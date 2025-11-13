Andrej Karpathy partage son expérience de la conduite autonome Tesla V.13.2.9

Le secteur automobile est en plein bouleversement, et Tesla se situe au coeur de cette révolution avec ses innovations constantes. Dernièrement, c’est l’ancien directeur de l’IA chez Tesla, Andrej Karpathy, qui a fait parler de lui après avoir pris possession de sa nouvelle Model X. Son retour d’expérience sur la version 13.2.9 du logiciel Tesla avec le matériel HW4 est éloquent.

Une expérience de conduite transformatrice

Karpathy décrit son expérience avec le Tesla V13.2.9 comme « incroyable ». Pour lui, c’est une nette amélioration par rapport à son expérience passée avec le hardware précédent (HW3). Il ne tarit pas d’éloges sur la fluidité et la confiance du système de conduite, en soulignant que c’est « bien meilleur que ce à quoi [il] était habitué ». Ce témoignage met en lumière les progrès significatifs réalisés par Tesla en matière de conduite autonome sur la route et sur l’autoroute.

La magie du HW4 sur les routes

Selon Karpathy, rouler sur l’autoroute avec la nouvelle Model X procure une sensation comparable à celle d’être passager dans une capsule futuriste de train Maglev. Grâce à une technologie avancée, la voiture se maintient parfaitement au centre de la voie, offrant une vision panoramique époustouflante de la route, tandis qu’à l’intérieur, le conducteur profite d’un système audio de haute qualité.

Des performances remarquables en milieu urbain

En ville, la Tesla Model X a su gérer des scénarios compliqués sans encombre, une tâche qui lui avait déjà causé bien des soucis quelques années auparavant. Que ce soit pour négocier avec des voitures entrant dans des voies étroites, contourner des constructions ou gérer des stops simultanés à quatre voies, la voiture a démontré une maîtrise impressionnante. L’ancien directeur de l’IA souligne son admiration pour la gestion des arrêts, le dépassement des véhicules et le stationnement autonome.

Une prouesse technologique en constante évolution

Malgré ces exploits, il ne faut pas oublier que cette version du logiciel n’est pas la plus récente. Les futures mises à jour, dont la version 14, promettent encore d’améliorer de manière significative ces capacités déjà impressionnantes. Le témoignage d’Andrej Karpathy offre une perspective fascinante sur le potentiel de la technologie Tesla, non seulement pour rendre la conduite plus sûre, mais également pour offrir une expérience de luxe aux conducteurs. En conclusion, son retour d’expérience est une ode à l’excellence dont Tesla fait preuve dans l’univers des voitures électriques.

Karpathy, en partageant sa nouvelle expérience, suscite l’enthousiasme et l’impatience de nombreux fidèles de Tesla curieux de voir ce que l’avenir réserve à la firme d’Elon Musk. Ce retour souligne l’importance des avancées technologiques dans l’industrie automobile, plaçant Tesla au sommet de la révolution des véhicules électriques autonomes.