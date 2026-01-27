Tesla : Elon Musk confirme la mise à niveau gratuite vers le FSD « Unsupervised » pour les propriétaires de HW3

C’est la nouvelle que des millions de propriétaires de Tesla attendaient. Elon Musk a officiellement réaffirmé que Tesla honorera sa promesse envers les détenteurs du Hardware 3 (HW3) ayant acheté le pack Full Self-Driving (FSD). Ils recevront non seulement une version adaptée du logiciel, mais aussi les mises à niveau matérielles nécessaires pour atteindre l’autonomie totale sans supervision.

Le Serment aux « Early Adopters »

Depuis des années, une incertitude planait sur la flotte équipée du HW3 (produite entre 2019 et 2023). Avec l’arrivée du Hardware 4 (AI4) et l’annonce de l’AI5, beaucoup craignaient que leurs véhicules ne soient techniquement limités à une version « Supervised » (sous surveillance humaine).

Elon Musk a coupé court aux rumeurs avec une déclaration sans équivoque :

« Ces clients sont très importants. Ils ont été les premiers adoptants (early adopters). Nous allons sans aucun doute prendre soin de vous. »

Cette déclaration confirme que pour Tesla, la priorité n’est pas seulement technologique, elle est aussi contractuelle et morale. Ceux qui ont investi jusqu’à 15 000 $ dans le pack FSD à l’époque où l’autonomie n’était qu’un rêve lointain ne seront pas laissés sur le bord de la route.

Le défi technique : Pourquoi le HW3 pose-t-il question ?

Le passage au FSD non supervisé (Level 4/5) demande une puissance de calcul et une mémoire vive (RAM) que le HW3 peine à fournir face aux nouveaux modèles de réseaux neuronaux.

Capacité Mémoire : Le HW3 dispose de 8 Go de RAM, alors que les versions les plus récentes du logiciel (V13 et V14) exigent davantage pour traiter les données vidéos en haute résolution.

Le HW3 dispose de 8 Go de RAM, alors que les versions les plus récentes du logiciel (V13 et V14) exigent davantage pour traiter les données vidéos en haute résolution. Puissance de Calcul : L’AI4 est environ 3 à 5 fois plus puissant que son prédécesseur.

La solution : Un retrofit ou un « Coup de génie » logiciel ?

Tesla travaille sur deux fronts pour « prendre soin » de ses clients :

FSD V14 « Lite » : Une version optimisée du logiciel conçue spécifiquement pour maximiser les capacités du HW3 sans saturer sa mémoire. Remplacement du calculateur : Musk a admis que si le HW3 ne peut atteindre le niveau de sécurité requis pour le mode non supervisé, Tesla remplacera gratuitement l’ordinateur de bord pour ceux qui ont acheté le pack FSD.

Ce que cela change pour vous

Si vous possédez une Tesla équipée du HW3 et que vous avez payé pour le pack FSD, voici ce qu’il faut retenir :

Situation Impact pour l’utilisateur Coût de la mise à jour Gratuit (si achat complet du pack FSD). Logiciel Accès garanti aux futures versions « Unsupervised ». Matériel Remplacement possible du processeur par une version « Retrofit » (type HW4.5/AI5 optimisé). Priorité Déploiement progressif, les acheteurs historiques étant servis en priorité.

Note importante : Cette promesse de mise à niveau gratuite concerne les clients ayant acheté le pack FSD de manière permanente, et non ceux utilisant l’abonnement mensuel (qui devront probablement payer pour le hardware s’ils souhaitent passer au mode non supervisé).

🚨 HW3 NEWS:



Elon confirms: If HW3 can’t achieve Unsupervised FSD, Tesla will upgrade the hardware for free for those who bought the FSD package.



🔹 Plan: Solve FSD on HW4 first.

🔹 HW3 Update: V14 "Lite" coming Q2 2026!



HW3 owners won’t be left behind!#Tesla #FSD #ElonMusk pic.twitter.com/IazosQAs65 — MuskHaveNews🔥🚀 (@muskhavenews) January 25, 2026

Notre analyse : Un enjeu de confiance

En réaffirmant cet engagement en ce début d’année 2026, Tesla cherche à stabiliser la valeur de revente de ses anciens modèles et à rassurer ses plus fervents ambassadeurs. C’est un signal fort envoyé au marché : une Tesla n’est pas un produit jetable, mais une plateforme évolutive.

Le message est clair : Le futur de l’autonomie ne se fera pas sans ceux qui l’ont financé à ses débuts.