À quand la Tesla Model Y L en France ?

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté. Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

Elle existe en Chine depuis septembre 2025. Elle a obtenu son homologation européenne début 2026. Et pourtant, les Français attendent toujours. La Tesla Model Y L — version allongée à six places avec empattement étendu — est peut-être le véhicule électrique le plus attendu que vous ne pouvez toujours pas commander.

Ce qu’est vraiment la Model Y L (et pourquoi ce n’est pas la même chose que la 7 places)

Avant d’aller plus loin, levons une confusion qui revient souvent dans les commentaires : la Tesla Model Y L n’est pas la version 7 places disponible en France depuis le 27 février 2026. Ces deux véhicules sont fondamentalement différents.

La Model Y 7 places « classique » — celle que vous pouvez déjà commander à 55 490 € sur le configurateur Tesla France — conserve les dimensions extérieures du Model Y Juniper standard. La troisième rangée y est escamotable dans le coffre, conçue pour les enfants ou les trajets courts, au prix d’un volume bagages sérieusement réduit. C’est une option, pas une transformation.

La Model Y L, elle, est une voiture différente. Tesla a repensé ses proportions de fond en comble :

Longueur totale : 4 969 mm (contre 4 790 mm sur le Juniper standard, soit +179 mm)

(contre 4 790 mm sur le Juniper standard, soit +179 mm) Empattement : 3 040 mm (contre 2 890 mm, soit +150 mm)

(contre 2 890 mm, soit +150 mm) Hauteur : 1 668 mm (contre 1 624 mm, soit +44 mm)

(contre 1 624 mm, soit +44 mm) Configuration : 6 places en 2-2-2 — trois vraies rangées de deux sièges

— trois vraies rangées de deux sièges Batterie : 88,2 kWh avec une autonomie annoncée à 750 km en cycle CLTC (à relativiser : en WLTP européen, on s’approcherait davantage de 600-650 km)

avec une autonomie annoncée à 750 km en cycle CLTC (à relativiser : en WLTP européen, on s’approcherait davantage de 600-650 km) Volume coffre toutes rangées rabattues : 2 539 litres (contre 2 138 sur le Model Y standard)

L’intérieur monte également en gamme : sièges chauffants et ventilés sur les deux premières rangées, chauffants sur la troisième, accoudoirs électriques escamotables en deuxième rangée — un luxe que le Model X n’a jamais eu — et un toit panoramique surélevé qui change réellement l’expérience de la troisième rangée.

Sur le papier, c’est un grand SUV familial premium électrique. Sur le marché, ça comblerait un vide énorme entre le Model Y et le Model X.

Le dossier réglementaire est (presque) bouclé

C’est ici que l’histoire devient vraiment intéressante.

Lancée en Chine en août 2025 avec les premières livraisons en septembre, la Model Y L était initialement décrite par un porte-parole de Tesla comme « un produit spécifique à la Chine pour l’instant ». Ce « pour l’instant » méritait déjà d’être souligné.

Depuis, les signaux se sont multipliés :

Février 2026 : La Model Y L obtient son homologation de type européenne. Ce n’est pas une formalité administrative anodine — c’est la condition sine qua non pour commercialiser un véhicule dans l’Union européenne. Tesla n’engage pas ce processus par hasard ni par précaution.

Février 2026 également : L’Australie accorde son approbation gouvernementale complète à la Model Y L. Les spécifications locales mentionnent une batterie NMC de 84 kWh brut / 82 kWh utile avec une puissance combinée de 378 kW.

Juin 2026 — le signal le plus fort à ce jour : Israël lance les premières livraisons de la Model Y L. Tesla y propose la version Dual Motor AWD avec une autonomie annoncée à 681 km WLTP — un chiffre homologué selon les normes européennes, ce qui n’est pas anodin. L’écran tactile de 8 pouces en deuxième rangée est de série, le 0 à 100 km/h est annoncé en 5,0 secondes. Israël n’est pas membre de l’UE, mais ses standards d’homologation sont très proches des normes européennes, et Tesla y utilise systématiquement les mêmes specs techniques qu’en Europe occidentale. Ce lancement israélien est en réalité un banc de test grandeur nature pour la région.

Le chantier réglementaire est donc bouclé pour l’Europe. La question n’est plus « si » mais « quand ».

Pourquoi Tesla tarde-t-il ?

C’est la vraie question. Et plusieurs hypothèses se croisent.

