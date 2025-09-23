Témoignage : Mon quotidien avec le Cybertruck au Texas

Chez Tesla Mag, nous avons voulu donner la parole à ceux qui vivent l’aventure Tesla au quotidien. À travers ce témoignage exclusif d’Ethan Miller, ingénieur logiciel installé à Austin et propriétaire du Cybertruck, nous plongeons dans l’univers unique du pick-up le plus attendu de la décennie.

Entre anecdotes de route à Austin, escapades dans les Hill Country et rencontres marquantes à Houston ou Dallas, son récit met en lumière l’impact réel du Cybertruck au Texas. Plus qu’un simple véhicule, il apparaît ici comme un symbole culturel et technologique qui transforme l’expérience de la mobilité.

La première sortie à Austin

« Le jour où j’ai pris possession de mon Tesla Cybertruck, je savais que ma vie allait changer », raconte Ethan Miller. Ingénieur logiciel passionné de technologie, il avait suivi chaque étape du développement. Mais rien ne l’avait préparé à ce qu’il allait vivre en conduisant pour la première fois sur South Congress Avenue à Austin.

« C’était irréel, comme si je venais de sortir d’un film de science-fiction », poursuit-il. Les réactions furent immédiates :

Des passants s’arrêtaient pour filmer.

Des automobilistes baissaient leurs vitres pour poser des questions.

Un enfant a crié avec excitation : « Dad, it’s the Cybertruck from the internet! »

« Ce jour-là, j’ai compris que je ne roulais pas seulement dans une voiture. J’étais au volant d’une attraction publique », conclut Ethan.

Les voisins et le choc culturel du pick-up électrique

Au Texas, le pick-up est roi. Dans son quartier, les Ford F-150, Chevy Silverado et Ram dominent.

« Quand j’ai ramené le Cybertruck, mes voisins étaient curieux, mais sceptiques », explique-t-il.

Les questions revenaient sans cesse :

« Tu crois qu’il peut vraiment tracter comme un vrai camion ? »

« Est-ce qu’il tiendra sur la durée ? »

Mais la démonstration a vite dissipé les doutes. « Quand je leur montre la benne fermée, le coffre avant, ou que je branche des outils sur les prises électriques, leurs yeux s’écarquillent », raconte Ethan. Et quand il leur propose un essai, le résultat est toujours le même : « Ils descendent avec un sourire qui dit : OK, je ne m’y attendais pas ».

Un barbecue électrisant à Austin

Le Cybertruck s’est même invité dans la tradition texane du barbecue.

« Lors d’une soirée chez Franklin Barbecue, j’ai transporté glacières et matériel dans la benne. Tout est resté sécurisé grâce au volet motorisé », se rappelle Ethan.

Mais le clou du spectacle fut ailleurs : « J’ai branché une enceinte et des guirlandes lumineuses directement sur le Cybertruck. Tout le monde s’est arrêté de manger pour regarder. Ce soir-là, mon pick-up a été camion, générateur… et star de la fête », dit-il en riant.

Un road trip vers Houston

Quelques semaines plus tard, Ethan prend la route pour un salon professionnel à Houston.

« C’était le moment parfait pour tester l’autonomie », explique-t-il. Recharge rapide à Bastrop, puis à Columbus : « Vingt minutes pour un café, et je repartais. C’était fluide, presque naturel ».

À l’arrivée, le Cybertruck a fait sensation devant le centre des congrès. « Un exposant m’a demandé de le garer à l’entrée pour attirer les visiteurs. J’étais venu pour travailler, mais c’est mon pick-up qui a volé la vedette », dit-il amusé.

Escapade dans les Hill Country

Ethan aime aussi la nature. Il décide un week-end de tester le Cybertruck en hors route dans les Texas Hill Country.

« Mes amis en Jeep Wrangler pensaient que je resterais bloqué. Mais le couple instantané et les suspensions adaptatives m’ont permis de franchir des pentes rocailleuses sans effort », raconte-t-il.

Et le détail qui l’a marqué ? « Le silence. Là où un V8 rugit, le Cybertruck grimpe en douceur, sans un bruit. C’était presque irréel ».

Le Cybertruck, star des enfants

Chaque arrêt en ville réserve son lot de surprises.

« Ce sont les enfants qui réagissent les premiers. Ils reconnaissent tout de suite le Cybertruck grâce à TikTok et YouTube », dit Ethan.

Un jour, devant une école, un petit groupe s’approche : « Is this the real one? ». Ethan lance le mode “light show” avec les phares : « Leur sourire valait tous les kilomètres. Pour eux, c’était comme voir un vaisseau spatial ».

Les questions qui reviennent toujours

Depuis son achat, Ethan est devenu un ambassadeur improvisé du Cybertruck. « Partout où je vais, les gens me posent les mêmes questions » :

Combien ça coûte ?

→ « Comparable à un pick-up haut de gamme bien équipé. » Est-ce pratique à recharger au Texas ?

→ « Avec les Superchargeurs et mes panneaux solaires, c’est plus simple qu’une station essence. » Et la carrosserie en acier inoxydable ?

→ « Les micro-rayures se voient beaucoup moins que sur une peinture classique. » Peut-on vraiment travailler avec ?

→ « Oui, il est déjà ma station électrique mobile. »

Des anecdotes qui marquent les esprits

À Austin City Limits Festival , un conducteur lui demande : « Is that thing bulletproof? ». Ethan sourit : « Safer than your ride » . Fou rire général à l’intersection.

, un conducteur lui demande : « Is that thing bulletproof? ». Ethan sourit : . Fou rire général à l’intersection. À Dallas , un homme d’affaires lâche : « It’s like driving a Rolex on wheels. » → « J’ai réalisé que certains voient le Cybertruck comme un symbole de prestige autant que de technologie » , commente Ethan.

, un homme d’affaires lâche : « It’s like driving a Rolex on wheels. » → , commente Ethan. À San Antonio, des vétérans comparent son design à un véhicule militaire. « Certains m’ont demandé si Tesla allait sortir une version militaire. Ça m’a fait réfléchir », dit-il.

L’indépendance énergétique à Austin

Chez lui, Ethan a poussé l’expérience plus loin. « Ma maison est équipée de panneaux solaires et d’un Powerwall. Chaque soir, je branche le Cybertruck, et chaque matin, il est prêt », explique-t-il.

Lors des coupures de courant hivernales, il a même utilisé son pick-up pour alimenter la maison. « C’est bien plus qu’une voiture. C’est une solution énergétique », affirme-t-il.

Conclusion : bien plus qu’un pick-up

Après plusieurs mois au volant, Ethan Miller résume son expérience :

« Le Cybertruck est un outil robuste, une curiosité qui attire l’attention, et une révolution énergétique au quotidien », dit-il.

En tant qu’ingénieur, il savait que Tesla allait transformer la mobilité. Mais il ne s’attendait pas à ce que son pick-up devienne aussi un sujet de conversation permanent.

« Au Texas, le pick-up est une institution. Le Cybertruck ne la remplace pas : il la réinvente. Et je crois qu’il est en train de devenir une nouvelle légende », conclut-il.