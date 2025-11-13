Starlink, conduite autonome, supercharger Tesla sont les actualités du jour

Tesla ne cesse d’innover et de marquer l’industrie automobile. Entre nouvelles mises à jour logicielles, avancées en IA et expansions du réseau de recharge, voici les principales actualités de ce 13 novembre.

1. Starlink : matériel et installation gratuits en France

Tesla et SpaceX proposent désormais Starlink avec matériel et installation gratuits pour les abonnés en France, à partir de 29€/mois. Cette initiative rend l’internet satellite accessible à un plus grand nombre et renforce l’écosystème connecté autour des véhicules Tesla.

2. Conduite autonome Tesla : l’expérience d’Andrej Karpathy

Andrej Karpathy, ancien directeur de l’IA chez Tesla, partage son expérience sur la version 13.2.9 du Full Self-Driving (FSD). Il souligne les progrès significatifs en termes de détection, anticipation et fluidité de conduite, notamment en ville et sur autoroute.

3. Tesla et le réseau Supercharger

Colorado : Tesla met en avant ses superchargeurs sur les autoroutes de l’État pour faciliter les trajets longue distance.

Tesla met en avant ses superchargeurs sur les autoroutes de l’État pour faciliter les trajets longue distance. Royaume-Uni : Le réseau Supercharger est élu meilleur réseau de recharge rapide , confirmant sa supériorité en fiabilité et en disponibilité.

Le réseau Supercharger est élu , confirmant sa supériorité en fiabilité et en disponibilité. Amérique du Nord : Volkswagen rejoint le réseau Supercharger, marquant une ouverture stratégique et un pas vers l’interopérabilité entre marques EV.

4. Tesla Model Y : nouvelles couleurs et performances

Intérieur Gris Clair : Tesla propose un nouvel intérieur élégant et moderne pour le Model Y, renforçant le confort et le design.

Tesla propose un nouvel intérieur élégant et moderne pour le Model Y, renforçant le confort et le design. Model Y Performance : Une nouvelle image saisissante illustre la puissance et le style du modèle, séduisant les passionnés d’EV.

5. FSD et tests à Barcelone

Tesla teste les dernières fonctionnalités FSD à Barcelone, confirmant la progression constante du pilotage autonome. La version v14.1.7 améliore encore la conduite assistée pour les véhicules HW4, avec des trajectoires plus fluides et des réactions plus sûres dans des situations complexes.

6. Tesla et l’innovation industrielle

Processus d’assemblage Unboxed : Tesla révolutionne la fabrication automobile avec une approche modulable et ultra-optimisée.

Tesla révolutionne la fabrication automobile avec une approche modulable et ultra-optimisée. Impact économique : Les entreprises d’Elon Musk continuent d’avoir un effet positif sur l’économie américaine, créant emplois et innovations technologiques.

7. Tesla et la concurrence : BYD en ligne de mire

BYD représente une menace sérieuse pour la domination de Tesla sur le marché des véhicules électriques, notamment en Chine et sur le segment des EV abordables. Tesla doit continuer à innover pour rester leader.

8. Tesla Robotaxi : nouveaux frais de nettoyage

Tesla introduit des frais de nettoyage pour son service Robotaxi, une évolution destinée à améliorer l’entretien et la satisfaction des passagers.

9. IA et contenu numérique

L’IA Grok impacte significativement les flux de contenu et la manière dont les informations sont traitées, y compris dans l’écosystème Tesla et ses publications.

10. Perspectives 2026 : IA et innovation

L’année 2026 s’annonce décisive pour Tesla, avec de nouvelles avancées en intelligence artificielle, conduite autonome et innovations produit qui pourraient transformer à nouveau le marché automobile.

FAQ – Comprendre l’actualité du jour

Q1 : Comment obtenir Starlink gratuit en France avec Tesla ?

R : Le matériel et l’installation sont offerts à partir de 29€/mois, facilitant l’accès à l’internet satellite pour les foyers et les véhicules connectés Tesla.

Q2 : Que comprend la dernière mise à jour FSD v14.1.7 ?

R : Elle améliore la conduite autonome HW4 avec des trajectoires plus fluides, une anticipation optimisée et une sécurité renforcée dans les environnements urbains.

Q3 : Quels sont les derniers développements du Model Y ?

R : Nouvel intérieur Gris Clair, images actualisées du Model Y Performance, et tests avancés FSD en ville et sur autoroute.

Q4 : Tesla s’ouvre-t-il à d’autres marques pour ses superchargeurs ?

R : Oui, Volkswagen utilise désormais le réseau Supercharger en Amérique du Nord, et Tesla continue d’étendre ses stations pour tous les conducteurs EV.

Q5 : BYD représente-t-il un risque pour Tesla ?

R : Oui, notamment sur les marchés chinois et sur les EV abordables. Tesla doit renforcer ses innovations pour maintenir sa position dominante.

Q6 : Quels services supplémentaires Tesla propose-t-il pour ses Robotaxis ?

R : De nouveaux frais de nettoyage garantissent une meilleure expérience pour les passagers et un entretien régulier des véhicules.