Hypothèse 1 : La gestion de la cannibalisation interne

Tesla a ouvert les commandes de la Model Y 7 places en France le 27 février 2026. Lancer simultanément la Model Y L aurait créé une concurrence directe au sein de sa propre gamme sur le segment familial. Laisser quelques mois à la version 7 places pour s’installer commercialement avant d’introduire le modèle à empattement long est une stratégie classique — et cohérente avec ce que Tesla a fait en Chine.

Hypothèse 2 : La production et la logistique

La Model Y L est actuellement produite en Chine, à Shanghai. Pour l’Europe, Tesla a deux options : l’importer depuis Giga Shanghai (avec les droits de douane qui s’appliquent, même réduits dans le cadre des négociations UE-Chine) ou lancer une ligne de production à Giga Berlin. Cette deuxième option nécessite des adaptations d’outillage non négligeables pour une plateforme à l’empattement différent du Model Y standard.

Hypothèse 3 : Le positionnement prix et le bonus

La version française de la Model Y 7 places est déjà à 55 490 €, hors bonus écologique (le seuil d’éligibilité étant fixé à 47 000 €). Une Model Y L, avec sa batterie plus grande et ses équipements premium, se positionnerait probablement entre 58 000 € et 65 000 € selon les finitions. Autant dire qu’elle vivrait entièrement sans aide de l’État. Tesla doit calibrer son pricing avec soin.

Hypothèse 4 : La stratégie Model X

Le Model X, dont l’avenir sur le marché européen est de plus en plus incertain face à sa complexité et son prix, pourrait laisser la place à une Model Y L mieux adaptée aux besoins familiaux européens. Mais Tesla ne communiquera pas explicitement sur ce sujet — il ne « tuera » pas un produit encore en catalogue. Le lancement de la YL en Europe pourrait simplement provoquer une mort douce du X par évaporation de la demande.

Le marché français est-il prêt ?

La réponse courte : oui, et depuis longtemps.

Le segment des grands SUV familiaux électriques est l’un des plus mal servis en France. Les alternatives sérieuses se comptent sur les doigts d’une main : le BMW iX en haut de gamme, le Kia EV9 pour ceux qui cherchent une vraie troisième rangée, le Mercedes EQB pour les budgets intermédiaires. Aucun ne combine l’écosystème logiciel Tesla, le réseau Superchargeur — plus de 7 000 bornes en Europe — et la valeur de revente d’un Model Y.

Les familles françaises avec deux ou trois enfants qui veulent passer à l’électrique sans renoncer à l’espace sont exactement le public-cible de la Model Y L. Et beaucoup d’entre elles attendent précisément ce produit avant de prendre leur décision.

Notre pronostic : automne 2026 (et Israël en est la preuve)

En croisant l’homologation européenne obtenue en février, les premières livraisons israéliennes lancées en juin 2026 avec des specs WLTP (681 km d’autonomie homologués), le délai habituel de Tesla entre un lancement marché-test et l’ouverture des commandes en Europe continentale (2 à 4 mois en moyenne sur ses derniers lancements), et la probable volonté de laisser respirer la version 7 places, le scénario le plus réaliste pointe vers une ouverture des commandes en France entre septembre et novembre 2026, avec des livraisons débutant au premier trimestre 2027.

Le cas israélien est particulièrement éclairant : Tesla y a lancé la Model Y L avec des specs rigoureusement identiques à celles qu’on attendrait en Europe — autonomie WLTP, motorisation AWD, écran arrière 8 pouces. Ce n’est pas un produit adapté localement, c’est le produit européen déjà prêt, livré d’abord sur un marché plus petit. Le précédent est clair.

Le pricing européen est la principale inconnue. Si Tesla positionne la Model Y L sous les 60 000 €, elle entre en guerre directe avec le Kia EV9 et le BMW iX3 — et elle a les arguments pour gagner cette guerre. Au-delà, elle rejoint le territoire du Model X, et le positionnement devient plus complexe.

Ce qu’il faut retenir

La Tesla Model Y L n’est pas un concept ou un prototype. C’est un produit existant, produit en série depuis septembre 2025, approuvé pour l’Europe, et dont les dossiers réglementaires sont finalisés. Le marché français l’attend. L’homologation est là.

La vraie question n’est plus technique ni administrative. Elle est commerciale et stratégique. Et Tesla, historiquement, ne fait pas attendre longtemps ses marchés une fois que le dossier réglementaire est bouclé.

Rendez-vous à l’automne.

Vous attendez la Model Y L ? Partagez votre avis dans les commentaires — et dites-nous à quel prix vous seriez prêt à franchir le pas.