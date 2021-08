Le réseau public s’adapte pour un avenir 100% électrique

Certaines voix communiquent sur une défaillance du réseau électrique Enedis. Ou plutôt partagent des doutes sur la fiabilité du réseau de recharge en cas de bascule à un mode plus électrique. Nous souhaitons partager notre point de vue sur ces “craintes” qui sont souvent à la source de doutes et de confusions.

Le réseau électrique peut-il tenir à un avenir électrique?

Les 30 prochaines années seront celles de la transition écologique.

L’électrification des usages de l’énergie va s’intensifier, notamment

avec la mobilité électrique et les pompes à chaleur, et la production

d’électricité décentralisée prendra une part notable, voire prépondérante dans certains scénarios, de la capacité de production en France.



Le réseau public de distribution d’électricité, interconnecté au réseau

de transport, qui relie les lieux de consommation aux sites de production décentralisée, est au cœur de cette transformation.

Plusieurs scénarios de mutation sont envisagés

Nous comprenons que chacun de ces scénarios répondent à des critères économiques. En effet, la transformation du réseau s’accompagne d’investissements massifs opérés par les ménages et les pouvoirs publics. De la stagnation dans un cas le plus sombre à la rupture en cas de croissance folle, Enedis précise ses travaux.

Scénario de Stagnation

Scénario Transition

Scénario continuité

Scénario Rupture

Des usages à transformer

Les voix sont de plus en plus audibles. Pour passer à une nouvelle économie de l’énergie, il est impératif de revoir sa façon de consommer l’énergie. Ces messages seront de plus en plus nombreux et des sanctions pourraient voir le jour dans un schéma où les comportements seraient trop longs à modifier.

Bien entendu, plutôt que de parler de sanction, il faut parler de bonus. Il est tout à fait envisageable que la facture des foyers ou des entreprises avec les meilleurs comportements soient allégées.

Une manière ludique d’inciter à mieux consommer et également d’exploiter des possibilités offertes par le compteur Linky.

Pourquoi est-il important d’optimiser sa consommation?

Car c’est sur ce point que l’enjeu de la charge du réseau intervient. Il devient important de parvenir à mieux isoler nos maisons, à s’équiper en panneaux photovoltaïques, à s’équiper de VMC, pompe à chaleur ou tout autre dispositif visant à réduire votre poids sur le réseau.

Il y a donc un double effet qui doit vous apporter toutes les garanties que le réseau s’adaptera à cette nouvelle demande. Le sujet est loin d’être traité à la légère, et pour vous faire votre opinion, nous vous invitons à lire le rapport publié par Enedis en Juin 2021 (41 pages en PDF).

Conclusion

La question est légitime et se pose à toutes les époques. Lorsqu’une évolution majeure arrive, les craintes sont légitimes. Cependant, la hauteur des enjeux et des investissements doivent vous permettre d’envisager cette nouvelle révolution avec la plus grande confiance.