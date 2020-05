Share Share Share Tweet Email

Nous vous en apprenons plus sur cette initiative qui a contribué à rassembler 3,5 Millions d’euros à l’institut Pasteur en 2019 et qui les ont remerciés dans une vidéo que je vous demande de voir pour comprendre la force du sujet que nous allons évoquer.

Remerciements à Zevent par l’institut Pasteur

Zevent en quelques mots

Zevent est un projet caritatif fondé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary. Le but est de réunir des animateurs gamers qui jouent pendant plus de 50h, lors d’un marathon orchestré par des animateurs du streaming de jeu vidéo. Depuis 2016, ils organisent des marathons de gamers qui permettent à chaque édition de réunir des fonds pour l’institut Pasteur. Nous vous le disions en introduction, pour l’édition 2019 ce n’est pas moins de 3,5 millions qui ont été collectés.

Pourquoi une Tesla Model 3 Rose Hello Kitty?

Eh bien tenez-vous bien, il n’y a pas de raison rationnelle à vouloir une Tesla Model 3 rose Hello Kitty. C’est donc bien un pari perdu. avant d’écrire cet article, nous ne connaissions absolument pas cet événement et les animateurs: Mais bravo à eux car nous désespérions à la rédaction de voir des Tesla ridicules uniquement aux US!

Cette Tesla Model 3 appartient à Locklear qui a donc perdu un pari avec Squeezie et qui nous présente sous ton nouveau bolide au cours d’une vidéo qui permet de l’apprécier.

La communauté des gamers

Nous apprécions toutes les initiatives qui se basent sur la valeur de l’humilité. En effet, cette initiative date de septembre 2019, bien avant l’épidémie de Coronavirus que nous connaissons actuellement. Nous attendons impatiemment l’édition 2020 de Zevent qui devrait exploser ce record car l’institut Pasteur est en première ligne. Le matériel n’a que peu d’importance et ces youtubeurs l’ont bien compris.

Félicitations à Locklear et Squeezie pour cette Tesla ridicule.