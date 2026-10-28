Trois rangs de sièges et zéro émission : en 2026, cinq SUV électriques 7 places se disputent les familles nombreuses en France, du Peugeot E-5008 au Volvo EX90, en passant par le Tesla Model Y. Prix affichés, autonomie WLTP, places de série ou en option : nous avons relevé les chiffres sur les sites officiels des marques les 26 et 27 octobre 2026.

Le Kia EV9, 7 places de série. Photo : Alexander-93, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Le tableau

Modèle Prix affiché par la marque Autonomie WLTP maximale 7 places Peugeot E-5008 37 000 € après primes de Peugeot et prime CEE réservée aux ménages modestes (73 kWh, commande avant le 2 novembre) 673 km (97 kWh) Version 7 places au choix (5 ou 7) Tesla Model Y Premium Transmission intégrale, 53 990 € (prix de l’option 7 places non affiché) 525 km (Propulsion, 18 pouces) En option, sur le Premium à transmission intégrale Kia EV9 À partir de 65 400 € TTC (Air) 563 km (propulsion 99,8 kWh) De série (6 places en option GT-Line, sur stock) Hyundai Ioniq 9 À partir de 70 450 € ; location à partir de 939 € par mois 620 km (propulsion, jantes 19 pouces) 6 ou 7 places Volvo EX90 À partir de 95 700 € 617 km (Twin) De série

Les prix sont ceux que chaque marque affiche sur son site français à la date du relevé ; ils changent souvent, et certains intègrent des aides ou des offres. Vérifiez toujours le prix final dans le configurateur.

Tesla Model Y : 7 places en option

Sur le configurateur de Tesla France, le Model Y démarre à 40 990 € en Propulsion, le Premium à 46 990 € et la Performance à 62 990 €. L’« habitacle sept sièges » n’est proposé que sur le Premium à transmission intégrale, affiché à 53 990 € ; le configurateur ne donnait pas le prix de l’option le 27 octobre. Le Model Y 7 places garde la carrosserie du Model Y classique : la troisième rangée s’escamote dans le coffre et convient surtout aux enfants. La version allongée à six places, le Model Y L, n’est toujours pas vendue en France (notre article).

Peugeot E-5008 : le moins cher affiché

Conçu et assemblé en France, le grand SUV de Peugeot existe en 5 ou en 7 places. Deux batteries : 73 kWh pour 504 km WLTP (210 ch) et 97 kWh pour 673 km (230 ch). En 7 places, le coffre fait 348 litres avec tous les sièges en place, et 916 litres troisième rangée rabattue, selon Peugeot. Peugeot affiche « à partir de 37 000 € » sur sa page d’offres : c’est le prix d’un E-5008 Allure 210 ch avec la batterie de 73 kWh, une fois déduites une prime à la commande de 2 500 €, une prime reprise de 1 000 € (avec la reprise d’un véhicule) et la prime CEE de 3 600 €, réservée aux ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 26 200 € par part. L’offre vaut pour les particuliers et pour une commande passée avant le 2 novembre 2026.

Kia EV9 : 7 places de série, la plus grosse batterie

Le Kia EV9 est vendu à partir de 65 400 € TTC en finition Air, 80 100 € en Earth et 88 100 € en GT-Line. Avec sa batterie de 99,8 kWh, il annonce jusqu’à 563 km en propulsion et 512 km en quatre roues motrices. Les 7 places sont de série ; la configuration 6 places à sièges indépendants est une option de la GT-Line, sur stock uniquement.

Hyundai Ioniq 9 : la plus grande autonomie annoncée

Le Ioniq 9 annonce jusqu’à 620 km WLTP en propulsion avec jantes de 19 pouces, une recharge de 10 à 80 % en 24 minutes sur une borne compatible 350 kW, et 6 ou 7 places selon la version. Le site de Hyundai France met en avant une location à partir de 939 € par mois, avec un premier loyer de 1 500 €, et affiche un prix comptant « à partir de 70 450 € » sur la page du modèle (la foire aux questions de la même page indique 69 900 €).

Volvo EX90 : le haut de gamme

Le plus cher du lot démarre à 95 700 € pour l’année-modèle 2027, avec 7 places de série et jusqu’à 617 km WLTP en version Twin, selon Volvo.

Lequel choisir ?

Petit budget, troisième rang occasionnel : le Peugeot E-5008 ou le Model Y 7 places, sous réserve du prix final.

: le Peugeot E-5008 ou le Model Y 7 places, sous réserve du prix final. Sept adultes régulièrement : les grands gabarits, Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 ou Volvo EX90.

: les grands gabarits, Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 ou Volvo EX90. Longs trajets : regardez l’autonomie, mais aussi le réseau de recharge rapide sur vos routes ; les Superchargeurs Tesla restent le réseau le plus simple pour un Model Y.

Pour aller plus loin, relisez notre comparatif des SUV électriques compacts pour une famille. Vous roulez déjà en électrique ? Enregistrez votre voiture dans Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs, ouvert à toutes les marques.

Sources : sites officiels de Tesla France (configurateur du Model Y), Kia France (page EV9), Peugeot France (page E-5008), Hyundai France (page Ioniq 9) et Volvo Cars France (page EX90), consultés du 26 au 27 octobre 2026 ; prix du Hyundai Ioniq 9 relu le 27 octobre à 16 h 25.