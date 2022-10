Les panneaux solaires pour balcons sont-ils vraiment efficaces ?

Des millions de personnes qui louent leur maison ou possèdent un appartement sont déçues de ne pas pouvoir profiter de l’électricité solaire parce qu’elles ne disposent pas d’un toit sur lequel installer un système d’énergie solaire. Un système solaire typique nécessite un investissement financier important et l’utilisation d’un toit privé. L’installation de panneaux solaires sur les rebords de fenêtre et les balcons de sa maison est-il un moyen de contourner ces difficultés ?

Panneaux solaires sur balcon : les avantages…

L’installation de panneaux solaires sur le balcon peut être effectuée par le particulier lui-même. Il n’est pas nécessaire de demander l’aide d’un installateur solaire. Un avantage supplémentaire d’une telle installation est que nous pourrons emporter les panneaux solaires photovoltaïques avec nous lorsque nous quitterons cet appartement.

Comme il n’est pas relié au réseau électrique qui se trouve derrière le compteur de l’appartement, ce système est très facile à utiliser. Cela indique que le système est ordonné et simple à mettre en place.

… et les inconvénients

À cause des nuages, il y aura une baisse de 20 à 30 % de la quantité d’électricité produite. Le soleil se déplaçant dans le ciel de manière ininterrompue, l’angle d’inclinaison optimal ne sera maintenu que pendant une à deux heures par jour au maximum. Il est rare qu’un panneau d’une puissance nominale de 100 watts fournisse une production de 100 watts réels.

La quantité d’énergie qui peut être produite à partir d’un balcon dépend à la fois de l’emplacement du balcon et de la quantité de lumière solaire qu’il reçoit. Après avoir passé la journée au soleil, un panneau solaire portable peut être utilisé pour recharger un smartphone.

Points à prendre en compte

Il est préférable de disposer, sur le balcon, d’une structure de soutien fabriquée sur mesure, afin de verrouiller les panneaux en toute sécurité. Leurs dimensions, ainsi que leur quantité, sont à déterminer en fonction de la taille du balcon. Plus le prix par watt est bas, plus le panneau que vous achetez est grand.

Il existe des panneaux plus grands, d’une puissance de 320 ou 360 watts, mais ils sont un peu encombrants et lourds ; des panneaux de 160 watts semblent représenter le meilleur compromis entre taille et puissance. En général, ce type de panneau a des dimensions de 150 centimètres sur 70 centimètres, pour un poids global de 12,5 kg.

Pour connecter deux panneaux en série, le meilleur choix serait un onduleur avec une plage de tension d’entrée de 22-60V. En outre, les micro-onduleurs peuvent être utilisés à la place des onduleurs classiques.

Onduleur

Le photovoltaïque solaire crée de l’énergie. Cette énergie doit pouvoir être stockée sous forme de courant continu sous une forme ou une autre. L’onduleur transforme le courant continu en courant alternatif. En outre, le système doit être connecté à une batterie, qui peut stocker l’énergie.

De fait, tout panneau solaire d’une puissance nominale de 12 watts ou plus doit être équipé d’un régulateur de charge pour les panneaux solaires.

Que puis-je alimenter ?

Un panneau solaire couvrant le balcon est capable d’alimenter un équipement nécessitant environ 400 watts pendant environ 6 à 7 heures ou d’alimenter des ampoules à LED dans une résidence de taille moyenne. Selon l’heure de la journée et la météo, deux panneaux solaires photovoltaïques de 160 watts chacun installés sur un balcon peuvent fournir de 10 à 190 watts d’électricité. Cette énergie peut être utilisée pour le fonctionnement d’une grande variété d’appareils et de gadgets présents dans la maison.

Si le courant n’est pas utilisé, le surplus est ajouté au réseau électrique qui dessert la ville. Une station de recharge solaire pour les appareils électroniques tels que les ordinateurs portables, les téléphones, les écouteurs sans fil et quelques lampes de secours 12V, entre autres, peut être créée sur le balcon en installant des panneaux solaires et une batterie.

Période de récupération financière

D’un point de vue financier, un système de balcon 360W a une période d’amortissement de 25 ans. Le coût du système, en moyenne, tourne autour de 2 000 €. Le système peut assurer une production moyenne annuelle de 543 kilowattheures (kWh). Tout dans le calcul aurait été différent, si les panneaux solaires avaient été placés sur le toit.

En effet, la production d’énergie de panneaux solaires installés sur le toit est nettement supérieure à celle du balcon. Un système installé sur un balcon s’accompagne de son propre ensemble de restrictions inhérentes. En raison de la taille relativement modeste de l’installation de panneaux solaires, le délai d’amortissement du système sera très long. Seule cette option est viable si l’on tient compte de l’espace limité d’un balcon.

Batterie d’énergie solaire

Les batteries sont chères, et un système solaire pour balcon comprend également des batteries. C’est un autre facteur qui contribue à la longue période de remboursement. Comme il y a moins de panneaux solaires et qu’ils reçoivent moins de lumière directe du soleil sur le balcon, la quantité d’énergie pouvant être produite par ces panneaux sera limitée.

Il existe des directives spécifiques à suivre afin d’obtenir une production d’énergie optimale. Augmenter l’inclinaison des panneaux solaires afin qu’ils fassent face au soleil à différents angles tout au long de l’année permet de générer plus d’énergie. L’ajustement de l’angle d’inclinaison des panneaux fixés sur un balcon peut se faire de manière très simple. Les modifications mineures peuvent être effectuées sur une base horaire, quotidienne ou mensuelle.

Dans certains cas, le réglage le plus important est celui de l’angle deux ou quatre fois par an. Les panneaux solaires étant très proches les uns des autres, ils peuvent être entretenus régulièrement. Les panneaux solaires installés sur les toits sont difficiles à atteindre pour le nettoyage. Une perte d’un pour cent de l’énergie produite est attribuable à la présence de poussière et de débris sur les panneaux.

Sans un lavage approprié, la perte sera d’environ 4 à 6 % dans les régions sèches, poussiéreuses et à fort trafic. Il est possible de réduire considérablement sa consommation d’énergie en optant pour un système à courant continu basse tension. L’onduleur transforme le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif.

Lorsqu’il s’agit d’appareils spécifiques qui fonctionnent en interne en courant continu, ils subissent une seconde conversion en courant continu. Un autre gaspillage d’énergie peut être évité en connectant le courant continu (CC) produit par les panneaux solaires à un équipement CC ou à des batteries CC utilisées pour le stockage. La production d’électricité est multipliée par un facteur de 1,4 lorsqu’on utilise un système à courant continu.

F.A.Q. Panneaux solaires

Puis-je installer moi-même des panneaux photovoltaïques ?