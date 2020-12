- Communauté - Chez Tesla Magazine, nous pensons que la révolution électrique doit se vivre. Cliquez-ici pour demander votre carte dès maintenant.

De la Renault ZOE à la Tesla Model X, le monde du véhicule électrique (VE) s’étire déjà sur un large segment, de la petite urbaine à 24 000 euros jusqu’au SUV le plus rapide de tous les temps à plus de 180 000 euros. Pourtant, bientôt, l’offre s’étoffera encore.

Fisker enfin sur les rails

La première venue sera concurrente de Tesla. Son nom : Fisker, du nom de son designer en chef Henrik Fisker. Voilà bien des mois que la firme promet monts et merveilles à grand renfort d’images 3D – dans l’esprit de la marque Lucid qui, elle aussi, peine à se lancer. Cette fois, c’est promis, Fisker arrive sur le marché. Ce sera au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas en janvier prochain.

Sur le papier, les prestations de la Fisker EMotion sont prometteuses : autonomie de 645 km et la possibilité d’en recharger 200 km en seulement 9 minutes. Comparé à Tesla, les batteries seront plus denses et l’on passera des Supercharger…aux Ultracharger. Le pilotage automatique sera directement au niveau 4 (sur 5), c’est-à-dire pouvant se passer totalement de conducteur – le niveau 5, lui, n’offrira même plus de volant ni de poste de conduite. La réalité l’emportera-t-elle ? Fisker aura-t-elle les moyens de déployer un réseau de charge aussi puissant et distribué mondialement que celui de Tesla ? Sera-t-il lui aussi gratuit ? Les deux réseaux seront-ils compatibles ? Beaucoup de questions restent ouvertes. Le prix de la EMotion, lui, est déjà fixé : à partir de 130 000 dollars, en concurrence frontale d’une Tesla Model S.

Où en est Fisker en 2020?

Fisker revient sur le devant de la scène après une entrée en bourse via Magna et un nouveau modèle, le Fisker Ocean.







Caractéristiques:

Toit solaire pleine longueur

Moquettes entièrement recyclées

Intérieur végétalien

Eco-suède : textures et motifs intérieurs

Option d’achat complète : À partir de 37 499 $ (U.S.) MSRP. Après application du crédit d’impôt fédéral américain, le coût du Fisker Ocean tombe à un prix de départ de 29 999 dollars (US).

Un Super van pour 2022

A l’opposé, le groupe VW a promis pour 2022 de commercialiser son fameux Combi en version électrique, un super van électrique. Le VE s’appelle en réalité I.D. BUZZ mais son ascendance le trahit : formes rondes, orientation tourisme, ses fameuses vitre latérales et un indéniable esprit surf avec des couleurs rétro.

Ce “Microbus” déjà montré aux salons de Detroit et Genève a été largement plébiscité par le public et sera bel et bien fabriqué en VE avec, comme toujours, un socle de batteries sous le plancher. Son autonomie théorique sera de 400 km et sa conduite autonome de niveau 3 (présence obligatoire, même passive, du conducteur derrière le volant). Son prix, en revanche, n’est pas encore connu.