Starlink veut activer son service d’urgence en France : ce que révèle le précédent espagnol

L’équipe réglementaire de Starlink a fait savoir qu’elle était prête à travailler avec l’Arcep, l’ANFR et le COGIC (Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, rattaché à la Sécurité civile) pour déployer un service de connectivité d’urgence sur le territoire français. L’annonce, relayée par David Goldman, vice-président en charge de la politique satellitaire chez SpaceX, s’inscrit dans un contexte précis : deux jours plus tôt, Starlink activait gratuitement ce même service pour des milliers de sinistrés en Espagne, à la faveur des incendies qui ravagent la région de Madrid.

Le déclencheur : les incendies de Madrid

Fin juillet 2026, des feux de forêt ont détruit plus de 77 000 hectares dans le centre de l’Espagne, forçant l’évacuation d’environ 90 000 personnes en quelques jours. Antennes-relais et lignes de fibre ont été détruites par le feu dans plusieurs zones, coupant des communes entières de tout moyen de communication classique.

Starlink a alors activé, gratuitement et sans intervention de l’utilisateur, son service Direct-to-Cell pour les clients Movistar et MasOrange situés dans les zones sinistrées. Les smartphones LTE compatibles se sont connectés automatiquement au réseau satellite dès la disparition du signal terrestre, permettant l’envoi de SMS et un usage data limité. Une bascule confirmée en interne comme un déploiement d’urgence réel, et non un simple test technique.

Ce dispositif s’appuyait sur un pilote lancé en février 2026 avec MasOrange à Valladolid, qui faisait de l’Espagne le premier pays de l’Union européenne à tester le Direct-to-Cell de Starlink en conditions réelles. L’activation de crise a donc pu s’appuyer sur une base technique et réglementaire déjà en place, avec l’aval du ministère espagnol concerné.

Contrairement au Starlink résidentiel classique, qui nécessite une antenne parabolique et un routeur, le Direct-to-Cell (ou Starlink Mobile) permet à un smartphone LTE standard de se connecter directement aux satellites de la constellation, sans aucun équipement supplémentaire. Les satellites de génération V2 fonctionnent comme des relais cellulaires en orbite basse, en réutilisant les fréquences déjà attribuées à l’opérateur mobile partenaire au sol.

Le service ne remplace pas une connexion 4G ou 5G classique : il se limite aujourd’hui aux SMS et à un débit data très restreint. Mais dans un scénario où toutes les tours relais d’une zone sont hors service, cette capacité suffit à rassurer une famille, coordonner une évacuation, ou signaler sa position aux secours.

Starlink présente cette technologie comme compatible avec les systèmes d’alerte gouvernementaux de type WEA, CMAS ou EU-Alert, ce qui en ferait un outil directement intégrable aux dispositifs d’alerte à la population existants.

Où en est la France ?

Le message de David Goldman ne constitue pas une annonce d’activation, mais une offre de collaboration. Trois entités françaises sont explicitement citées :

l’Arcep , régulateur des télécoms, déjà en charge de l’ensemble des autorisations de fréquences accordées à Starlink en France depuis 2021 ;

, régulateur des télécoms, déjà en charge de l’ensemble des autorisations de fréquences accordées à Starlink en France depuis 2021 ; l’ANFR (Agence nationale des fréquences), qui contrôle l’occupation du spectre et la conformité technique des équipements ;

(Agence nationale des fréquences), qui contrôle l’occupation du spectre et la conformité technique des équipements ; le COGIC, la cellule de crise interministérielle rattachée à la Sécurité civile, qui coordonnerait l’activation opérationnelle du service en cas d’événement majeur (incendie, inondation, tempête).

Cette architecture à trois acteurs — régulateur des fréquences, agence technique, autorité de gestion de crise — reproduit assez fidèlement le schéma qui a permis l’activation espagnole, où le ministère des Télécommunications avait donné son feu vert à un dispositif déjà co-construit avec les opérateurs mobiles locaux.

En France, le dossier Starlink a une histoire réglementaire mouvementée : l’autorisation de fréquences initiale, accordée en février 2021, avait été annulée par le Conseil d’État en avril 2022 pour défaut de consultation publique, avant d’être réattribuée en juin 2022 à l’issue d’une nouvelle procédure. L’autorisation a ensuite été élargie fin 2024 pour intégrer le système satellitaire STEAM-1B. Le service Direct-to-Cell, lui, constitue un nouveau chapitre : il impliquerait un partenariat avec un opérateur mobile français disposant du spectre nécessaire, sur le modèle de ce que Starlink a mis en place avec T-Mobile aux États-Unis ou MasOrange en Espagne.

Un momentum international qui s’accélère

La demande française s’inscrit dans une dynamique mondiale. SpaceX a signé en juin 2026 un protocole d’accord de deux ans avec le Département d’État américain pour mobiliser sa constellation en soutien aux opérations de reconstruction des communications après catastrophe naturelle. Le groupe a également noué un partenariat avec Airtel Africa pour déployer le Direct-to-Cell sur ses 14 marchés africains, et une collaboration de longue date avec l’opérateur ukrainien Kyivstar, premier déploiement commercial du genre en Europe.

Il est utile de rappeler que Starlink n’est pas seul sur ce segment : AST SpaceMobile et Lynk Global développent des offres concurrentes de connectivité satellite directe au smartphone, sans qu’aucune des deux ne dispose à ce jour d’un déploiement d’urgence grandeur nature comparable à celui observé en Espagne.

Ce que cela changerait concrètement

Pour la France, régulièrement confrontée à des feux de forêt dans le Sud, des inondations ou des tempêtes hivernales qui fragilisent les réseaux terrestres, un accord avec le COGIC ouvrirait la voie à un mécanisme d’activation rapide, comparable à celui vu à Madrid : bascule automatique des téléphones compatibles vers le réseau satellite, sans manipulation de l’utilisateur, dès la perte du signal terrestre.

Reste que l’essentiel du chemin est aujourd’hui réglementaire, pas technique. Comme le montre le cas espagnol, l’infrastructure de Starlink est opérationnelle ; ce qui manque en France, c’est l’accord-cadre entre le régulateur, l’agence des fréquences, la Sécurité civile et un opérateur mobile partenaire. L’histoire des autorisations Starlink en France — deux annulations, deux ré-attributions en quatre ans — suggère que ce chemin peut prendre du temps, même quand l’intérêt général du dispositif ne fait guère débat.