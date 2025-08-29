Tesla introduit un nouveau mode basse consommation avec une mise à jour

La dernière mise à jour logicielle 2025.32 de Tesla est en cours de déploiement pour le deuxième lot de véhicules, atteignant environ 6% de la flotte. Avec cette mise à jour, Tesla continue d’améliorer l’expérience utilisateur de ses véhicules électriques, en se concentrant particulièrement sur l’efficacité énergétique et la sécurité.

Mode Basse Consommation : Une innovation nécessaire

Le point fort de cette mise à jour est sans doute le nouveau Mode Basse Consommation. Ce mode permet de conserver l’énergie lorsque votre voiture est stationnée en désactivant des fonctionnalités gourmandes en énergie. Ceci est particulièrement utile lors des longues périodes de stationnement, vous offrant la possibilité d’allonger la durée de vie de votre batterie. Les utilisateurs peuvent activer manuellement ce mode à tout moment ou configurer un pourcentage de batterie pour une activation automatique, en naviguant via Contrôles > Recharge > Mode Basse Consommation.

Mises à jour mineures mais significatives

En plus du Mode Basse Consommation, plusieurs mises à jour mineures ont été introduites :

Les utilisateurs peuvent désormais régler le Mode Chien à une température minimale de 18°C, garantissant ainsi un confort thermique pour leurs animaux de compagnie même par temps plus doux.

Des correctifs de sécurité importants ont été intégrés, améliorant ainsi la sécurité globale des véhicules.

ont été intégrés, améliorant ainsi la sécurité globale des véhicules. De nombreuses améliorations de performances et correctifs mineurs ont été appliqués pour garantir une expérience de conduite fluide et sans problème.

Conséquences pour les propriétaires de Tesla

Pour les propriétaires de Tesla, ces mises à jour représentent une évolution continue de l’optimisation des performances et de l’amélioration de la sécurité. Le Mode Basse Consommation est particulièrement pertinent dans un contexte croissant de sensibilisation aux économies d’énergie et à l’empreinte écologique. En fournissant des mises à jour régulières, Tesla s’assure que ses véhicules restent à la pointe de la technologie tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière d’efficacité et de sécurité.

Conclusion

Avec cette mise à jour, Tesla montre une nouvelle fois son engagement envers l’innovation continue et l’amélioration de l’expérience utilisateur. Bien que cette mise à jour n’affecte qu’un petit pourcentage de la flotte pour l’instant, il est prévu que cette fonctionnalité s’étende progressivement à tous les véhicules, offrant à chaque propriétaire de Tesla l’opportunité de bénéficier des dernières avancées technologiques.