigement et brouillard.

Beverly & Salem : Des résidents ont rapporté avoir vu le Cybercab circuler près de la zone de Peabody, souvent de nuit. Le showroom Tesla de Peabody semble servir de point d’attache pour ces unités de validation.

📸 Détails techniques révélés par les images 4K

Les clichés haute définition pris par des passionnés permettent d’observer les ajustements de pré-production du véhicule :

Système de nettoyage des caméras : C’est le point critique pour un véhicule sans volant reposant uniquement sur la vision. Les images montrent des dispositifs de nettoyage (jets d’air ou liquide) sur les piliers, essentiels pour éliminer le sel et la boue projetés sur les routes du Massachusetts.

❄️ Pourquoi le Massachusetts est stratégique ?

Elon Musk a récemment réitéré que le Cybercab doit être capable de fonctionner partout, pas seulement sous le soleil de Californie.

« Le vrai test pour l’IA, ce n’est pas le beau temps, c’est le ‘white-out’ (tempête de neige) et les routes invisibles sous la glace. »

En testant simultanément en Alaska et dans le Massachusetts, Tesla cherche à prouver que sa technologie de vision pure peut surpasser les systèmes Lidar de concurrents comme Waymo, qui ont historiquement eu plus de mal à opérer dans des conditions météo extrêmes sans cartes haute définition.

🚀 Calendrier et prochaines étapes

Avril 2026 : Début de la production officielle à la Giga Texas.

Bien que le Massachusetts n’ait pas encore délivré de permis pour des tests totalement « non supervisés » (sans humain à bord), la présence massive de ces véhicules suggère que Tesla accumule des millions de kilomètres de données réelles pour convaincre les autorités locales de la sécurité de son système.