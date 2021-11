Stationnement : simplifiez-vous la vie avec l’appli Bip&Go

- Publicité -

Acteur majeur de la distribution de badges de télépéages et filiale du groupe Sanef, Bip&Go s’associe à la société Zenpark, leader du “Parking-as-a-Service”. Son objectif ? Rien moins que simplifier encore plus la vie de ses 1,6 millions de clients automobilistes.

Et cela, grâce à une nouvelle fonctionnalité : la réservation de stationnement au meilleur prix en France et en Belgique.

Avec cette innovation, Bip&Go propose un service idéal pour faciliter les déplacements des français et faire des économies.

Qui sont les acteurs ?

A propos de Bip&Go :

Bip&Go, filiale de Sanef, est un des leaders en France de la distribution de badges de télépéage Liber-T, valables sur toutes les autoroutes de France, d’Espagne, du Portugal et d’Italie, ainsi que dans près de 900 parkings équipés en Europe.

Acteur majeur de la simplification de mobilité sur autoroute, et plus largement, des déplacements du quotidien, cette société cherche sans cesse à enrichir ses services en mettant l’innovation au cœur de sa stratégie de développement.

En complément de la commercialisation de badges, Bip&Go propose également une application mobile à ses clients, avec de nombreuses fonctionnalités informationnelles pour faciliter leur mobilité.

Créé en 2012, Bip&Go regroupe une équipe d’une centaine de collaborateurs entièrement dédiés à la gestion de plus d’1,6 million d’abonnements au télépéage. Et elle offre à tous ses clients la meilleure qualité de service (98% des clients sont satisfaits).

A propos de Zenpark :

Zenpark est le leader français des solutions de stationnement intelligent (“Parking-as-a-Service”). Lancé en 2013 par William Rosenfield (PDG), Fabrice Marguerie (Directeur Technique) et Frédéric Sebban (Directeur Business Development), Zenpark c’est aujourd’hui :

1 000 parkings en exploitation dans plus de 200 villes en France et Belgique,

450 000 utilisateurs avec un taux de satisfaction de 92%,

1 500 tonnes d e CO2 rejetées en moins chaque année ; et cela, grâce à la réduction du temps de circulation et d’attente lié à la recherche de place,

e CO2 ; et cela, grâce à la réduction du temps de circulation et d’attente lié à la recherche de place, 280 bailleurs et entreprises propriétaires de parkings devenus clients.

Objectif : En finir avec les problèmes de stationnement

Qui ne s’est jamais énervé en tournant pendant des heures pour trouver une place ?

En complément du badge Liber-T, l’appli Bip&Go répond à cette problématique en proposant aux automobilistes de réserver un stationnement Zenpark dans 900 parkings privés à un tarif très compétitif, dans plus de 200 villes en France et en Belgique – tout en leur facilitant à la fois l’accès au parking et le paiement de leur réservation.

En réservant son stationnement à destination, on gagne du temps, de la sérénité et de l’argent.

Les + :

un paiement sans carte bancaire pour plus de sécurité,

pour plus de sécurité, une facture unique regroupant toutes ses consommations péages et parking.

La recherche d’un stationnement est responsable dans les villes de 30% du trafic automobile (source : Zenpark). Cela représente près de 20% des émissions de CO2 en milieu urbain. En proposant ce service, Bip&Go et Zenpark contribuent – à leur échelle – au développement d’une mobilité plus durable. Et donc aussi à des villes plus apaisées, grâce à un trafic automobile plus fluide.

Les avantages de l’appli Bip&Go :

Un stationnement plus rapide, plus simple et moins coûteux

Après avoir lancé avec succès en décembre 2020 une première version de son application – déjà adoptée par 150 000 utilisateurs et proposant notamment le suivi des consommations, le calcul d’itinéraire, la recherche de services pratiques sur le trajet – Bip&Go souhaite aujourd’hui l’enrichir avec de nouvelles fonctionnalités.

Des avantages inédits

Pour se déplacer plus sereinement, les automobilistes bénéficient de plusieurs avantages :

Plus de 900 parkings réservables : en quelques clics, les automobilistes trouvent et réservent leur prochain stationnement, au meilleur prix, pour plusieurs heures ou jours. Le paiement sans carte bancaire est simplifié grâce au compte Bip&Go.

en quelques clics, les automobilistes trouvent et réservent leur prochain stationnement, au meilleur prix, pour plusieurs heures ou jours. Le paiement sans carte bancaire est simplifié grâce au compte Bip&Go. Une gestion facilitée : toutes les informations de la réservation sont intégrées au sein de l’application Bip&Go : adresse, horaires, descriptif du parking. Il est possible de prolonger, d’annuler le stationnement, ou d’afficher les moyens d’accès. Pas besoin de recréer un compte, ou d’enregistrer une carte bancaire, grâce à son compte existant, le montant de la réservation apparaît ensuite sur la facture mensuelle du client comme pour une consommation de péage.

toutes les informations de la réservation sont intégrées au sein de l’application Bip&Go : adresse, horaires, descriptif du parking. Il est possible de prolonger, d’annuler le stationnement, ou d’afficher les moyens d’accès. Pas besoin de recréer un compte, ou d’enregistrer une carte bancaire, grâce à son compte existant, le montant de la réservation apparaît ensuite sur la facture mensuelle du client comme pour une consommation de péage. Un accès au parking pratique : directement depuis l’application, les automobilistes entrent et sortent via un simple appui sur un bouton. Pas de ticket à conserver, ou de borne de paiement à trouver, l’accès est simple, que l’on soit en voiture ou à pied.

L’application est disponible en téléchargement sur les stores (Google Play et App Store).