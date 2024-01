StoreDot, pionnier et leader mondial de la technologie de batteries à charge ultra-rapide (XFC) pour véhicules électriques, annonce aujourd’hui une étape importante sur le chemin de la commercialisation avec la fabrication réussie de ses toutes premières cellules de batterie prismatiques à dominance de silicium XFC.

Les cellules prismatiques, rectangulaires et empilées en couches, représentent désormais le format privilégié pour un nombre croissant de fabricants de véhicules électriques. Ces types de cellules offrent une protection mécanique supplémentaire et des avantages en termes de performance, tandis que leur surface plane simplifie l’intégration dans les véhicules électriques, améliorant la gestion thermique et la sécurité – réduisant ainsi le coût et la complexité de l’assemblage des packs.

Cependant, la transition des cellules en pochette aux cellules prismatiques, et plus encore, l’intégration de la chimie à base de silicium avec la capacité XFC dans un emballage prismatique, introduit plusieurs défis d’ingénierie et complexités de fabrication. La solution, réalisée par les équipes mondiales de StoreDot, repose sur une conception soignée de l’épaisseur de l’empilement, des courants de formation et des régimes de pression, ainsi que sur la gestion du gonflement associé à la technologie d’anode à dominance de silicium et des courants élevés dans un boîtier dur prismatique.

En surmontant ces obstacles, StoreDot a démontré que sa technologie XFC est indépendante du facteur et peut être adaptée aux différents formats de cellules nécessaires aux constructeurs automobiles. L’entreprise continuera d’optimiser la conception pour atteindre jusqu’à 170Ah de capacité de cellule et plus de 700 Wh/L de densité énergétique volumétrique.

Dr Doron Myersdorf, PDG de StoreDot, déclare : « Produire avec succès et passer les premiers tests des cellules prismatiques représente un énorme bond en avant vers la livraison de nos batteries XFC dans un format qui peut facilement s’intégrer dans des VE produits en masse. En maîtrisant la conception des cellules XFC prismatiques, nous sommes maintenant en mesure d’offrir à nos partenaires OEM des batteries dans le format dont ils ont besoin avec la vitesse de charge révolutionnaire de notre technologie XFC – 100 miles d’autonomie en 5 minutes de charge. Ce jalon nous rapproche de manière décisive de l’adoption massive de VE abordables à longue portée capables de charge ultra-rapide – créant une expérience similaire au ravitaillement d’un moteur à combustion interne. Nos équipes mondiales ont accompli un travail remarquable en surmontant les principaux obstacles techniques associés à la conception prismatique, en particulier lorsqu’il s’agit de travailler avec une anode à dominance de silicium. Nous sommes fermement sur la bonne voie pour l’étape majeure de la préparation à la production de masse cette année. »

Cette annonce fait suite à la nouvelle plus tôt cette année selon laquelle StoreDot avait dévoilé un concept XFC révolutionnaire pour amener la charge ultra-rapide du niveau de la cellule au niveau du véhicule avec son nouveau design I-BEAM XFC™, un concept innovant de cellule à pack qui accélérera également l’intégration XFC dans les VE.

StoreDot reste sur la bonne voie avec la préparation à la production de cellules XFC capables de charger 100 miles en 5 minutes cette année, 100 miles en 4 minutes en 2026 et 100 miles en 3 minutes d’ici 2028.

