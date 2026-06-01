Tesla Chine lance son premier store-banne rétractable officiel pour Model Y — et si la marque réinventait l’accessoire Tesla ?

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1 499 yuans, soit environ 216 euros. C’est le prix auquel Tesla Chine vient de commercialiser son tout premier pare-soleil rétractable officiel pour toit panoramique du Model Y. Un accessoire simple, pratique, très facile à installer selon les premières démonstrations — et qui a immédiatement enflammé la communauté mondiale.

Le tweet de Sawyer Merritt publié le 30 mai résume parfaitement l’état d’esprit général : « J’espère qu’ils lancent ça à l’international, parce que je vais absolument l’acheter. » Avec près de 10 000 likes et 1 million de vues en quelques heures, le message est clair : les propriétaires Tesla attendent depuis longtemps que la marque s’empare sérieusement du marché des accessoires officiels.

Tesla China has released its first ever retractable sunshade for the Model Y for 1,499 yuan ($236 USD). Very easy to install.



I hope they launch this globally, because I will absolutely buy this. pic.twitter.com/SkJc1X7c2e — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 30, 2026

Un vide comblé par le marché parallèle depuis des années

Si cette annonce fait autant de bruit, c’est parce qu’elle touche à une réalité que tout propriétaire Tesla connaît bien : les voitures de Fremont sont livrées épurées, minimalistes, parfois trop nues pour certains usages du quotidien. Pas de pare-soleil de série sur le toit panoramique du Model Y. Pas de cache-bagages digne de ce nom à l’origine. Pas de tapis de coffre vraiment robuste dans la boîte.

C’est ce vide qu’un écosystème aftermarket mondial a comblé avec une efficacité redoutable. En France comme partout en Europe, des dizaines de boutiques spécialisées ont prospéré sur ce créneau : EV-Mats, Tesmat, Abstract Ocean, Tesmanian, ou encore des vendeurs Amazon et AliExpress proposant des copies à des prix imbattables. Les groupes Facebook, forums et communautés Tesla France regorgent de recommandations, de comparatifs, de bons plans. Le store-banne rétractable pour toit panoramique ? Il existe depuis des années en version tierce. Certains modèles chinois non officiels se vendent entre 30 et 80 euros et affichent des milliers de ventes.

Tesla officiel vs. aftermarket : le grand débat

L’arrivée d’un accessoire signé Tesla change la donne — au moins symboliquement. Mais est-ce que ça suffit pour convaincre une communauté habituée à chasser le bon rapport qualité/prix ?

Les arguments en faveur de l’officiel sont réels : compatibilité garantie, finition assortie aux matériaux d’origine, aucun risque de détérioration du toit ou de la garniture, et surtout la tranquillité d’esprit. Pour un propriétaire soucieux de préserver la valeur de revente ou simplement allergique au bricolage approximatif, un accessoire Tesla estampillé de la marque a une valeur intrinsèque difficile à chiffrer.

Mais à 216 euros pour un store-banne, là où l’aftermarket propose des alternatives fonctionnelles pour moins de 60 euros, la pilule peut être dure à avaler. D’autant que la communauté Tesla est, par nature, une communauté de passionnés technophiles, pragmatiques, habitués à comparer, tester, partager. Elle ne se laisse pas facilement impressionner par un logo.

Et en France, où en est-on ?

Le marché français de l’accessoire Tesla est aujourd’hui mature. On y trouve de tout : des incontournables comme les tapis en TPE thermoformés (devenus quasi-standards dans la communauté), les organisateurs de coffre, les protège-seuils, les supports de téléphone magnétiques, les couvre-moyeux aérodynamiques, les films de protection de carrosserie. Certains accessoiristes hexagonaux se sont même spécialisés exclusivement sur le segment Tesla, avec des catalogues de plusieurs centaines de références.

La France est aussi l’un des pays européens où la culture du partage communautaire Tesla est la plus vivace. Les clubs régionaux, les meetups, les groupes Telegram : c’est là que circulent les vraies recommandations, souvent bien plus fiables que les fiches produit des boutiques.

Et vous, quelle est votre position ?

Tesla semble vouloir reprendre la main sur un marché qu’il a longtemps ignoré. Si la marque lance ses accessoires officiels en Europe — pare-soleil, tapis, organisateurs, protections — seriez-vous prêts à payer le prix fort pour du 100 % Tesla ? Ou l’aftermarket a-t-il définitivement gagné votre confiance ?

👉 Dites-le nous en commentaire : accessoire officiel Tesla ou aftermarket, votre cœur balance ?