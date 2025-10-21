Tesla : Attentes et enjeux à la veille de la conférence des actionnaires du T3 2025

À l’approche de la conférence des actionnaires de Tesla, prévue pour le 6 novembre 2025, les investisseurs se préparent à une présentation cruciale qui pourrait redéfinir les perspectives de l’entreprise pour le quatrième trimestre et au-delà.

Résultats financiers attendus

Tesla devrait annoncer une baisse de 24 % de son bénéfice par action (EPS) pour le troisième trimestre 2025, estimé à 0,55 $ contre 0,73 $ l’an dernier. Cette diminution est attribuée à l’expiration des crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules électriques aux États-Unis et à une réduction des revenus issus des crédits réglementaires, qui avaient soutenu les résultats précédents.

En revanche, les revenus devraient augmenter de 4,6 % pour atteindre 26,33 milliards de dollars, soutenus par un volume record de livraisons de véhicules (497 099 unités) et une forte demande pour les solutions de stockage d’énergie, avec 12,5 GWh déployés.

🤖 Produits et innovations : le Cybercab en ligne de mire

Le Cybercab, un robotaxi entièrement autonome à deux places, suscite une attention particulière. Bien que prévu pour 2026, des informations récentes suggèrent que Tesla pourrait accélérer son développement. Le véhicule a été aperçu dans les installations de l’entreprise, et des versions manuelles et autonomes pourraient être proposées.

Par ailleurs, des spéculations circulent sur la possibilité de relancer le projet de véhicule à bas coût en Chine, abandonné précédemment, en utilisant le processus de fabrication « unboxed ».

Gouvernance : le plan de rémunération d’Elon Musk

Un autre sujet majeur de la conférence sera le plan de rémunération proposé pour Elon Musk, qui pourrait atteindre près d’un trillion de dollars sur une décennie si des objectifs ambitieux sont atteints. Les conseillers en gouvernance ISS et Glass Lewis ont recommandé de voter contre ce plan, tandis que Tesla et Musk le défendent vigoureusement.

Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur cette proposition lors de la réunion du 6 novembre.

Perspectives pour le quatrième trimestre

Le quatrième trimestre s’annonce complexe pour Tesla, avec des comparaisons difficiles par rapport à l’année précédente. La perte des crédits d’impôt et des revenus de crédits réglementaires pourrait peser sur les résultats. Cependant, la solidité des ventes de véhicules et des solutions énergétiques offre des perspectives positives.

Les investisseurs suivront de près les annonces concernant le Cybercab, le robot Optimus et les mises à jour sur les projets en Chine, qui pourraient influencer les décisions d’investissement à court et moyen terme.