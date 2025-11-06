Tesla Model 2 : la révolution à 25 000 $ se cache en plein jour ?

Depuis quelques heures, Reddit s’enflamme autour d’une série de photos qui semblent montrer le mystérieux Tesla Model 2, aussi surnommé “Cybercab”, en test en Californie. Publiée par l’utilisateur cherrytoffee, l’image montre un prototype compact, futuriste et étonnamment minimaliste, que beaucoup considèrent déjà comme la version économique de Tesla tant attendue.

🔍 Un “Model 2” à peine déguisé : le projet secret de Tesla sort de l’ombre

Selon le post original, cette voiture a été aperçue près d’un bureau Tesla en Californie, et non à l’usine. Ce détail alimente la thèse d’un prototype de pré-production, probablement lié au projet “Robotaxi” annoncé par Elon Musk.

Mais les observateurs les plus attentifs ont noté un détail qui change tout : elle a un volant.

“This one has a steering wheel,” confirme l’auteur du post.

Ce simple élément bouleverse la lecture du projet : si le véhicule devait être un Robotaxi 100 % autonome, Tesla aurait pu se passer de volant. Le fait d’en inclure un laisse penser qu’il pourrait s’agir d’une version duale – à la fois robotisée et utilisable par un conducteur humain.

💬 Un débat passionné : 2 portes, 2 sièges… ou la voiture la plus controversée de Tesla ?

La communauté Tesla est partagée. Certains saluent un design audacieux, d’autres déplorent une esthétique “bâclée”, évoquant un mix entre la Model 3, le Cybertruck et une Hyundai Ioniq.

“It literally looks like someone didn’t know how to design,” ironise un utilisateur. “A Tesla coupe would be sick,” répond un autre, ravivant l’espoir d’un coupé électrique abordable, une rareté absolue sur le marché.

Mais la vraie fracture vient de sa configuration à deux places. Pour les fans d’autonomie, c’est logique : un Robotaxi n’a pas besoin de sièges inutiles. Pour les amateurs de conduite, c’est une hérésie :

“Keep it a 2-door, us coupe enjoyers have nothing when it comes to EVs that are affordable.”

💡 L’argument massue : l’économie d’échelle et le prix

Le rêve du public est clair : une Tesla à 25 000 $.

Et c’est justement ce que beaucoup pensent voir ici.

“People wanting a $25k Tesla. Here it is.” – cherrytoffee

Le modèle semble plus petit qu’une Model 3, ce qui permettrait de réduire les coûts de production, surtout si Tesla utilise le châssis unifié Giga Cast déjà mis en œuvre sur la Model Y.

Mais le débat reste ouvert :

$30 000 ? Trop cher , disent certains.

, disent certains. $20 000 ? Réaliste , pour d’autres.

, pour d’autres. Entre les deux, Tesla pourrait frapper un coup magistral sur le segment des véhicules économiques électriques, actuellement dominé par les constructeurs chinois.

🧠 Stratégie Tesla : entre Robotaxi et voiture du peuple

Le Model 2 est censé être le pivot stratégique de Tesla pour la décennie à venir.

Elon Musk l’a souvent décrit comme “le véhicule de la prochaine ère industrielle”, conçu pour :

Servir de Robotaxi autonome dans les grandes villes, Être produit en masse pour un usage personnel abordable, Et incarner l’entrée de Tesla dans le marché de masse mondial.

Mais la frontière entre les deux concepts semble aujourd’hui floue.

“It would be funny if Tesla advertises this as a taxi but people who buy it just want an electric Miata.”

Ce commentaire résume parfaitement la tension actuelle : Tesla a peut-être conçu la voiture du futur, mais les gens veulent encore une voiture pour le plaisir.

⚙️ Fiche technique hypothétique du Model 2

D’après les discussions et les fuites précédentes, le véhicule aperçu pourrait reposer sur les bases suivantes :

Batterie : entre 45 et 50 kWh

: entre 45 et 50 kWh Autonomie : 250 à 300 miles (400–480 km)

: 250 à 300 miles (400–480 km) Poids visé : sous les 1 500 kg

: sous les 1 500 kg Propulsion : RWD (arrière)

: RWD (arrière) Prix cible : 25 000 à 30 000 $

: 25 000 à 30 000 $ Production : Gigafactory Texas ou Mexico

🔮 Une révolution à double vitesse

Deux camps s’opposent désormais dans la communauté Tesla :

Les “Robotaxi believers” , convaincus que Tesla supprimera le volant dès que la réglementation le permettra,

, convaincus que Tesla supprimera le volant dès que la réglementation le permettra, Et les “Driving purists”, qui rêvent d’un petit coupé électrique, léger et fun à conduire.

Et si, au fond, Tesla préparait les deux ?

Une version robotisée pour les flottes, et une version “humaine” pour le grand public.

Ce serait une stratégie parfaitement “muskienne” : couvrir tout le spectre de la mobilité, du plaisir personnel à la mobilité partagée.

🧭 Conclusion : un aperçu du futur Tesla, accessible et radical

Si cette voiture est bien le Model 2, elle pourrait marquer le retour à l’esprit d’origine de Tesla : démocratiser la mobilité électrique, comme la Model 3 l’a fait en 2017.

Mais cette fois, à un prix réellement accessible, sur un marché saturé par des SUV géants et des citadines hors de prix.

👉 Une Tesla à 25 000 $ ?

C’est plus qu’un rêve : c’est peut-être le prochain grand chapitre de l’histoire de l’automobile.