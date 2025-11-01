Tesla Cybercab : les nouveautés aperçues sur la version de route

La Tesla Cybercab, première voiture autonome dédiée à la mobilité partagée du constructeur américain, vient d’être aperçue sur la route. Et comme un clin d’œil à l’histoire récente de la marque, c’est à proximité d’un In-N-Out Burger, lieu emblématique pour les passionnés de Tesla, que le véhicule a été photographié.

Un an après la présentation du concept initial, ce prototype semble beaucoup plus abouti. Les images révèlent plusieurs évolutions notables qui confirment que le design du Cybercab est désormais proche de sa version finale.

Un design plus mature et techniquement affiné

Plusieurs modifications ont été relevées sur le Cybercab par rapport au modèle présenté en 2023. Ces ajustements témoignent d’un travail d’optimisation à la fois esthétique, ergonomique et réglementaire.

La caméra latérale avant a été déplacée légèrement vers l’avant, probablement pour améliorer la couverture du champ de vision dans le cadre de la conduite autonome.

La face avant et la barre lumineuse ont été redessinées, donnant au véhicule une allure plus fluide et moderne.

La lèvre inférieure avant a été allongée, sans doute pour des raisons aérodynamiques.

Le montant B a été redessiné et semble positionné plus en avant, ce qui pourrait améliorer l’accessibilité et la rigidité structurelle.

Les pneus ne présentent plus la peinture dorée du prototype précédent, signe d’un choix plus sobre et fonctionnel.

Les portes et vitres semblent désormais frameless, à l’image des Model 3 et Model Y, renforçant la cohérence de la gamme.

Un support de plaque avant est intégré, confirmant que Tesla prépare une version conforme à la production.

Des réflecteurs ambrés apparaissent près des passages de roues, exigence réglementaire américaine.

Les optiques avant présentent un design de série, plus réaliste et épuré.

Enfin, la présence de rétroviseurs extérieurs reste temporaire, imposée par la législation californienne. Tesla pourrait les supprimer sur les versions destinées au Texas, où la réglementation est plus souple.

Ces détails laissent penser que le Cybercab entre dans la phase de préproduction, où chaque composant est ajusté en vue de la fabrication à grande échelle.

Une production prévue dès 2026

Elon Musk a récemment confirmé que la production du Cybercab débuterait au deuxième trimestre 2026.

Le parallèle avec le Cybertruck est frappant : ce dernier avait lui aussi été observé dans un In-N-Out Burger environ six mois avant le début des livraisons.

Tesla semble donc suivre un calendrier similaire, annonçant une industrialisation imminente.

Le constructeur californien poursuit sa stratégie d’itérations rapides : concevoir, tester en conditions réelles, ajuster et lancer la production. Cette méthode, souvent critiquée dans l’industrie automobile traditionnelle, est devenue la signature de Tesla.

Le Cybercab, pilier de la stratégie Robotaxi

Le Cybercab est bien plus qu’un véhicule expérimental. Il incarne la vision de Tesla pour la mobilité autonome.

Conçu sans volant ni pédales dans sa version définitive, il s’intégrera au Tesla Network, une plateforme de transport à la demande permettant aux propriétaires de véhicules autonomes de les mettre en service lorsqu’ils ne les utilisent pas.

L’enjeu est considérable : réduire le coût du transport individuel, fluidifier la circulation et accélérer la transition vers une mobilité électrique et autonome.

Ce projet positionne Tesla non plus seulement comme un constructeur automobile, mais comme un acteur global de la mobilité du futur.

Une tradition Tesla : le passage par In-N-Out

Ce n’est pas un hasard si Tesla teste une nouvelle fois son prototype dans un lieu public aussi emblématique.

En 2023, le Cybertruck y avait été vu quelques mois avant le lancement de la production.

L’histoire se répète, mais cette fois, le Cybercab semble déjà dans une configuration très proche de celle qui sera commercialisée.

Ce rituel souligne la volonté de Tesla de démontrer concrètement l’avancement de ses projets, en les confrontant à la réalité du terrain avant toute communication officielle.

En conclusion

Le Tesla Cybercab s’impose comme l’un des projets les plus ambitieux de la marque depuis le lancement du Model S.

Avec un design affiné, des éléments techniques conformes à la production et une feuille de route claire vers 2026, Tesla confirme sa capacité à transformer une idée audacieuse en produit industriel.

Si le calendrier est respecté, les premières unités pourraient circuler dès la fin de l’année 2026, ouvrant la voie à une nouvelle ère du transport électrique et autonome.