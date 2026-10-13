Pour une famille, le SUV électrique compact le plus logeable en 2026 reste le Tesla Model Y : 835 litres de coffre arrière, 114 litres de coffre avant, deux fixations Isofix, cinq étoiles Euro NCAP et 525 km d’autonomie WLTP pour 40 990 €. Les premiums allemands, BMW iX1, Audi Q4 e-tron et Mercedes GLB, coûtent plus cher pour un coffre plus petit. Voici notre comparatif, critère par critère, pour choisir le SUV qui accueillera enfants, poussette et bagages.

Pour les pressés

Le plus grand coffre : Tesla Model Y, 835 L à l’arrière et 114 L à l’avant, 2 004 L sièges rabattus.

: Tesla Model Y, 835 L à l’arrière et 114 L à l’avant, 2 004 L sièges rabattus. Le plus abordable en premium : Model Y Propulsion à 40 990 €, éligible à la prime Coup de pouce selon les revenus.

: Model Y Propulsion à 40 990 €, éligible à la prime Coup de pouce selon les revenus. Les alternatives : Mercedes GLB (540 L), Audi Q4 e-tron (515 L), BMW iX1 (490 L), toutes au-dessus de 44 000 €.

: Mercedes GLB (540 L), Audi Q4 e-tron (515 L), BMW iX1 (490 L), toutes au-dessus de 44 000 €. Pour les familles qui partent loin : visez plus de 500 km WLTP et une recharge rapide puissante.

Les critères qui comptent pour une famille

Le coffre : une poussette et les bagages d’un week-end demandent plus de 500 litres. Les fixations Isofix aux places arrière, pour les sièges enfants. La sécurité : la note Euro NCAP et son année, les protocoles devenant plus sévères. L’autonomie pour les vacances, et la vitesse de recharge rapide. Le prix, et l’éligibilité à la prime Coup de pouce (voitures de moins de 47 000 € avec un score environnemental suffisant). L’attelage, pour une remorque ou un porte-vélos.

Le comparatif

Modèle et version Prix catalogue Coffre arrière / avant Coffre maximal Autonomie WLTP Euro NCAP Tesla Model Y Propulsion 40 990 € 835 L / 114 L 2 004 L 525 km 5 étoiles (2025) Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion 46 990 € 822 L / 116 L 2 022 L 603 km 5 étoiles (2025) Mercedes GLB 200 électrique 46 950 € 540 L / 127 L 1 715 L 369 à 430 km non publiée au relevé Audi Q4 e-tron 45 990 € 515 L — 398 à 440 km 5 étoiles (2025) BMW iX1 eDrive20 46 990 € 490 L — 458 à 514 km 5 étoiles (2022) XPeng G6 Standard Range 42 990 € 571 L 1 374 L 470 km 5 étoiles (2024) DS N°8 FWD 46 990 € 620 L — 550 km 4 étoiles (2025) Volvo EX40 P5 46 950 € 410 L / 31 L 1 400 L 477 km 5 étoiles (2018) Prix, volumes et autonomies officiels relevés par Tesla Mag sur les sites des constructeurs le 28 septembre 2026 ; prix Tesla confirmés au configurateur le 8 octobre 2026. Les volumes de coffre ne sont pas toujours mesurés selon la même norme d’un constructeur à l’autre : comparez-les en ordre de grandeur. Notes Euro NCAP publiées par Euro NCAP.

Le Model Y se détache sur le volume : son coffre arrière dépasse celui de ses concurrents allemands de 300 litres environ, et il ajoute un coffre avant où loger les câbles ou un sac. Avec la banquette rabattue, il dépasse les 2 000 litres. C’est le seul de la sélection à combiner cinq étoiles Euro NCAP obtenues en 2025, un prix de départ sous 41 000 € et plus de 500 km d’autonomie.

Les sièges enfants

Le Model Y dispose de deux fixations Isofix aux places arrière latérales, comme la plupart des SUV compacts. Pour installer trois sièges enfants côte à côte, les fiches que nous avons relevées n’annoncent pas de troisième point Isofix à la place centrale : il faut alors vérifier la largeur de la banquette avec vos propres sièges, idéalement lors d’un essai. Pour choisir les sièges eux-mêmes, notre guide des accessoires Tesla passe en revue des coques et des sièges i-Size compatibles.

Partir en vacances

Pour une famille, la question n’est pas l’autonomie au quotidien, que tous ces modèles couvrent, mais celle des grands départs. Deux points font la différence : l’autonomie réelle sur autoroute, chargée, et la facilité de recharge en route. Le Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion atteint 603 km WLTP et donne accès au réseau des Superchargeurs Tesla. Pour une remorque ou un porte-vélos d’attelage, le Model Y accepte 1 600 kg freinés, contre 750 kg pour l’iX1 eDrive20 et 1 200 kg pour le Q4 e-tron.

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La prime Coup de pouce

Elle concerne les voitures électriques neuves de moins de 47 000 € TTC, de moins de 2 400 kg et inscrites sur la liste ADEME du score environnemental. Au relevé du 28 septembre, le Model Y Propulsion et le Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion y figurent, comme l’Audi Q4 e-tron, le BMW iX1 eDrive20 et le Mercedes GLB 200. Son montant dépend des revenus du foyer et de l’entreprise qui la verse.

Notre recommandation

Famille avec deux enfants, usage mixte : Tesla Model Y Propulsion, pour son coffre, son prix et sa sécurité.

: Tesla Model Y Propulsion, pour son coffre, son prix et sa sécurité. Famille qui part souvent loin : Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion, pour ses 603 km et la recharge Superchargeur.

: Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion, pour ses 603 km et la recharge Superchargeur. Préférence pour une marque allemande : le Mercedes GLB offre le plus de volume des trois, l’Audi Q4 e-tron le prix d’entrée le plus bas, le BMW iX1 la meilleure autonomie des trois en version eDrive20.

Pour aller plus loin : notre comparatif des SUV électriques compacts premium et notre classement des plus grands coffres.

Questions fréquentes

Quel SUV électrique compact choisir pour une famille ?

Le Tesla Model Y, pour son coffre de 835 litres, ses deux fixations Isofix, ses cinq étoiles Euro NCAP et son prix de départ de 40 990 €. Les Mercedes GLB, Audi Q4 e-tron et BMW iX1 sont les alternatives premium allemandes.

Quel SUV électrique a le plus grand coffre ?

Dans notre sélection, le Model Y : 835 L à l’arrière, 114 L à l’avant et 2 004 L sièges rabattus.

Peut-on installer trois sièges enfants à l’arrière ?

Les fiches relevées n’annoncent pas de troisième fixation Isofix au centre. Vérifiez la largeur de la banquette avec vos sièges lors d’un essai.

Un SUV électrique familial est-il éligible à la prime Coup de pouce ?

Oui s’il coûte moins de 47 000 € TTC et figure sur la liste ADEME : c’est le cas des Model Y Propulsion et Premium Grande Autonomie Propulsion, de l’Audi Q4 e-tron, du BMW iX1 eDrive20 et du Mercedes GLB 200.

Sources : sites et fiches techniques officiels des constructeurs, relevés le 28 septembre 2026 (base Tesla Mag des SUV électriques compacts premium) ; configurateur Tesla, 8 octobre 2026 ; Euro NCAP ; liste ADEME du score environnemental (21 septembre 2026) ; fiche service-public.fr F39188.